Fabio Jakobsen ha conquistato il suo secondo successo sulle strade della Vuelta a España 2021 nell’odierna ottava tappa del grande giro spagnolo. L’azzurro Alberto Dainese, però, il quale sta migliorando giorno dopo giorno, è arrivato ad un passo dal mettere la sua ruota davanti a quella del fuoriclasse neerlandese della Deceuninck-Quick Step. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti dello sprint con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELL’OTTAVA TAPPA DELLA VUELTA 2021

FABIO JAKOBSEN (DECEUNINCK-QUICK STEP) VOTO 10: Il velocista neerlandese confeziona uno sprint semplicemente perfetto. Parte lungo e da posizione non ottimale, ma in un attimo si porta in testa e riesce a resistere al ritorno di Dainese. Dopo quello che gli è successo, vederlo così straripante non può che fare piacere.

ALBERTO DAINESE (TEAM DSM) VOTO 9,5: Quarto, terzo e, ora, secondo. Dainese migliora di volata in volata, pur non avendo, al suo fianco, un treno che lo metta nelle condizioni migliori per fare lo sprint. Questa Vuelta è, già ora, uno spartiacque per la sua carriera. Ormai è chiaro a tutti che Alberto è uno sprinter che ha delle potenzialità paragonabili a quelle di Philipsen e Jakobsen.

JASPER PHILIPSEN (ALPECIN-FENIX) VOTO 7,5: L’Alpecin-Fenix si disunisce durante le fasi di preparazione dello sprint e non riesce a lanciarlo nel migliore dei modi. Philipsen, però, è comunque in grado di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e porta a casa un buon terzo posto.

JORDI MEEUS (BORA HANSGROHE) VOTO 7,5: Alla SEG Racing Academy, nel 2019, era l’apripista di Alberto Dainese. Proprio come il suo ex capitano e coetaneo, in questa Vuelta, Meeus sembra stia crescendo di giorno in giorno. Oggi conquista un bel quarto posto, il suo miglior piazzamento fino a questo momento.

ITAMAR EINHORN (ISRAEL START-UP) VOTO 7: Nel giorno in cui il velocista di riferimento della Israel, Cimolai, si ritira, lui strappa un’eccellente quinta piazza.

ARNAUD DEMARE (GROUPAMA-FDJ) VOTO 5,5: Qualcosa sembra essersi rotto nel feeling con il suo treno. Le sue gambe, poi, non sono quelle dell’anno scorso. Il sesto posto odierno non può soddisfarlo.

MICHAEL MATTHEWS (TEAM BIKEEXCHANGE) VOTO 6: Una prestazione senza infamia e senza lode per un corridore che, ormai, fa solo prestazioni senza infamia e senza lode. In otto giorni di Vuelta, ha raccolto cinque piazzamenti tra i primi dieci, ma la vittoria non l’ha ancora nemmeno mai sfiorata.

