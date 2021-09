DIRETTA MotoGP, GP Aragon LIVE: seconda sessione, Bagnaia a caccia di Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 MOTOGP

Cronaca FP1 – Presentazione weekend Aragon – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2021, valevole per il quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Grande curiosità in top class per un turno potenzialmente molto indicativo sul passo gara e sul giro secco da qualifica.

Marc Marquez ha messo subito le cose in chiaro al mattino, dominando le FP1 e rifilando almeno 9 decimi a tutti gli altri anche grazie all’utilizzo di una coppia di gomme nuove nel finale di turno. Nel pomeriggio è attesa quindi la risposta sul time-attack dei vari Fabio Quartararo (Yamaha), Francesco Bagnaia (Ducati), Jack Miller (Ducati), Johann Zarco (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Aleix Espargarò (Aprilia).

Joan Mir in mattinata è andato molto forte sul ritmo con la Suzuki, ma quando ha montato pneumatici nuovi non è riuscito a mettere assieme un giro veloce competitivo per restare più vicino a Marquez. Fari puntati sempre sul box Aprilia per seguire i progressi di Maverick Viñales, impegnato nella sua prima giornata ufficiale da pilota della casa di Noale.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 per l’inizio della seconda sessione di libere della MotoGP ad Aragon. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del weekend di gara della classe regina al MotorLand: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press