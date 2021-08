I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, che si terranno fino a domenica 5 settembre, si apriranno ufficialmente domani, martedì 24 agosto: alle ore 13.00 italiane si terrà la Cerimonia d’Apertura. I due portabandiera dell’Italia saranno Beatrice Maria Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto).

In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti e saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open.

La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. Di seguito il programma completo (con gli orari italiani) della Cerimonia d’Apertura alle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA PARALIMPIADI TOKYO

Martedì 24 agosto, ore 13:00 – 16:00

Cerimonia d’Apertura

Diretta tv in chiaro su Rai2

Diretta streaming in chiaro su Rai Play

Diretta live testuale integrale su OA Sport

Foto: LaPresse