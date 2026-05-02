Bebe Vio ricorda Alex Zanardi: “Mi hai dato la forza per ripartire. Sei stato un tutor sportivo e di vita”

Si susseguono le reazioni di sportivi e non alla terribile notizia della morte di Alex Zanardi, deceduto nella giornata di venerdì 1° maggio all’età di 59 anni. Il nativo di Bologna, prima pilota automobilistica e poi atleta paralimpico di grande successo, ha rappresentato una fonte di ispirazione per tante persone in Italia e nel resto del mondo grazie alla sua incredibile capacità di sapersi rialzare con coraggio da ogni caduta diventando sempre più forte.

“Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico ed poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi. É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita“, il messaggio pubblicato su Instagram da Bebe Vio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Maria Vio Grandis (@bebe_vio)

“Voglio ricordare tutti i momenti straordinari vissuti insieme, io da presidente e lui da atleta, le tante chiacchierate private che abbiamo fatto parlando dei nostri figli e dei progetti, oltre che del futuro del nostro movimento. Sarebbe stato una meravigliosa guida per il comitato paralimpico. Conserverò di lui l’abbraccio dopo la sua medaglia a Rio 2016. Un esempio per tutti e uno straordinario motore e acceleratore della nostra famiglia paralimpica. Ha sempre dato un grandissimo contributo fuori e dentro il campo“, così l’ex presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli (fonte: LaPresse).

Tra i tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, citiamo infine le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella tramite una nota: “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica“.