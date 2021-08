LIVE Vuelta a España 2021, ottava tappa in DIRETTA: Jakobsen piazza il bis!! Battuto un grande Dainese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE

LA CRONACA DELLA TAPPA

TUTTE LE CLASSIFICHE

L’ORDINE D’ARRIVO

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA

FABIO JAKOBSEN: “VITTORIA IMPORTANTE”

ALBERTO DAINESE: “SODDISFATTO DEL SECONDO POSTO”

17.43 La nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a Espana finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per analisi, dichiarazioni e considerazioni sulla grande corsa a tappe spagnola. Un caro saluto e a presto!

17.42 Rimane intatta ovviamente la classifica generale:

1 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 29H 14′ 40” – B : 6” –

2 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 29H 14′ 48” + 00H 00′ 08” – –

3 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 29H 15′ 05” + 00H 00′ 25” – –

4 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 29H 15′ 16” + 00H 00′ 36” – –

5 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 29H 15′ 18” + 00H 00′ 38” – –

6 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 29H 15′ 21” + 00H 00′ 41” – –

7 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 29H 15′ 37” + 00H 00′ 57” – –

8 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 29H 15′ 39” + 00H 00′ 59” – –

9 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 29H 15′ 46” + 00H 01′ 06” – –

10 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 29H 16′ 02” + 00H 01′ 22” – –

11 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 29H 16′ 08” + 00H 01′ 28” – –

12 MIKEL LANDA 41 BAHRAIN VICTORIOUS 29H 16′ 22” + 00H 01′ 42” – –

13 FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 29H 16′ 27” + 00H 01′ 47” – –

14 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 29H 16′ 54” + 00H 02′ 14” – –

15 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 29H 16′ 59” + 00H 02′ 19” – –

16 RICHARD CARAPAZ 132 INEOS GRENADIERS 29H 17′ 28” + 00H 02′ 48” – P : 20”

17 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 29H 17′ 32” + 00H 02′ 52” – –

18 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 29H 17′ 43” + 00H 03′ 03” – –

19 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 29H 19′ 45” + 00H 05′ 05” – –

20 RUDY MOLARD 126 GROUPAMA – FDJ 29H 19′ 49” + 00H 05′ 09” – –

17.40 Questo l’ordine d’arrivo dell’ottava tappa:

1 FABIO JAKOBSEN 91 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 56′ 05” – B : 10” –

2 ALBERTO DAINESE 193 TEAM DSM 03H 56′ 05” – B : 6” –

3 JASPER PHILIPSEN 26 ALPECIN – FENIX 03H 56′ 05” – B : 4” –

4 JORDI MEEUS 55 BORA – HANSGROHE 03H 56′ 05” – – –

5 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 225 UAE TEAM EMIRATES 03H 56′ 05” – – –

6 ITAMAR EINHORN 155 ISRAEL START-UP NATION 03H 56′ 05” – – –

7 ARNAUD DEMARE 121 GROUPAMA – FDJ 03H 56′ 05” – – –

8 MICHAEL MATTHEWS 181 TEAM BIKEEXCHANGE 03H 56′ 05” – – –

9 MARTIN LAAS 54 BORA – HANSGROHE 03H 56′ 05” – – –

10 PIET ALLEGAERT 82 COFIDIS 03H 56′ 05” – – –

11 JON ABERASTURI IZAGA 72 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03H 56′ 05” – – –

12 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 118 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 56′ 05” – – –

13 RICCARDO MINALI 145 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 03H 56′ 05” – – –

14 CLÉMENT VENTURINI 18 AG2R CITROEN TEAM 03H 56′ 05” – – –

15 GOTZON MARTIN SANZ 116 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 56′ 05” – – –

16 DAMIEN TOUZE 17 AG2R CITROEN TEAM 03H 56′ 05” – – –

17 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 03H 56′ 05” – – –

18 CARLOS CANAL BLANCO 64 BURGOS-BH 03H 56′ 05” – – –

19 JOHAN JACOBS 173 MOVISTAR TEAM 03H 56′ 05” – – –

20 FLORIAN VERMEERSCH 168 LOTTO SOUDAL 03H 56′ 05” – – –

21 ROBERT STANNARD 187 TEAM BIKEEXCHANGE 03H 56′ 05” – – –

22 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 03H 56′ 05” – – –

23 JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE 115 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 56′ 05” – – –

24 JACOPO GUARNIERI 123 GROUPAMA – FDJ 03H 56′ 05” – – –

25 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 56′ 05” – – –

26 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 56′ 05” – – –

27 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 03H 56′ 05” – – –

28 FLORIAN SENECHAL 95 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 56′ 05” – – –

29 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 56′ 05” – – –

30 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 03H 56′ 05” – – –

31 OIER LAZKANO LOPEZ 77 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03H 56′ 05” – – –

32 LUIS LEON SANCHEZ 38 ASTANA – PREMIER TECH 03H 56′ 05” – – –

33 FERNANDO BARCELO 83 COFIDIS 03H 56′ 05” – – –

34 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 03H 56′ 05” – – –

35 CONNOR BROWN 203 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 03H 56′ 05” – – –

36 TOBIAS BAYER 22 ALPECIN – FENIX 03H 56′ 05” – – –

37 STEFF CRAS 162 LOTTO SOUDAL 03H 56′ 05” – – –

38 KIEL REIJNEN 217 TREK – SEGAFREDO 03H 56′ 05” – – –

39 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 03H 56′ 05” – – –

40 ANDREY ZEITS 188 TEAM BIKEEXCHANGE 03H 56′ 05” – – –

41 RUDY MOLARD 126 GROUPAMA – FDJ 03H 56′ 05” – – –

42 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 03H 56′ 05” – – –

43 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 03H 56′ 05” – – –

44 DIMITRI CLAEYS 204 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 03H 56′ 05” – – –

45 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 03H 56′ 05” – – –

46 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 03H 56′ 05” – – –

47 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 03H 56′ 05” – – –

48 LUIS ANGEL MATE MARDONES 117 EUSKALTEL-EUSKADI 03H 56′ 05” – – –

49 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 03H 56′ 05” – – –

50 RUI OLIVEIRA 226 UAE TEAM EMIRATES 03H 56′ 05” – – –

17.39 Con questa vittoria Fabio Jakobsen torna anche in maglia verde, leader della classifica a punti.

17.38 In progressione i risultati di Alberto Dainese: quarto, terzo e secondo. Non manca molto al corridore della DSM a piazzare una griffe in questa Vuelta.

17.37 Riccardo Minali era ben piazzato per la volata, ma è rimasto leggermente nel traffico negli ultimi 150 metri.

17.36 Peccato davvero per Dainese che è andato ad un passo dal colpaccio, ma Jakobsen è uscito come un funambolo. Terza posizione per Philipsen

17.35 FABIO JAKOBSEN SBUCAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! GRANDISSIMA VITTORIA DELL’UOMO DELLA DECEUNICK QUICK-STEP!!!! UN SUPER DAINESE SECONDO!

17.34 DEMARE E’ RIMASTO INDIETRO!!

17.34 ULTIMO CHILOMETRO!!! CHE VELOCITA’, CHE TENSIONE!!!

17.33 CI PROVA BOL PER LA BURGOS!

17.32 Presente Guarnieri, uomo di fiducia del velocista transalpino.

17.31 C’è anche la Bike Exchange per Matthews e la FDJ per Demare!

17.30 Ora è il turno di Jungels! C’è anche l’Euskatel Euskadi per Lobato.

17.29 Grande abilità da parte di Van Baarle nel pilotare Bernal. Sembra partita troppo presto la Deceunick: Cerny è già saltato.

17.28 La Deceunick a tutta per Fabio Jakobsen!!

17.27 Si entra nella lingua di terra sul mare che ospiterà l’arrivo di questa ottava frazione.

17.25 Luis Leon Sanchez a comandare il gruppo! Che passistone il campione spagnolo!

17.24 Ancora gran lavoro della INEOS a riportare davanti Egan Bernal nelle prime posizioni del plotone.

17.23 ULTIMI 10 CHILOMETRI! C’è sempre più battaglia per i posizionamenti in testa al gruppo.

17.21 Sembra esser sfumato il rischio dei ventagli e stanno tornando davanti le squadre dei velocisti.

17.19 Si sta alzando vertiginosamente la velocità media in corsa.

17.18 15 chilometri all’arrivo! Alpecin-Fenix ora in testa.

17.17 Foratura per Antonio Nibali (Trek-Segafredo). Nel frattempo arrivano i Deceunick Quick-Step a fare il ritmo per Fabio Jakobsen.

17.15 Nelle ultime posizioni del gruppo James Piccoli (Israel Start-Up Nation). Ora a tirare c’è la Bahrain Victorious con Wout Poels.

17.14 Gruppo davvero allungato a causa dell’andatura esigente che si sta facendo davanti.

17.12 Si fa vedere anche Alberto Dainese insieme a due uomini nelle prime posizioni del plotone.

17.11 20 CHILOMETRI ALL’ARRIVO!

17.10 Davvero grande tensione nel plotone per le posizioni: in tanti vogliono stare davanti.

17.08 Anche INEOS e Movistar nelle prime posizioni per Bernal e Lopez.

17.06 24 chilometri all’arrivo: si entra nella fase caldissima della tappa odierna.

17.04 Diversi uomini di classifica sono ora nelle prime posizioni del gruppo scorati dai compagni di squadra per evitare rischi.

17.02 Andatura fortissima ora nel gruppo: anche le rotonde e gli spartitraffico potrebbero rappresentare delle insidie. Ci sono diversi paesini e la sede stradale si restringe.

17.00 E’ rientrato nel plotone anche Magnus Cort che era rimasto attardato come Giulio Ciccone.

16.58 30 chilometri alla conclusione: il gruppo si è quasi ricompattato.

16.56 Il vento ora si è placato, visto che i corridori si stanno allontanando dalla costa per poi immettersi successivamente nella penisola di La Manga del Mar Menor che ospiterà il traguardo finale.

16.55 Molto bene invece la INEOS con Egan Bernal che non si è fatto sorprendere da questo tentativo di ventaglio.

16.53 Chi è rimasto indietro è Giulio Ciccone che con qualche uomo è leggermente attardato e sta provando ora a rientrare.

16.52 Termina ufficialmente la fuga di Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

16.51 GLI ASTANA PROVANO AD ATTACCARE! Ancora però il vento non permette ad Omar Fraile e a Gorka Izagirre di fare la differenza in maniera decisiva.

16.50 Sempre più vicini al termine dell’avventura di avanscoperta i tre fuggitivi: il gruppo sta andando in maniera decisa adesso.

16.47 40 chilometri alla fine, adesso il gruppo è ad appena una trentina di secondi di ritardo da Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

16.45 Purtroppo è arrivata la notizia del ritiro di Davide Cimolai, l’azzurro della Israel Start Up Nation. Una vera disdetta per il velocista italiano.

16.43 Questi i corridori che non hanno portato a termine la tappa di ieri:

1 37 RODRÍGUEZ Óscar Astana – Premier Tech

2 87 MORIN Emmanuel Cofidis, Solutions Crédits

3 101 CARTHY Hugh EF Education – Nippo

4 158 WÜRTZ SCHMIDT Mads Israel Start-Up Nation

5 177 VALVERDE Alejandro Movistar Team

16.40 42,4 km/h è la velocità media della terza ora di corsa.

16.38 Questa la classifica a punti aggiornata dopo il traguardo volante di Cartagena:

1 – PHILIPSEN Jasper 144 13

2 – JAKOBSEN Fabio 130 –

3 – CORT Magnus 67 –

4 ▲3 DÉMARE Arnaud 60 10

5 ▼1 MATTHEWS Michael 58 –

16.35 Piccolo tratto in salita per i corridori in una tappa che non presenta alcuna difficoltà altimetrica se non qualche metro all’insù.

16.32 50 chilometri al traguardo: il distacco tra il gruppo e i fuggitivi torna a 1’15”.

16.30 Il gruppo ha rallentato e non ha evidentemente l’interesse di andare a riprendere troppo presto i fuggitivi.

16.27 1’45” adesso il vantaggio di Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

16.25 E’ arrivata anche la Deceunick Quick-Step di Jakobsen insieme alla Alpecin-Fenix di Philpsen a gestire la situazione in testa al plotone.

16.23 E speriamo che il nostro Alberto Dainese riesca a confermarsi in alto nella tappa odierna. Sin qua il velocista italiano ha ottenuto due piazzamenti nelle prime cinque posizioni.

16.20 Alberto Dainese, ai microfoni di Eurosport, ha dichiarato: “Non ho la pressione di essere il favorito, spero di avere una mano da parte di Nico Denz nel finale. La vittoria di ieri di Storer ha portato un grande morale nel nostro team (Team DSM, ndr)”.

16.17 Il gruppo ha rallentato qualcosa e i tre fuggitivi sono tornati ad avere un minuto e mezzo di margine.

16.15 Ai canali ufficiali della Vuelta, Luka Mezgec ha dichiarato di voler concentrare il suo lavoro per Michael Matthews quest’oggi. Chissà che l’australiano non rompa un digiuno ormai lungo quest’oggi.

16.13 Questa la volata dei tre uomini al comando al traguardo volante:

16.10 Jasper Philipsen che quindi ha ampliato il suo vantaggio nella classifica della maglia verde rispetto ai diretti concorrenti.

16.07 Un minuto di vantaggio soltanto per Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) quando mancano 65 chilometri al traguardo.

16.05 Questi i risultati dello sprint intermedio che assegnano anche secondi di abbuono:

1. Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA), 20 pts / 3’’

2. Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), 17 pts / 2’’

3. Ander Okamika (Burgos-BH), 15 pts / 1’’

4. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 13 pts

5. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 10 pts

16.03 Nel gruppo se ne danno di santa ragione per lo sprint, sembrerebbe esser spuntato Arnaud Demare a beffare tutti gli altri.

16.01 Bagues passa in testa al traguardo volante davanti a Iturria ed Okamika.

15.58 Continua a tirare la Alpecin-Fenix per Jasper Philipsen, presente nelle prime ruote anche la Jumbo-Visma che amministra la situazione della maglia rossa Primoz Roglic.

15.55 75 chilometri alla conclusione: il gruppo adesso paga solo 1’30” dai tre attaccanti.

15.52 Mancano cinque chilometri al traguardo volante di Cartagena.

15.49 L’ultima volta in cui la Vuelta calcò le rive dell’El Mar Menor, nel 2018 vinse un grande Nacer Bouhanni davanti a Danny van Poppel ed Elia Viviani.

15.46 Sempre in fuga Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) che provano a mantenere attorno ai due minuti sul plotone.

15.44 Oggi si ritorna a La Manga del Mar Menor dopo 44 anni: l’ultimo arrivo è stato infatti nel 1977 in questa località murciana.

15.41 Dopo due ore di corsa la velocità media è 43,5 km/h. Si sta andando fortissimo nella giornata odierna.

15.38 Circa 20 chilometri al traguardo volante di Cartagena con il plotone che continua incessante il suo inseguimento grazie all’azione degli uomini della Alpecin-Fenix.

15.35 Quando mancano 90 chilometri alla conclusione, il distacco fra i tre fuggitivi e il gruppo è esattamente di due minuti.

15.32 Continua a non esserci vento in una tappa che invece poteva essere caratterizzata da questa incognita.

15.27 Prosegue l’azione di Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

15.24 Tutto il lavoro ora è nelle mani dell’Alpecin Fenix.

15.22 2’10” il vantaggio dei tre attaccanti.

15.17 100 chilometri all’arrivo.

15.14 Per i tre ci sono 2’30” da gestire.

15.11 Ora arriva anche l’Alpecin-Fenix di Jasper Philipsen a dare una mano, il vantaggio scende ancora.

15.07 In testa al gruppo sempre la Deceuninck Quick-Step di Fabio Jakobsen.

15.04 Ricordiamo che all’attacco ci sono Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

15.01 110 chilometri all’arrivo.

14.58 Vantaggio che cala ancora, ora scende sotto i 3′.

14.55 Non cambia lo schema tattico, con il gruppo che gestisce al meglio la situazione.

14.52 Vento a favore e dunque altissime velocità in questa prima fase di gara.

14.49 Siamo tutti vicini a Luca Guercilena, costretto ad uno stop forzato a causa di un linfoma.

Please join us in wishing Luca all the best for a good recovery ❤️https://t.co/Bp94zbuaCE — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 21, 2021

14.45 Scende leggermente il vantaggio dei fuggitivi, siamo a 3’12”.

14.41 43,3 km/h la media della prima ora di gara.

14.38 Tanta serenità in gruppo:

14.35 130 chilometri all’arrivo.

14.32 Immagini dei fuggitivi:

14.29 La temperatura, al momento, è di 29 gradi.

14.24 3’42” il vantaggio dei tre di testa.

14.20 Mancano 142 chilometri al traguardo.

14.16 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi)

14.12 Il vantaggio dei fuggitivi sale a 3’46”.

14.07 La Deceuninck-Quick Step si incarica di tenere sotto controllo la fuga.

14.00 2’48”, ora, il vantaggio dei fuggitivi.

13.55 Mancano 160 chilometri all’arrivo.

13.50 Ci sono quasi trenta gradi oggi.

13.45 Il trio di testa ha già un minuto sul gruppo.

13.40 Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) provano ad andare in fuga.

13.38 PARTITI!

13.36 Ricordiamo che Alejandro Valverde si è ritirato ieri e ha riportato una frattura alla clavicola.

13.32 Manca sempremeno alla partenza effettiva.

13.27 L’unica insidia per i big, oggi, è il vento.

13.22 La partenza effettiva avverrà tra un quarto d’ora.

13.18 E’ avvenuta la partenza neutralizzata.

13.15 Alberto Dainese, Jordi Meeus, Juan Sebastian Molano e, soprattutto, Arnaud Demare sono gli outsider più interessanti.

13.10 Oggi i favoriti sono Jasper Philipsen e Fabio Jakobsen.

13.05 Oggi tappe senza grosse insidie dal puto di vista altimetri. L’unico pericolo potrebbe essere il vento.

13.00 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport. Tra 18 minuti la partenza neutralizzata, tra trentaquattro quella effettiva.

Le pagelle della tappa di ieri – Tutte le classifiche della Vuelta 2021 – Le dichiarazioni di Fabio Aru dopo il Balcon de Alicante – Le dichiarazioni di Primoz Roglic dopo il Balcon de Alicante

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2021, la Santa Pola-La Manga del Mar Menor. Si tratta di una frazione quasi totalmente pianeggiante ove sarà pressoché impossibile evitare l’arrivo a ranghi compatti. La peculiarità di questa tappa è il finale decisamente scenografico, dato che La Manga del Mar Menor è un’isola barriera che divide la laguna nota come Mar Menor dal Mar Mediterraneo.

I grandi favoriti per il successo odierno sono il neerlandese Fabio Jakobsen e il belga Jasper Philipsen. I due, negli arrivi a ranghi compatti fin qui disputati, si sono dimostrati un passo avanti rispetto alla concorrenza. Ad ogni modo, ci sono altri velocisti che potrebbero inserirsi nella lotta per il successo, su tutti il veterano transalpino Arnaud Demare, il quale ha bisogno di ritrovare il suo treno, e il giovane azzurro Alberto Dainese.

Per gli uomini di classifica, l’unica vera insidia potrebbe essere il vento. Già nelle scorse giornate, infatti, le squadre hanno provato, senza successo, ad aprire dei ventagli. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 13.00, mi raccomando, non mancate!

Foto: Lapresse