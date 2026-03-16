Bebe Vio cambia sport: “Con la scherma non ce la faccio più fisicamente”

Bebe Vio lascia la scherma paralimpica per approdare all’atletica. La veneziana classe 1997 ha annunciato il proprio intento, che più che intento è un fatto già compiuto, a Che tempo che fa, la trasmissione ormai storica di Fabio Fazio che va regolarmente in onda alla domenica sera sul Nove.

Queste le parole della pluricampionessa paralimpica: “Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Le cose fisicamente non sono andate tutte come speravo. Purtroppo è finita con la scherma. Non ce la faccio più fisicamente, però ho cercato di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport e altre cose per star bene fisicamente“.

Poi si sofferma sul perché dell’aver scelto l’atletica dopo la scherma: “Con la squadra, perché posso farlo solo grazie a un grande gruppo di persone che mi sta dietro, abbiamo iniziato con l’atletica. I problemi grossi sono stati prima di Parigi, più grossi ancora di Tokyo. Sono stata veramente male. Penso di fare i 100 metri, se il mio nuovo allenatore mi riuscirà a portare là assieme a quello storico, vediamo se riescono a fare questo miracolo. Credo fortemente che lo sport sia fattibile. Se hai una squadra di persone che sono in grado di portarti a farlo, e ho la fortuna di avere il gruppo della Polizia, ci hanno creduto anche loro. La mia fortuna è di poterlo fare dalla mattina alla sera, ho la fortuna di avere un allenatore bravo che appena è andato in pensione ne ho approfittato. Adesso si sta dedicando totalmente all’atletica. L’ultima volta che ho tirato di scherma è stata a Parigi“.

Bebe Vio chiude la carriera nella scherma paralimpica con due ori, un argento e tre bronzi totali alle Paralimpiadi, cinque ori e due bronzi mondiali, cinque ori e un argento europei. Diventata un simbolo in senso assoluto del movimento paralimpico italiano, ha letteralmente trascinato il movimento azzurro. Non ha mai però dimenticato, e lo ha ricordato più volte anche all’interno della trasmissione, il fatto di poter dare indietro qualcosa al mondo che molto le ha portato in questo senso (con l’Academy che porta il suo nome, ma non solo). Ora un nuovo orizzonte, e rimane da vedere quel che sarà della Bebe Vio in una versione che dovremo imparare a conoscere. Alle ultime Paralimpiadi, quelle di Parigi 2024, l’Italia ha portato a casa nelle varie discipline dell’atletica 4 ori, 3 argenti e un bronzo.