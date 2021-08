Vuelta a España 2021: Alberto Dainese eccellente secondo in volata. La vittoria non è lontana

La Vuelta a España 2021 sta consacrando definitivamente Alberto Dainese. Il giovane sprinter veneto del Team DSM, infatti, si è piazzato tra i primi quattro in tre dei quattro arrivi in volata che si sono disputati nella prima settimana di quest’edizione del grande giro spagnolo. Dainese, inoltre, ha migliorato i suoi risultati sprint dopo sprint, arrivando a sfiorare il successo nell’odierna Santa Pola – La Manga del Mar Menor.

Le qualità atletiche di Alberto sono veramente eccezionali. Quando riesce a imprimere tutta la sua potenza sui pedali, può tranquillamente giocarsela anche con ruote veloci del rango di Jasper Philipsen e Fabio Jakobsen. In questi due anni in DSM, inoltre, ha imparato a muoversi nelle situazione caotiche che precedono gli sprint e ora, anche senza avere dalla sua un pesce pilota, è in grado di giocarsi con costanza le sue carte in volata.



Per fare il salto di qualità definitivo, adesso, Alberto avrebbe bisogno di un treno vero e proprio. Costringere l’azzurro ad arrangiarsi, in questo suo primo biennio da professionista, è stata una scelta corretta che sembrerebbe aver portato i suoi frutti. Ora, però, Dainese ha imparato a destreggiarsi all’interno del plotone e non ha più senso che spenda energie per saltare da una ruota all’altra mentre i suoi avversari vengono guidati dai loro compagni.

Chiaramente non tutti i velocisti in gruppo possono avere il treno e, probabilmente, al giorno d’oggi ce ne sono comunque troppi che lo hanno. Tuttavia, Dainese ha chiaramente dimostrato, nel corso della sua carriera, prima tra gli U23, ove è stato anche campione d’Europa, e ora in questa Vuelta, di essere un potenziale top sprinter. Ragione per cui, se c’è qualcuno che merita di avere una squadra a sua disposizione, quello è proprio il veneto.

Foto: Team DSM | Patrick Brunt | Keep Challenging