Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici 2021 in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, venerdì 24 agosto, le 13.00 in Italia. La durata è stimata sulle 3 ore e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo.

Le Paralimpiadi di Tokyo vedranno la partecipazione di 4400 atleti: 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista. Le discipline dei Giochi Paralimpici saranno in tutto 22 e in palio ci saranno 519 titoli (272 maschili, 227 femminili e 40 misti). L’Italia sarà rappresentata alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 da 113 atleti. La maggioranza sono donne (61). L’obiettivo della spedizione azzurra è quello di migliorare il numero di medaglie raccolte a Rio de Janeiro: in Brasile quando gli azzurri portarono a casa 39 podi (10 ori, 14 argenti, 15 bronzi). Gli atleti italiano saranno impegnati in 15 sport.

Se, come pare, verra mantenuto come riferimento l’alfabeto giapponese l’Italia sfilerà per 19ma, tra Israele e Iraq. Il Bel Paese uscirà dunque quasi subito . N on tutti gli azzurri saranno presenti alla Cerimonia d’Apertura. I portabandiera saranno la schermidrice Bebe Vio e il nuotatore Federico Morlacchi

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici 2021 in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L'appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, martedì 24 agosto, le 13.00 in Italia.

