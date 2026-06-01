Giro di Vallonia 2026, Jordi Meeus vince la volata della prima tappa

La 47esima edizione del Giro della Vallonia viene inaugurata dal successo di Jordi Meeus. Al termine dei due giri del circuito finale, il belga è stato il più veloce nella volata finale, prendendosi la prima maglia di leader della generale nella corsa di casa. Per il portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe si tratta della 18esima vittoria in carriera, la terza stagionale.

La frazione, da Manage a Lobbes (180.7 km), è partita con molteplici attacchi per cercare la fuga di giornata. Alla fine ci sono riusciti in tre: Dries De Bondt (Team Jayco Alula), Samuel Florez (Modern Adventure Pro Cycling) e Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions). I tre attaccanti hanno superato insieme la Côte de Trémouroux e si sono proiettati verso il circuito finale.

A 18 chilometri dal traguardo il lavoro del gruppo ha portato a riprendere i tre fuggitivi con un’accelerata sul Mur de Thuin. Nell’ultimo giro tentano di spezzare l’equilibrio diversi corridori ma nessuno riesce ad evitare la volata finale. La Ineos organizza il treno per lo sprint ma sul traguardo a bruciare tutti è il padrone di casa Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe). Dietro di lui si piazza il danese Anders Foldager (Team Jayco Alula). Terza posizione per il neozelandese Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling).