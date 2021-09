LIVE Italia-Slovenia 3-2 volley 2021 in DIRETTA: vinciamo tutto! Giannelli MVP degli Europei, le pagelle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL TRIONFO DELL’ITALIA

LE PAGELLE DI ITALIA-SLOVENIA 3-2: IRREALE ROMANO’, ENTRA E ATTACCA COL 90%

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA CON LA VITTORIA DEGLI EUROPEI

23.35 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo da Federico Militello.

23.34 Simone Giannelli viene nominato MVP, dunque miglior giocatore degli Europei. Ci sta, il ballottaggio era tra lui e Michieletto. Premiato il capitano azzurro.

23.24 Non era mai successo che l’Italia vincesse gli Europei sia con gli uomini sia con le donne nello stesso anno. Ma d’altronde in questa estate 2021 vince sempre e solo l’Italia, tutto e ovunque. E’ bellissimo, non ci saziamo mai: e voi?

23.23 E’ iniziato un nuovo corso per l’Italia, subito con una vittoria attesa 16 anni. Questo gruppo ha tutto per durare per tanti anni. E le alternative non mancano, basta vedere oggi come ha risposto la panchina. La delusione olimpica è ormai alle spalle: l’Italia è tornata grande.

23.21 Top-scorer Lavia con 21 punti e 46% in attacco. 17 per Michieletto con il 38%. Attenzione però: Michieletto è stato decisivo nel tiebreak con due ace risolutivi. I campioni sono così: nel momento decisivo fanno la differenza.

23.19 Yuri Romanò, che sino alla passata stagione ha giocato in A2, da quando è entrato nel quarto set ha messo a terra 11 punti con il 90% in attacco. E’ tutto vero. Decisivo.

23.18 Italia-Slovenia 3-2: 22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11.

23.15 L’Italia è campione d’Europa per la settima volta nella sua storia e torna sul trono continentale dopo 16 anni.

23.11 Yuri Romanò ha cambiato la partita, incredibile. E’ entrato nel quarto set al posto di Pinali ed è risultato immarcabile. I giovani li abbiamo, perché in Superlega non li facciamo giocare, preferendo loro stranieri di dubbia qualità? Perché?!?

15-11 CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CAMPIONI DI TUTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! I PADRONI DI TUTTOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Esce la battuta di Cebulj! SIAMO I MIGLIORIIIIIIIIIIIIIII!!!

Confermata l’invasione di Giannelli, ma l’azione sembrava regolare. Time-out De Giorgi.

14-11 Invasione di Giannelli, richiesta di moviola. Che sassata di Cebulj al servizio, la Slovenia non molla. Partita assurda.

14-10 In rete la battuta di Romanò. Serve sangue freddo ora.

14-9 RICCIIIIIIIIIIIIIII!!! PRIMO TEMPOOOOOOOO!!! Dai ragazzi, ancora uno per la gloria! Ancora uno!

13-9 SIIIII!!! In rete la battuta di Stern!

12-9 Primo tempo del solito Pajenk.

12-8 MANI FUORI DI LAVIA, MA COME HA FATTO! Attacco allucinante, pazzesco!

11-8 Esce di un soffio la battuta di Michieletto. Entra Sket per la battuta.

11-7 Ace di Michieletto! ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Time-out Slovenia.

10-7 Ace di Michieletto.

9-7 Bomba di Michieletto in battuta e Lavia a segno di prima intenzione. Time-out Slovenia.

Cambio di campo come previsto da regolamento.

8-7 Pallonetto da brividi di Michieletto. La Slovenia continua a servire con una continuità allucinante. Sono indemoniati.

7-7 Primo tempo di Kozamernik. Sempre i centrali sloveni.

7-6 Diagonale di Michieletto.

6-6 Esce il servizio flottante di Ricci, questo è gravissimo.

6-5 Muro di Michieletto su Stern.

5-5 In rete la battuta di Pajenk.

4-5 Primo tempo dell’incubo Pajenk.

4-4 Ancora Romanò.

3-4 In rete la battuta di Romanò.

3-3 Parallela di Romanò in contrattacco.

2-3 Ace di Romanò.

1-3 Mani fuori di Romanò.

0-3 Free ball dopo l’ennesima sassata di Stern e primo tempo di Pajenk. Ora serve un miracolo. Time-out Italia.

0-2 Diagonale di Cebulj. Tutto nasce dalle bordate di Stern al servizio.

0-1 Iniziamo malissimo, ace di Stern.

21.51 Gli azzurri sono giovani, devono giocare spensierati. La pressione è sulla Slovenia, che ha tanti giocatori che si giocano forse l’ultima grande occasione della carriera.

22.49 Ora non c’è più statistica che tenga: vincerà chi avrà più cuore e fame di vincere. Ricordiamo che al quinto set si arriva a 15.

25-20 Confermato il punto! Italia-Serbia 2-2: l’Europeo verrà assegnato al tiebreak.

25-20 Difesa di Balaso e tocco morbido di Lavia, ma c’è una richiesta di moviola.

24-20 ACEEEEE!!! ROMANOOOOO’!

23-20 Difesa di Balaso su Pajenk e poi invasione della Slovenia. Crediamoci! Crediamoci! Crediamoci! Time-out Slovenia.

22-20 RICCIIIIIII!! Muro fondamentale! Lavia era stato difeso. Mamma mia…

21-20 Largo il primo tempo di Galassi, che viene sostituito da Ricci. Ma ora è tutto riaperto.

21-19 Difeso il pallonetto di Galassi e mani fuori di Cebulj. Incredibile. Dal possibile 22-17 a 21-19. Time-out Italia.

21-18 Muro di Galassi su Stern, ma Lavia commette un’invasione che fa malissimo.

21-17 Primo tempo cruciale di Anzani. La sua esperienza ora è fondamentale.

20-17 A mezza rete la battuta di Michieletto. Non si è mai acceso in questa partita.

20-16 Pipe di Lavia.

19-16 A segno Stern in diagonale. Entra Sket per la battuta.

19-15 Primo tempo importante di Anzani.

18-15 Diagonale di Urnaut.

18-14 Esce la battuta di Ropret.

17-14 In rete la battuta di Lavia, in questo caso lo perdoniamo.

17-13 Ace di Lavia.

16-13 Ace di Lavia. Time-out Slovenia.

15-13 La palla è nettamente in campo.

15-13 Ace di Lavia. Richiesta di moviola.

14-13 Esce la parallela di Stern.

13-13 Pallonetto intelligente di Lavia, era un attacco complicatissimo.

12-13 Altro errore in battuta, l’ennesimo. Questa volta di Romanò. Difficile vincere senza il servizio.

12-12 Difesa la pipe di Michieletto, poi primo tempo di Galassi. Che fatica…Ma dobbiamo lottare punto su punto.

11-12 Lavia murato in contrattacco da Ropret. Stiamo sprecando tante occasioni.

11-11 Mani fuori di Romanò.

10-11 Errore di Michieletto al servizio. Niente da fare. Ora speriamo di non venire puniti.

10-10 In rete la battuta di Kozamernik.

9-10 Mani fuori di Cebulj dopo uno scambio lungo.

9-9 Mani fuori di Romanò.

8-9 Sbaglia anche Urnaut e ci tiene a galla.

7-9 E sbaglia Galassi in battuta. Gli azzurri stanno accusando la tensione.

7-8 Rarissimo errore della Slovenia in battuta con Ropret.

6-8 Il film della partita. Noi sbagliamo il servizio, Ropret va in battuta e mette giù un ace.

6-7 Esce la battuta di Lavia. Questi errori stasera ci stanno zavorrando.

6-6 Tocchiamo ancora a muro sul primo tempo di Kozamernik e mani fuori di Romanò.

5-6 Contrattacco di Michieletto, finalmente abbiamo contenuto a muro.

4-6 Al terzo tentativo l’Italia va a segno con Romanò. La Slovenia in difesa prende tutto, c’è poco da fare.

3-6 In rete la battuta di Romanò.

3-5 Mani fuori di Romanò, ma come sta servendo la Slovenia…Stanno disputando la partita perfetta.

2-5 Mani fuori di Cebulj.

2-4 Romanò si presenta con un diagonale.

1-4 L’Italia non mette più un pallone a terra. Primo tempo di Pajenk. Esce Pinali, entra Romanò. Speriamo non sia un cambio tardivo.

1-3 Difeso il primo tempo di Anzani e diagonale senza muro di Cebulj. De Giorgi chiama subito time-out. Dobbiamo essere onesti: la Slovenia sta giocando meglio dall’inizio della partita, anche nel secondo set che in qualche modo gli azzurri sono riusciti a portare a casa.

1-2 Murato anche Lavia. L’Italia non riesce a trovare la chiave per girare questa partita.

1-1 Murato Pinali, purtroppo non mette più giù un pallone da tanto tempo.

1-0 Pipe di Michieletto.

22.18 Tutto nasce però dal servizio della Slovenia e dalle difficoltà in ricezione dell’Italia. Giannelli quasi sempre è obbligato a dei palleggi molto complicati. Pajenk a 35 anni sta disputando la partita della vita: 12 punti e 78% in attacco.

22.16 Pinali si è inceppato in attacco, per lui 12 punti con il 36%. Michieletto non è in partita, 10 punti e 31%. Si salva solo Lavia, 13 e 65%.

22.15 La Slovenia è ad un set dal vincere il primo Europeo della sua storia. Non sta rubando niente: sta giocando meglio degli azzurri in tutti i fondamentali, in particolare servizio e difesa.

20-25 Fuori l’attacco di Michieletto. Italia-Slovenia 1-2. Abbiamo subito un parziale 0-5 nel finale di set.

20-24 Ace di Stern, allucinante.

Pajenk stasera sembra Muserskiy, pazzesco.

20-23 Pajenk mura il primo tempo di Anzani. Abbiamo sprecato tutto.

20-22 Ace di Stern che fa malissimo. Zona di conflitto.

20-21 Primo tempo di Pajenk.

20-20 Ace di Giannelli.

19-20 Finalmente! Muro di Anzani su Pajenk! Time-out Slovenia. Crediamoci! Fino all’ultimo punto!

18-20 In rete la battuta di Sket, entrato per il servizio.

17-20 Fuori la battuta di Galassi, stiamo graziando la Slovenia a suon di errori.

17-19 Esce l’attacco di Cebulj.

16-19 Primo tempo di Galassi.

15-19 Lavia batte male a mezza rete.

15-18 Diagonale di Lavia. Basterebbero due battute buone per riaprire il set.

14-18 Due difese assurde di Piccinelli, entrato al posto di Balaso, ma Pinali non ne approfitta in contrattacco.

14-17 Ace di Pinali.

13-17 Sulla linea la pipe di Michieletto.

12-17 Primo tempo di Kozamernik, ma tutto nasce dal servizio di Pajenk. Un giocatore modesto che sta giocando la partita della vita. Time-out Italia.

12-16 Il pallone purtroppo è in campo. Siamo caduti nella tela del ragno, dobbiamo uscirne.

13-15 Free ball Slovenia dopo l’ennesima sassata in battuta dell’incontenibile Pajenk, poi esce l’attacco di Stern. Richiesta di moviola.

12-15 Pipe di Cebulj. Alla Slovenia sta riuscendo tutto ora.

12-14 Primo tempo di Anzani.

11-14 Difeso il contrattacco di Pinali e primo tempo di Pajenk. E’ durissima, amici di OA Sport. Dura, dura, dura. Ma noi ci crederemo fino all’ultimo punto.

11-13 Fuori la battuta di Stern.

10-13 Pinali viene difeso, poi mani fuori di Stern. L’Italia si è inceppata in attacco, non abbiamo più punti di riferimento. E ci stiamo ritrovando di fronte una squadra cinica.

10-12 In rete la battuta di Giannelli, quanto pesano questi errori.

10-11 Ace di Giannelli.

9-11 Attacco sporco di Michieletto. La ricezione non lo sta aiutando, ma oggi Giannelli non è preciso come lo è stato nel resto dell’Europeo.

8-11 Ace di Kozamernik. La differenza è tutta qui. Time-out Italia.

8-10 Mani fuori di Cebulj. Il problema è che non li stiamo impensierendo con la battuta.

8-9 Rischioso pallonetto di Galassi in primo tempo.

7-9 Contrattacco di Cebulj. La Slovenia continua a giocare meglio dell’Italia, a partire dal servizio. Però non sono fenomeni, dobbiamo stare lì e crederci.

7-8 Primo tempo di Kozamernik.

7-7 Parallela di Lavia.

6-7 Difeso l’attacco di Pinali e contrattacco di Urnaut. Come abbassiamo il livello, ci castigano puntualmente.

6-6 Esce anche la battuta di Pinali.

6-5 In rete la battuta del 35enne Pajenk.

5-5 Sempre Pajenk. Non lo abbiamo mai murato finora.

5-4 Altro errore di Urnaut.

4-4 Confermato l’attacco fuori.

4-4 Esce il diagonale di Urnaut, ma abbiamo molti dubbi. Richiesta di moviola.

3-4 Esce di un soffio la battuta di Cebulj.

2-4 Tre difese allucinanti della Slovenia, poi mani fuori di Stern. Questi sono quei punti che fanno malissimo.

2-3 Diagonale di Michieletto.

1-3 Errori da una parte e dell’altra, poi esce la pipe di Lavia. Azzurri distratti in questo avvio.

1-2 Muro di Pajenk su Pinali.

1-1 Solito primo tempo di Pajenk.

1-0 Attacco di Pinali in parallela.

Inizia il terzo set con la Slovenia in battuta.

21.42 La Slovenia ci sta facendo malissimo con i centrali Kozamernik e Pajenk. Bisogna arginarli in qualche modo.

21.41 7 muri totali per l’Italia, 3 per la Slovenia.

21.41 Abbiamo troppo bisogno di Michieletto. Sin qui 7 punti, ma appena il 31% in attacco. Nonostante i 19 anni, deve dimostrare di essere un campione e ritrovarsi proprio nel momento decisivo.

21.40 11 punti e 69% in attacco per Lavia, 10 punti e 53% per Pinali.

21.39 Quando De Giorgi ha detto ai ragazzi “avete delle facce…” sembra essere scattato qualcosa nella testa degli azzurri. Il ct li vedeva troppo timidi e spaesati.

21.38 La buona notizia? L’Italia non sta giocando tanto bene, eppure sta pareggiando. Un buon segnale, ma bisogna ulteriormente salire di livello.

25-20 MUROOOOOO!!! PINALIIIIII!!! Cancellato Cebulj! Italia-Slovenia 1-1! Crediamoci!

24-20 MUROOOOOO!!! LAVIAAAAAAAA!

23-20 Gran battuta di Michieletto, free ball e pipe dello stesso Michieletto.

22-20 Pipe di Lavia. Time-out Slovenia, ora è una partita a scacchi. Si leva il coro “Italia, Italia!” sulle tribune. Forse i polacchi tifano per noi?

21-20 Altro primo tempo di Kozamernik. In precedenza difeso un attacco di Pinali, ma la Slovenia continua a servire benissimo.

21-19 Primo tempo di Kozamernik.

21-18 MURO DI ANZANI SU STERN!

20-18 Pallonetto in pipe di Lavia.

19-18 La Slovenia sta difendendo l’impossibile, poi pallonetto di Urnaut. Sarà un finale di set in volata. Forse qui si decide la partita.

19-17 Sbaglia la battuta Galassi. Ropret rientra al posto di Vincic e va al servizio.

19-16 MURO FONDAMENTALE! Michieletto chiude l’attacco di Stern, ma la Slovenia aveva avuto a disposizione un’altra free ball.

18-16 Sassata di Pajenk in battuta, free ball e mani fuori di Urnaut. Time-out Italia.

18-15 Parallela allucinante di Stern, la mette sulla linea.

18-14 Free ball e mani fuori di Pinali.

17-14 Lavia riceve e va a segno in diagonale.

16-14 Attacco di grande esperienza da parte di Cebulj.

16-13 QUESTA E’ L’ITALIA! Difendiamo di tutto, poi mani fuori di Lavia. Questa è la squadra che vogliamo vedere. Time-out Slovenia.

15-13 Bel contrattacco di Pinali dopo una difesa sul pallonetto di Stern. Entra Vincic, esce Ropret: cambio in regia per i nostri avversari.

14-13 Ace di Pinali, ossigeno.

13-13 Non va il primo tempo di Galassi, ma il centrale si riscatta con un muro su Urnaut.

12-13 Ancora un errore in battuta, questa volta di Anzai.

12-12 Primo tempo di Anzani.

11-12 Lunga la battuta di Michieletto.

11-11 A mezza rete il servizio di Urnaut.

De Giorgi ai suoi ragazzi: “Stiamo giocando una finale europea e avete delle facce…“.

10-11 Non va l’attacco di Michieletto, Cebulj ci castiga subito. Time-out Italia.

10-10 Diagonale di Urnaut, sono davvero implacabili gli sloveni.

10-9 Primo tempo di Anzani sulla linea.

9-9 Confermata l’invasione.

9-9 Invasione di Pinali. Richiesta di moviola.

9-8 Parallela di Urnaut. Stiamo murando davvero poco.

9-7 Invasione della Slovenia, ma che fatica ora in attacco per l’Italia.

8-7 Scambio interminabile, l’Italia spreca tanto e Pajenk ci punisce con un primo tempo.

8-6 Attacco di seconda di Giannelli sulla linea.

7-6 Esce la battuta di Cebulj.

6-6 Scambio lungo e mani fuori di Urnaut. La Slovenia sta giocando come l’Italia nei giorni scorsi. Ma possiamo batterli, dobbiamo solo crederci.

6-5 Murato il pallonetto di Lavia, ma Cebulj aveva fatto male con la battuta.

6-4 Diagonale potente di Stern, non tiene la difesa di Michieletto.

6-3 Altro primo tempo, questa volta di Galassi.

5-3 Primo tempo di Pajenk.

5-2 Primo tempo di Anzani, è importante che Giannelli chieda un aiuto anche ai centrali.

4-2 Invasione di Pinali, peccato. Avevamo contenuto a muro.

4-1 Contrattacco di Lavia in diagonale.

3-1 Primo tempo non risolutivo di Anzani, ma c’è il quarto tocco nella metà campo slovena.

2-1 Primo tempo di Kozamernik.

2-0 Servizio insidioso di Giannelli, Michieletto a segno di prima intenzione.

1-0 Prima azione molto confusa, poi palleggio spinto di Michieletto.

Si ricomincia con Giannelli in battuta.

21.05 6 punti e 75% in attacco per Pinali. Ci sta mancando tantissimo Michieletto, appena 3 punti con un misero 33%. Bene Lavia con 5 punti e 80%.

21.04 Anche nella Finale femminile eravamo andati sotto 0-1 contro la Serbia. Crediamoci!

21.03 La Slovenia non è superiore, tutt’altro. Ma gli azzurri sono caduti nella ragnatela che sta tessendo una squadra zeppa di marpioni esperti. Bisogna mettere a posto la ricezione, servire meglio e, soprattutto, scrollarsi di dosso la tensione. I ragazzi devono tornare a giocare spensierati, come hanno fatto per tutto l’Europeo.

22-25 Ace di Sket. Italia-Slovenia 0-1 dopo il primo set.

Entra Sket per la battuta.

22-24 No, no, no, no. A mezza rete la battuta di Michieletto.

Speriamo che De Giorgi sia categorico con Michieletto: ora il servizio DEVE assolutamente rimanere in campo.

22-23 Ace di Michieletto. Altro time-out Slovenia.

21-23 Bel servizio di Michieletto, free ball e diagonale di Lavia.

20-23 In rete la battuta di Urnaut. Ora servirebbe una magia di Michieletto al servizio.

19-23 Esce la battuta di Giannelli. Rientra subito Stern.

19-22 Tocco di prima intenzione di Pinali. Esce Stern, entra Mozic.

18-22 Errore in palleggio di Ropret. Time-out Slovenia.

17-22 Esce il diagonale di Stern.

16-22 Esce la battuta di Ropret.

15-22 Fuori la battuta di Galassi. Loro fanno malissimo con il servizio, noi sbagliamo troppo.

15-21 Pallonetto di Michieletto, speriamo si sblocchi nel secondo parziale.

14-21 Infrazione Italia per palla accompagnata. Primo set ormai in archivio.

14-20 Non ci siamo. Michieletto non contiene la battuta di Pajenk, poi Urnaut di prima intenzione.

E’ il primo momento davvero difficile per gli azzurri in questi Europei. E’ qui che vedremo la stoffa ed il carattere di questi giovani. Sapranno reagire?

14-19 Non chiude l’attacco Michieletto, poi esce la pipe di Lavia. Time-out Italia.

14-18 Parallela di Urnaut. La Slovenia sta ricevendo davvero bene, Ropret può smistare bene il gioco.

14-17 Diagonale di Pinali, ma dobbiamo fare qualcosa in più in battuta. Torna Michieletto, esce Recine.

13-17 Lungo il servizio di Pinali.

13-16 Primo tempo di Galassi. Dai azzurri, il set non è ancora finito. Crediamoci!

12-16 Invasione di Lavia.

12-15 Muro di Lavia su Stern.

11-15 Mani fuori di Lavia. Ora bisogna pensare un punto alla volta, senza guardare il punteggio.

10-15 Sbaglia la ricezione Michieletto e punto di prima intenzione per la Slovenia. Esce uno spaesato Michieletto, entra Recine.

10-14 Muro di Pajenk su Pinali. Stanno giocando meglio, poco da dire.

10-13 Purtroppo altro errore in battuta di Michieletto, che non riesce ad entrare in partita. E’ troppo teso.

10-12 Diagonale di Pinali, che in questa fase ci sta tenendo a galla.

9-12 Primo tempo di Kozamernik.

9-11 Diagonale di Pinali, che attacca quasi senza muro dopo il palleggio di Giannelli.

8-11 In rete il servizio di Galassi.

8-10 Palla accompagnata di Urnaut, proteste della Slovenia.

7-10 Parallela di Pinali. La Slovenia sta giocando meglio, gli azzurri devono salire di livello.

6-10 Ace di Pajenk, ci stanno facendo malissimo con la battuta. Altro errore di Balaso. Time-out De Giorgi.

6-9 Palla accompagnata di Michieletto. L’Italia non ha mai fatto così fatica in ricezione durante l’Europeo.

6-8 Bella difesa di Balaso, poi esce il contrattacco (difficilissimo) di Pinali.

6-7 Tiene il muro azzurro e contrattacco di Michieletto.

5-7 Diagonale vincente di Lavia.

4-7 Ace di Cebulj, non tiene la ricezione di Balaso.

4-6 Parallela potente di Stern, Balaso poteva fare di più.

4-5 Lunga la battuta di Stern.

3-5 Primo tempo di Pajenk.

3-4 Diagonale di Pinali, che entra in partita.

2-4 Non c’è l’invasione, si rigioca il punto.

La moviola va molto per le lunghe.

3-4 Scambio lunghissimo, interminabile. Invasione della Slovenia, richiesta di moviola. L’Italia sta faticando in attacco.

2-4 Esce la battuta di Michieletto, molto contratto in questo avvio.

2-3 Pipe di Lavia.

1-3 Diagonale di Stern.

1-2 Non chiude Michieletto, poi muro di Anzani su Stern.

0-2 Ace di Ropret con l’aiuto del nastro. Non un bell’avvio.

0-1 Muro di Kozamernik su Michieletto.

21.31 Si comincia con la Slovenia in battuta.

20.29 La Slovenia risponde con Ropret-Stern, Cebulj-Urnaut, Kozamernik-Pajenk, Kovacic. In panchina dunque Vincic.

20.27 La formazione titolare dell’Italia: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.

20.26 Ora la presentazione delle squadre.

20.25 Ed ora l’inno sloveno.

20.24 INNO DI MAMELI! Fratelli d’Italia!

20.22 Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Prima l’Italia, poi la Slovenia.

20.20 Grande atmosfera a Katowice, i tifosi polacchi sono rimasti sulle tribune dopo aver assistito al bronzo della propria Nazionale.

20.16 La Slovenia può contare su due schiacciatori esperti ed affidabili come Cebulj e Urnaut, un opposto solido come Stern ed un centrale incisivo come Kozamernik.

20.15 Italia e Slovenia si sono già affrontate 11 giorni fa nel corso della fase a gironi. Vinsero gli azzurri 3-0, ma è un precedente che va assolutamente rimosso. I balcanici si sono letteralmente trasformati nella fase ad eliminazione diretta. Questa è la loro terza finale nelle ultime quattro edizioni: non hanno mai vinto e saranno più affamati che mai. Ma anche i nostri giovani hanno fame…

20.12 La Slovenia ha piegato 3-1 la Croazia agli ottavi, 3-0 la Repubblica Ceca ai quarti e, soprattutto, 3-1 la Polonia padrona di casa in semifinale.

20.11 L’Italia è arrivata in finale dopo aver eliminato la Lettonia agli ottavi (3-0), la Germania ai quarti (3-0) e la Serbia in semifinale (3-1).

20.09 Coach Alberto Giuliani ha invece un dubbio e riguarda il palleggiatore: Dejan Vincic e Gregor Ropret o in cabina di regia? Vincic era partito titolare con la Polonia, ma a partire dal secondo set ha giocato Ropret. Per il resto soltanto certezze e il fronte d’attacco fa paura: l’opposto Toncek Stern, gli schiacciatori Tine Urnaut e Klemen Cebulj. I centrali sono i solidi Jan Kozamernik e Alen Pajenk, il libero è Jani Kovacic.

20.08 Nessun dubbio per il sestetto titolare dell’Italia: Giannelli-Pinali in diagonale, Michieletto-Lavia in banda, Anzani-Galassi centrali, Balaso libero.

20.05 Il primo arbitro sarà il polacco Wojciech Maroszek, ieri secondo del russo Vladimir Oleynik in Italia-Serbia. Il fischietto sarà supportato dall’immensa spagnola Susana Maria Rodriguez Jativa, all’ultimo match di una gloriosa carriera: da 21 anni sul seggiolone o a bordo campo a livello internazionale, è stata la prima donna ad arbitrare una finale delle Olimpiadi (successe a Rio 2016, in coppia con la statunitense Patricia Rolf).

20.03 Alle 17.30 si è giocata la finale 3°-4° posto. Medaglia di bronzo alla Polonia dopo il 3-0 alla Serbia.

20.02 Attendevamo questa sfida da 8 anni, ovvero dall’ultima finale disputata dagli azzurri contro la Russia. L’ultimo successo in un Europeo risale invece al 2005. E’ tempo di spezzare un lungo digiuno.

20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Slovenia, Finale degli Europei di volley 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Slovenia, Finale degli Europei di volley 2021 che si svolgerà a Katowice (Polonia) alle 20.30. 11 settembre 2005: da allora l’Italia attende di tornare sul gradino più alto nel Vecchio Continente. Da allora altre due finali perse, con la Serbia nel 2011 e con la Russia nel 2013.

La selezione tricolore è comunque già certa almeno di una medaglia, risultato che mancava dal 2015: chi l’avrebbe mai detto che un gruppo nuovo e così giovane si sarebbe spinto così in là? Gli azzurri, d’altronde, hanno sfoderato una pallavolo meravigliosa, come davvero non si vedeva da anni. Il ct Ferdinando De Giorgi ha saputo in poche settimane creare una grande alchimia di squadra. Un gruppo solido, unito, efficace in tutti i fondamentali, in particolare in quelli di muro e difesa. E’ un’Italia che, anche in ottica futura ed a prescindere dal risultato odierno, non si pone più limiti.

La Slovenia sarà un’avversaria rognosa e da non sottovalutare. Scordiamoci il facile successo per 3-0 maturato qualche giorno fa nel corso della fase a gironi: da allora i balcanici si sono trasformati, anche usufruendo di un buon tabellone (complice l’inattesa eliminazione della Francia contro la Repubblica Ceca), fino a firmare l’impresa più grande del torneo, ovvero eliminare per 3-1 in semifinale la Polonia campione del mondo e padrona di casa. Sulla carta la Slovenia è una compagine completa in tutti i reparti. Gli schiacciatori Tine Urnaut e Klemen Cebulj, pur non più giovanissimi, rappresentano una garanzia, così come l’opposto Toncek Stern, neoacquisto di Piacenza in Superlega. Temibile anche il centrale Jan Kozamernik, volato in Polonia dopo le esperienze a Trento e Milano. Di sicuro il volley sloveno, pur non avendo ancora mai partecipato alle Olimpiadi, è oramai una realtà affermata: si tratta infatti della terza finale nelle ultime quattro edizioni degli Europei, la seconda consecutiva. La speranza è che anche oggi non riescano a sollevare il trofeo, come già avvenuti nei due precedenti.

La Finale degli Europei di volley tra Italia e Slovenia inizierà alle 20.30 e sarà visibile in tv, gratis ed in chiaro, su RAI3, ma anche in streaming su DAZN. OA Sport vi garantirà gli aggiornamenti in tempo reale, scambio per scambio. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

Foto: CEV