Quella di oggi è stata una tappa abbastanza tranquilla per Primoz Roglic. Il leader della Vuelta a España 2021 si sta già preparando per quello che accadrà con la tappa più dura di questa prima parte della corsa a tappe spagnola. Il capitano della Jumbo-Visma sarà chiamato a difendere la leadership.

Lo sloveno è saldamente in vetta alla classifica generale e, come rivelato a Marca, intende se possibile aumentare ancora il suo vantaggio sugli avversari: “Il distacco non è mai abbastanza e domani cercheremo di fare del nostro meglio, sia io che chi mi sta intorno”.

Così come è accaduto ieri, anche nella frazione in programma domani i big della generale daranno battaglia per cercare di chiudere il gap con Roglic. La maglia rossa, però, può fare affidamento non solo su una condizione fisica eccellente ma anche su una squadra molto forte: “Abbiamo visto già ieri che hanno attaccato. Dobbiamo farci trovare preparati e molto concentrati”.

E alla domanda su chi sia il suo principale rivale per il successo finale della Vuelta a España 2021 lo sloveno risponde in maniera chiara: “L’avversario più scodo sarà quello che andrà più forte“.

Foto: LaPresse