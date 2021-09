CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.10 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, grazie per essere rimasti con noi. Alla prossima!

17.07 L’Italia ha vinto gli Europei di ciclismo per la quarta volta di finale! 2018 Trentin, 2019 Viviani, 2020 Nizzolo, 2021 Colbrelli!

17.05 E’ stata una gara stupenda, con l’Italia che ha piazzato anche Trentin al quarto posto. Giornata da ricordare per i colori azzurri.

17.03 Ecco la top-9 dell’Europeo:

01 [ITA] Sonny Colbrelli Italy 4:19:45

02 [BEL] Remco Evenepoel Belgium + 00

03 [FRA] Benoît Cosnefroy France + 1:30

04 [ITA] Matteo Trentin Italy + 1:43

05 [SLO] Tadej Pogacar Slovenia + 1:43

06 [SUI] Marc Hirschi Switzerland + 1:43

07 [NOR] Markus Hoelgaard Norway + 1:43

08 [BEL] Ben Hermans Belgium + 1:45

09 [RUS] Pavel Sivakov Russia + 1:49

10 [BEL] Victor Campenaerts Belgium + 5:41

17.00 Senza storia la volata, incredibile l’evoluzione che ha avuto Colbrelli negli ultimi mesi. L’azzurro è riuscito a tenere Evenepoel in salita, cosa che non è riuscita a corridori come Pogacar e Hirschi.

16.59 QUARTO TITOLO EUROPEO CONSECUTIVO PER L’ITALIA!

16.58 Sonny ha preso in testa l’ultimo chilometro e ha rispettato i pronostici, non lasciando scampo a Evenepoel.

16.57 SONNY COLBRELLI E’ CAMPIONE D’EUROPA! VOLATA FANTASTICA DELL’AZZURRO!

16.56 ULTIMO CHILOMETRO!

16.55 DUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO!

16.54 Evenepoel sembra volersi giocare le sue chance in volata.

16.53 3 chilometri al traguardo.

16.53 Evenepoel fa gran parte del lavoro, ma è Colbrelli il più veloce allo sprint.

16.52 5 chilometri al traguardo.

16.51 Colbrelli ora inizia a tirare.

16.50 Il gruppo di Pogacar è a 1’15” dai primi due. In mezzo, però, c’è Cosnefroy.

16.48 Colbrelli non vuole collaborare con Evenepoel.

16.47 COLBRELLI RESISTE! I due hanno appena scollinato.

16.45 Siamo nel tratto duro della salita!

16.44 L’azione di Colbrelli è un po’ più scomposta, ma l’azzurro non molla. Il gruppo di Pogacar è a un minuto dai battistrada, mentre Cosnefroy perde già 20″.

16.43 Colbrelli per ora resiste.

16.43 Cosnefroy cede, resta solo Colbrelli con Evenepoel.

16.42 Evenepoel in testa, Colbrelli alla sua ruota e Cosnefroy in terza posizione.

16.41 Inizia la salita per i battistrada.

16.40 Ultimo giro per Evenepoel, Colbrelli e Cosnefroy. Sonny deve tenere i rivali in salita, poiché allo sprint è il più forte.

16.38 L’inseguimento, dietro, non è convinto e il vantaggio dei primi sale a 30″.

16.36 Dietro Hermans e Hoelgaard sono rientrati su Pogacar, Sivakov e Hirschi. Questi hanno 24″ sul gruppo di testa.

16.35 Ora lavora anche Colbrelli.

16.34 Ora Cosnefroy dà un cambio a Remco.

16.33 Evenepoel non si preoccupa del fatto che Colbrelli e Cosnefroy non collaborino con lui e tira dritto.

16.32 Consefroy e Colbrelli non danno cambi a Remco ora.

16.31 Pogacar e Hirschi provano a rientrare, ma non sarà facile. Poco più dietro c’è Sivakov.

16.31 Soffre Pogacar, con Evenepoel restano solo Cosnefroy e un immenso Sonny Colbrelli.

16.30 E ORA PARTE EVENEPOEL!

16.29 Sivakov rompe gli indugi, ma i rivali non lasciano spazio.

16.26 Stiamo per arrivare sul tratto duro della salita.

16.25 Colbrelli marca Evenepoel e sulla ruota dell’azzurro c’è Pogacar.

16.24 Inizia la salita e torna a tirare Ben Hermans.

16.22 Ci siamo, due giri alla fine. A breve i battistrada attaccheranno la salita.

16.21 Stiamo per entrare nel penultimo giro.

16.19 Gli azzurri, ora, sono un po’ meno generosi degli altri battistrada. E’ bene ricordare che Colbrelli e Trentin sono i due più veloci nel gruppo di testa. Ad ogni modo, anche Pogacar, Hirschi e Hoelgaard dispongono di un buon spunto veloce.

16.18 Siamo entrati nei trenta chilometri conclusivi.

16.16 Ora girano tutti davanti.

16.15 1’35” il distacco del gruppo di Mollema e Bardet. Non hanno più chance di rientrare.

16.12 Nessun attacco in salita, si deciderà tutto nei prossimi giri.

16.11 Mancano 35 chilometri al traguardo.

16.09 Il gruppo di Mollema, ora, si trova a più di un minuto dai battistrada.

16.07 Ricapitoliamo i nomi degli otto in testa: Colbrelli, Trentin, Hermans, Evenepoel, Pogacar, Sivakov, Cosnefroy, Hirschi, Hoelgaard.

16.06 Inizia la salita con Hermans che fa il passo.

16.04 Tra poco si rimoncerà a salire.

16.03 I corridori passano sotto lo striscione del traguardo. Mancano tre giri alla fine.

16.02 Siamo entrati negli ultimi 40 chilometri.

16.00 Il vantaggio dei battistrada sugli inseguitori è tornato a 50″.

15.59 Mollema litica con Campenaerts intanto. Il neerlandese vorrebbe l’aiuto dei belgi, ma questi non lavorano perché hanno due compagni davanti.

15.58 Il gruppo di Mollema potrebbe rientrare, davanti c’è molta calma. E Almeida prova a riprenderli da solo.

15.56 Ora lavora Trentin per Colbrelli davanti.

15.55 Gli inseguitori sono a 32″ dal gruppo di testa.

15.54 Dewulf e Mollema si stanno riportando sul terzetto con Bardet, Campenaerts e Almeida.

15.53 Per ora regna la calma nel gruppo di testa. La salita è terminata ed Hermans l’ha fatta tutta davanti.

15.52 Campenaerts ha cambiato bici, probabilmente si è staccato dai primi per via di un problema meccanico.

15.51 Dewulf non aiuta Mollema visto che ha due compagni davanti.

15.50 Siamo entrati negli ultimi 50 chilometri. Uno scatenato Mollema, con a ruota Dewulf, sta provando a riprendere Almeida e Bardet.

15.49 Campenaerts ha mollato le ruote del gruppo di testa.

15.48 Padun molla le ruote di Almeida e Bardet.

15.47 Ben Hermans lavora in salita per Evenepoel. Gli azzurri sono alla ruota di Hermans, poi c’è Hirschi e poi ci sono lo stesso Evenepoel e Pogacar.

15.45 Con Bardet e Padun c’è anche Almeida.

15.44 Stiamo passando sotto lo striscione del traguardo. Tra poco si tornerà a salire. Quattro giri al termine.

15.42 Verosimilmente questi nove si giocheranno l’Europeo. 53 chilometri all’arrivo.

15.40 Rientra anche Sivakov. Nove in testa, dietro ci sono Padun e Bardet.

15.38 Hermans e Hirschi stanno rientrando sul gruppo di testa. Fa un po’ più di fatica Sivakov che non è molto a suo agio in discesa.

15.37 Colbrelli e Trentin sono gli azzurri nel gruppo di testa. Con loro ci sono Hoelgaard, Evenepoel, Campenaerts, Pogacar e Cosnefroy.

15.36 Un grande Sivakov sta provando a rimportarsi sul gruppo di testa insieme a Hirschi e un corridore del Belgio, ma non sarà facile per loro. Campenaerts mena forte con Evenepoel a ruota.

15.34 Pogacar accelera a inizio salita, ma Evenepoel chiude. E Colbrelli sta rientrando sul gruppo di testa.

15.33 Evenepoel torna sul gruppo di Pogacar insieme a Cosnefroy. Nessun altro è riuscito a seguirli.

15.32 La fiammata della Francia spezza il gruppo, azzurri ed Evenepoel si sono fatti sorprendere un filo.

15.31 Ora però c’è tutta la Francia a tirare in salita.

15.30 Pogacar è il più attivo nel gruppo di testa. 62 km all’arrivo.

15.28 30” per Tadej Pogacar (Slovenia), Mark Padun (Ucraina), Markus Hoelgaard (Norvegia), Victor Campenaerts (Belgio) e Matteo Trentin.

15.26 E infatti aumenta il vantaggio dei primi: 23” al terzo passaggio sul traguardo.

15.25 Undici secondi per i cinque attaccanti, ma nel gruppo non sembra esserci organizzazione per riprenderli.

15.22 Ma Matteo Trentin resiste e viene raggiunto da quattro uomini: Tadej Pogacar (Slovenia), Mark Padun (Ucraina), Markus Hoelgaard (Norvegia) e ancora una volta Victor Campenaerts (Belgio).

15.20 E ora lo scatto è di Matteo Trentin! Prende qualche metro l’azzurro, ma non di più.

15.18 Ennesimo scatto della gara, questa volta di Matej Mohoric! Subito ripreso, ma la gara ora è elettrizzante, non ci si ferma mai!

15.17 Si rialza Bardet, che si fa riassorbire dal gruppo.

15.16 Nessuno si muove in prima battuta per riprendere il transalpino.

15.15 Scatto di Romain Bardet! Prende subito qualche decina di metri!

15.14 Dopo aver tentato di scompigliare le carte nei chilometri precedenti, Campenaerts sta facendo l’andatura.

15.11 Ora è il Belgio a mettersi in testa in vista della salita di Povo.

15.09 Si chiude il secondo giro del circuito di Trento, con il gruppo che riprende Dewulf, Oliveira, Ulissi e Campenaerts.

15.08 Ripresi i primi tre, e ci prova Mark Padun! Su di lui si porta Sonny Colbrelli!

15.07 Moscon a ruota di Pogacar e Hirschi, non tira un metro avendo Diego Ulissi avanti.

15.06 E attenzione, si muove direttamente Tadej Pogacar! Prende qualche metro assieme a Gianni Moscon e Marc Hirschi, sfruttando un buco creato ad arte da Mohoric!

15.05 Ottanta chilometri al traguardo.

15.04 I quattro in avanti non mollano, nonostante i soli 10 secondi di vantaggio.

15.00 Il gruppo ha risposto in maniera repentina: solo un centinaio di metri per Oliveira, Ulissi, Dewulf e Campenaerts.

14.58 Ulissi e Campenaerts si sono riportati sui primi. Intanto si stacca Ganna dopo il suo lavoro di gregariato.

14.57 Parte Diego Ulissi! L’Italia vuole accendere la corsa! Dietro di lui Campenaerts!

14.55 Badilatti si è riportato sulla fuga, con Rapp che perde metri a causa di un salto di catena. Rimangono cinque in avanscoperta.

14.54 Ora lo svizzero Matteo Badilatti tenta di riportarsi sui primi cinque.

14.52 I cinque fuggitivi hanno cominciato la seconda ascesa di Povo.

14.51 Chiuso il primo degli otto giri nel circuito di Trento.

14.50 Il gruppo è tirato da Filippo Ganna e si è riportato a 8” dai cinque attaccanti.

14.47 Assieme ad Oliveira ci sono Roger Adria (Spagna), Warren Barguil (Francia), Stan Dewulf (Belgio) e Jonas Rapp (Germania). Venti secondi per loro.

14.46 Su di lui si sono riportati quattro corridori.

14.45 Scatto di Nelson Oliveira (Portogallo).

14.44 Media oraria fino ad ora di 37.9 km/h.

14.40 Sulle ultime rampe del Povo la fuga viene annullata dagli inseguitori.

14.38 La sua composizione: Joao Almeida, Ruben Guerreiro, Rui Costa (Portogallo), Andrea Bagioli, Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Matteo Trentin, Diego Ulissi (Italia), Benoit Cosnefroy, Warren Barguil, Aurelien Paret Peintre, Thibaut Pinot (Francia), Tadej Pogacar (Slovenia), Jonas Rapp (Germania), Remco Evenepoel, Victor Campenaerts, Stan Dewulf (Belgio), Sebastien Reichenbach,Marc Hirschi (Svizzera), Felix Grossschartner (Austria), David De La Cruz, Gorka Izagirre e Mikel Landa (Spagna).

14.35 In avanti c’è un gruppone di 23 corridori.

14.31 Inizia adesso il circuito di Trento.

14.30 Mancano 105 chilometri all’arrivo, gruppo assai allungato.

14.28 Il gruppo principale non è numerosissimo: tanta selezione in salita. Fra poco si arriverà a Trento, dove inizierà il percorso che verrà ripetuto otto volte fino al traguardo finale.

14.27 Ora è Harm Vanhoucke (Belgio) ad aver preso un po’ di margine sui fuggitivi.

14.26 Trentin si è riportato sui dieci uomini in testa.

14.23 Praticamente esaurito il tentativo dei dieci uomini in avanscoperta, che conservano solo 10” sul gruppo principale.

14.22 Tratto in discesa, e Matteo Trentin prova ad avvantaggiarsi!

14.19 E ora ci prova Warren Barguil! Francia protagonista in questo tratto di gara!

14.17 Dietro di lui si erano portati Remco Evenepoel e Gianni Moscon, ma i quattro hanno rallentato immediatamente. 14 secondi dalla fuga.

14.17 Scatta Romain Bardet! Infiamma l’europeo il transalpino, lo segue Sivakov!

14.15 Ma la sua condizione non è ottimale. L’iberico fa il gancio, perde nuovamente contatto.

14.12 In un tratto di falsopiano, l’uomo della Bahrain-Victorious riprende contatto.

14.11 Si stacca anche Mikel Landa.

14.10 Il plotone ha ripreso l’iberico Soto, mentre il gruppetto guadagna qualche secondo: 39” per loro.

14.08 Per la precisione è il Candriai; nel mentre, Soto perde contatto dalla fuga.

14.06 Inizia un tratto in salita per i fuggitivi.

14.05 Il plotone non vuole lasciare troppo spazio alla fuga. Ci sono corridori assai interessanti come De la Cruz, Landa, Großschartner e Pinot.

14.02 In gruppo è il Portogallo a fare l’andatura, abbassando a 35” il margine.

14.00 Meno di un minuto di vantaggio per Vanhoucke (Belgio), Pinot, Paret Peintre e Bonnamour (Francia), De La Cruz, G.Izagirre, Landa e Soto (Spagna), Rapp (Germania), Bagioli (Italia), Reichenbach (Svizzera) e Großschartner (Austria).

13.58 125 chilometri al traguardo.

13.56 Dietro al gruppo principale c’è un altro drappello comprendente Gilbert e Cattaneo.

13.53 Distacco del plotone nell’ordine del minuto e mezzo.

13.51 Ovviamente Andrea Bagioli non dà cambi nel gruppo in avanscoperta.

13.49 Ora a guidare il plotone sono arrivati Portogallo e Slovenia.

13.47 Il gruppo, guidato dal Belgio, insegue a 1’20”.

13.44 Davanti ci sono dodici uomini: Vanhoucke (Belgio), Pinot, Paret Peintre e Bonnamour (Francia), De La Cruz, G.Izagirre, Landa e Soto (Spagna), Rapp (Germania), Bagioli (Italia), Reichenbach (Svizzera) e Großschartner (Austria).

13.41 Costretto a reagire il Belgio.

13.38 Al comando ci sono quattro spagnoli, tre francesi, un belga ed Andrea Bagioli. Rientrato anche Felix Großschartner (Austria).

13.35 Per l’Italia si muove anche Bagioli! Davvero tanti scatti in gruppo.

13.32 Francia e Spagna davvero scatenate! Scattano a ripetizione, si muove anche Thibaut Pinot.

13.30 Ripartono gli scatti in gruppo, si muove ancora la Spagna.

13.27 Il vantaggio resta sul minuto.

13.24 Oltre all’Italia anche Slovenia e Svizzera tirano il gruppo.

13.21 150 chilometri al traguardo.

13.18 Matteo Trentin all’ammiraglia a parlare con Cassani, è lui il regista azzurro.

13.15 Il lavoro degli azzurri sta funzionando, si accorcia il distacco.

13.13 Ora Cattaneo a tirare, con Giovanni Aleotti alle spalle. Anche la Slovenia a dare una mano in testa al gruppo.

13.10 Ricordiamo i fuggitivi: Harm Vanhoucke (Belgio), Franck Bonnamour, Aurélien Paret Peintre (Francia) e Antonio Jesus Soto (Spagna).

13.06 Vantaggio stabilizzato sul minuto e mezzo per i quattro davanti.

13.03 È l’Italia a prendersi la responsabilità dell’inseguimento: in testa al gruppo Giovanni Aleotti.

13.00 Aumenta un po’ il margine dei fuggitivi, siamo a circa 1′ di vantaggio.

12.57 Il gruppo non lascia spazio, circa 30” di vantaggio e ripartono gli scatti.

12.55 All’attacco Harm Vanhoucke (Belgio), Franck Bonnamour, Aurélien Paret Peintre (Francia) e Antonio Jesus Soto (Spagna).

12.53 Va via un drappello formato da quattro uomini.

12.51 Si stacca uno dei velocisti più forti al mondo, Sam Bennett: l’irlandese rischia di essere già fuori dai giochi.

12.48 Vigile nelle posizioni d’avanguardia del gruppo c’è Giovanni Aleotti.

12.46 Scattano a ripetizione gli spagnoli, rispondono Svizzera e Germania.

12.44 Corridori in salita, subito ritmo alto e la corsa potrebbe venire molto dura.

12.42 175 chilometri all’arrivo.

12.40 Subito qualche scatto, si muove anche la Spagna!

12.38 INIZIATA LA GARA!

12.36 Scattato il tratto di trasferimento!

12.31 Circa quindici minuti al via, tutto pronto.

12.27 Oltre ai due uomini di punta, Colbrelli e Trentin, il contingente azzurro, inoltre, può contare anche su altri grandi corridori come Filippo Ganna, Gianni Moscon, Andrea Bagioli, Giovanni Aleotti, Mattia Cattaneo e Diego Ulissi.

12.24 Le squadre più rappresentate in corsa:

# TEAM # RIDERS 1 UAE-Team Emirates 10 Ulissi, Pogačar,de la Cruz, Hirschi, Oliveira, Kristoff, Riabushenko, Trentin, Costa, Bystrøm 2 Bahrain – Victorious 9 Colbrelli, Mäder, Haller, Padun, Mohorič, Pernsteiner, Teuns, Novak, Landa 3 Groupama – FDJ 7 Pinot, Badilatti, Valter, Reichenbach, Geniets, Madouas, Lienhard 4 Deceuninck – Quick Step 7 Bennett, Evenepoel, Bagioli, Almeida, Štybar, Cattaneo, Steimle 5 BORA – hansgrohe 5 Großschartner, Sagan, Aleotti, Sagan, Schelling 6 Gazprom – RusVelo 5 Chernetski, Kochetkov, Strakhov, Nekrasov, Nych 7 Dukla Banska Bystrica 4 Haring, Bellan, Čanecký, Tybor 8 INEOS Grenadiers 4 Sivakov, Gołaś, Ganna, Moscon 9 Israel Start-Up Nation 4 Hermans, Sagiv, Vahtra, Goldstein 10 Androni Giocattoli – Sidermec 4 Pelikán, Rumac, Jerman, Pellaud

12.20 Ricordiamo che nell’albo d’oro c’è tantissimo tricolore: azzurri che detengono il titolo da tre anni.

12.16 Un altro dei tasselli importanti della squadra azzurra è Matteo Trentin. Le parole prima del via: “Sto bene, è una bella giornata, un bel sole, un bel caldo e vediamo. Ci sono un sacco di corridori che vanno forte, a partire da Mohoric, uno di cui non parlano molto è Cosnefroy che ha battuto Alaphilippe a Plouay, poi Evenepoel, Sagan. Sarà una gara molto veloce”.

12.13 L’Italia, in questa rassegna continentale, gioca in casa ed è capitanata da un Sonny Colbrelli in forma come non mai, il quale ha da poco dominato il Benelux Tour.

12.10 Dopo lo scollinamento, una discesa riporterà la corsa a Trento per affrontare il circuito finale di 13,2 chilometri da ripetere 8 volte caratterizzato dalla salita di Povo (3,6 km al 4,7%). Gli ultimi 4 chilometri, pianeggianti, si snodano nel centro cittadino mentre il traguardo è posto, come la partenza, nella bellissima Piazza Duomo.

12.06 Andiamo alla scoperta del percorso odierno. Dei 179,2 chilometri in programma per la gara uomini Elite, i primi 73 sono in linea. Dopo la partenza da Piazza Duomo a Trento e l’attraversamento del chilometro 0 in Corso del Lavoro e della Scienza, il percorso si snoda nella Valle dei Laghi e nella zona del Monte Bondone, affrontato fino all’abitato di Candriai.

12.03 La corsa scatterà alle 12.45, ora i corridori sono nella zona di partenza in preparazione per il via.

12.00 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini Elite degli Europei 2021 di ciclismo su strada.

I favoriti della gara

Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini Elite degli Europei 2021 di ciclismo su strada. L’Italia, in questa rassegna continentale, gioca in casa ed è capitanata da un Sonny Colbrelli in forma come non mai, il quale ha da poco dominato il Benelux Tour. Il contingente azzurro, inoltre, può contare anche su altri grandi corridori come Filippo Ganna, Gianni Moscon, Andrea Bagioli, Giovanni Aleotti, Matteo Trentin, Mattia Cattaneo e Diego Ulissi.

La concorrenza, ad ogni modo, è davvero di altissimo profilo. I primi due nomi che saltano all’occhio, nella startlist, sono quelli dei due giovanissimi fenomeni di Slovenia e Belgio Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Il primo, peraltro, avrà al suo fianco un Matej Mohoric che in questa stagione sta letteralmente volando. Ad ogni modo, i due enfant prodige e Mohoric non sono certamente gli unici avversari da temere.

L’Italia, infatti, dovrà fare molta attenzione anche ad atleti come Joao Almeida, Benoit Cosnefroy e Bauke Mollema. E’ decisamente pericolosa, inoltre, la coppia elvetica composta da Marc Hirschi e Gino Maeder. L’appuntamento con la nostra DIRETTA LIVE è alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate. Diretta tv in chiaro su Rai2 dalle 14.00.

