Coppa Sabatini 2021, Sonny Colbrelli va a caccia del tris a Peccioli

Domani si terrà la Coppa Sabatini 2021, una delle gare che, da tradizione, contraddistinguono il settembre ciclistico italiano. Si tratta di una corsa adatta ai passisti veloci, la quale prevede un arrivo che tira all’insù a Peccioli. Il grande favorito per il successo è un corridore che ha un certo feeling con questa manifestazione, vale a dire il neo campione d’Europa Sonny Colbrelli, il quale vi prenderà parte con la sua Bahrain Victorious.



Su questo traguardo, infatti, Colbrelli ha alzato le braccia al cielo sia nel 2014 che nel 2016. Successivamente, però, il Cobra è giunto secondo in tre edizioni consecutive tra il 2017 e il 2019. Il bresciano, dunque, ha un conto in sospeso con la Coppa Sabatini e vorrà assolutamente centrare il tris ora che gode di quella che potremmo a tutti gli effetti definire la forma della carriera.

Tra i rivali principali di Colbrelli troviamo Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty), un altro specialista di questo traguardo che qua ha esultato nel 2017, il giovane Samuele Battistella (Astana), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), il quale, a sua volta, ha le caratteristiche ideali per primeggiare qui, la coppia dell’EF Education-Nippo composta dal re del Giro di Toscana Michael Valgren e dal colombiano Sergio Higuita, Diego Ulissi (UAE Team Emirates), già trionfatore della Coppa Sabatini nel 2013, e i suoi compagni Alessandro Covi e Alexander Riabushenko, i portacolori della nazionale italiana Kristian Sbaragli e Filippo Baroncini, Davide Villella (Movistar) e Gianni Moscon (Ineos).

Nella startlist, peraltro, troviamo altri due corridori che qua si sono imposti in passato, vale a dire il vincitore dell’edizione 2011 Enrico Battaglin (Bardiani) e il trionfatore del 2018 Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi). Ambedue, però, arrivano da un periodo senza risultati di spicco, per cui non è detto che riescano a essere competitivi a Peccioli come in passato.

