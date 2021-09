Volley, Simone Giannelli MVP degli Europei! Il capitano trascina l’Italia alla vittoria: miglior giocatore del torneo

L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di volley maschile, sconfiggendo la Slovenia per 3-2 alla Spodek Arena di Katowice (Polonia). Gli azzurri hanno trionfato in trasferta, sconfiggendo al tie-break e in rimonta i coriacei balcanica, riuscendo a ribaltare una partita che sembrava già indirizzata. La nostra Nazionale si è inventata un’autentica magia alla prima grande uscita con questo nuovo gruppo ed è tornata sul trono del Vecchio Continente a sedici anni di distanza dall’ultimo sigillo, per la settima volta nella storia.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono stati impeccabili, riemergendosi da 1-2 e raddrizzando la situazione in un quarto set complicato. L’Italia si è laureata Campionessa d’Europa giocando di squadra con gli attacchi di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’ingresso roboante di Yuri Romanò la regia impeccabile del grande capitano Simone Giannelli, un palleggiatore davvero con i fiocchi che ha condotto questo gruppo da autentico veterano.

Simone Giannelli è stata premiato come MVP degli Europei 2021 di volley maschile. Il bolzanino è stato riconosciuto come miglior giocatore dell’intero torneo, soprattutto per il suo carisma, la sua caparbietà, le sue doti di capitano ma anche le capacità tecniche, la varietà delle sue alzate, l’abilità nel chiamare in causa i propri compagni di squadra.

Foto: CEV