Paralimpiadi 2021, tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari e programma degli azzurri

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 si terranno da domani, martedì 24 agosto, e domenica 5 settembre: saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open.

In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti. La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021.

ITALIANI IN GARA PARALIMPIADI 2021

24 AGOSTO 2021

Olympic stadium, ore 13

Cerimonia inaugurale

25 AGOSTO 2021

NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2

Qualificazioni 400 stile libero S9 maschile – Simone Barlaam e Federico Morlacchi

Qualificazioni 400 stile libero S9 femminile – Vittoria Bianco

Qualificazioni 100m dorso S1 maschile – Francesco Bettella

Qualificazioni 100m dorso S2 femminile – Angela Procida

Qualificazioni 50m rana SB3 maschile – Efrem Morelli

Qualificazioni 50m stile libero S3 femminile – Arianna Talamona

Qualificazioni 50m stile libero S10 maschile – Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi

Qualificazioni 50m stile libero S10 femminile – Alessia Scortechini

Qualificazioni 100m farfalla S13 femminile – Alessia Berra, Carlotta Gilli

Qualificazioni 200m stile libero S5 maschile – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 200m stile libero S5 femminile – Monica Boggioni

Qualificazioni 100m stile libero S8 maschile – Alberto Amodeo, Federico Bicelli

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 10

Finali 400 stile libero S9 maschile

Finali 400 stile libero S9 femminile

Finali 100m dorso S1 maschile

Finali 100m dorso S2 femminile

Finali 50m rana SB3 maschile

Finali 50m stile libero S3 femminile

Finali 50m stile libero S10 maschile

Finali 50m stile libero S10 femminile

Finali 100m farfalla S13 femminile

Finali 200m stile libero S5 maschile

Finali 200m stile libero S5 femminile

Finali100m stile libero S8 maschile

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2

Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria A – Edoardo Giordan

Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria B – Marco Cima – Gianmarco Paolucci

Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria A – Loredana Trigila – Andrea Mogos

Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria B – Rosanna Pasquino – Beatrice Vio

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS9, MS3, WS3) – Mohamed Amine Kalem (MS9)

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS6, WS4) – Matteo Parenzan

Qualificazioni singolo maschile (MS6, MS1) Andrea Borgato – Federico Falco MS1

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 9

Qualificazioni singolo femminile (WS11, WS1-2) – Giada Rossi WS1-2

26 AGOSTO 2021

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, ore 2

Qualificazioni 100m Stile libero maschile S5 – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 100m Stile libero S5 femminile – Monica Boggioni

Qualificazioni 100m Stile libero S4 maschile – Luigi Beggiato – Vincenzo Boni

Qualificazioni 400m Stile libero S11 femminile – Martina Rabbolini

Qualificazioni 100m Rana SB9 maschile – Stefano Raimondi

Qualificazioni 100m Dorso S13 femminile – Carlotta Gilli

Qualificazioni 100mRana SB8 maschile – Federico Morlacchi

Staffetta mista a squadre 4x50m stile libero

Tokyo Aquatics Center, ore 10

Finali 100m Stile libero maschile S5

Finali 100m Stile libero S5 femminile

Finali 100m Stile libero S4 maschile

Finali 400m Stile libero S11 femminile

Finali 100m Rana SB9 maschile

Finali 100m Dorso S13 femminile

Finali 100m Rana SB8 maschile

Finali Staffetta mista a squadre 4x50m stile libero.

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2

Qualificazioni singoli maschili (MS9, MS4) – Mohamed Amine Kalem MS9

Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS6, WS1-2) – Giada Rossi WS1-2

Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS6, WS5, WS4) – Matteo Parenzan

Qualificazioni singoli maschili (MS11, MS1) – Andrea Borgato – Federico Falco

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 9

Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS7, WS1-2) – Giada Rossi

Qualificazioni singoli maschili (MS9, MS3) – Mohamed Amine Kalem

Qualificazioni singoli maschili e femminili (MS9, WS6, MS3, WS3) – Michela Brunelli

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2

Qualificazioni Spada individuale maschile, Categoria A – Emanuele Lambertini – Edoardo Giordan

Qualificazioni Spada individuale maschile, Categoria B – Gianmarco Paolucci

Qualificazioni Spada individuale femminile, Categoria B – Rosanna Pasquino

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 10

Semifinali spada individuale maschile, Categoria A

Semifinali spada individuale maschile, Categoria

Semifinali spada individuale femminile, Categoria B

EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 8

Test individuale – Grado II / Test Individuale – Grado IV / Test Individuale – Grade V – Federica Sileoni

Test individuale Gradi II/IV/V – Victory Ceremony

27 AGOSTO 2021

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 1:30

Preliminari team spada maschile (Edoardo Giordan – Emanuele Lambertini – Marco Cima)

Preliminari team spada femminile

Semifinali team spada maschile

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2

Compound Open Ranking Round femminile (Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio)

W1 maschile: Ranking Round

W1 femminile: Ranking Round (Asia Pellizzari)

Compound Open maschile: Ranking Round (Matteo Bonacina – Giampaolo Cancelli)

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2

Qualificazioni 100 dorso femminile S12 – Alessia Berra

Qualificazioni 100 dorso femminile S8 – Xenia Francesca Palazzo

Qualificazioni 200 stile libero maschile S14 – Misha Palazzo

Qualificazioni 50 farfalla femminile S5 – Giulia Ghiretti

Qualificazioni 400 stile libero S13 – Carlotta Gilli

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 10 (17 JST)

Finali 100 dorso femminile S12

Finali 100 dorso femminile S8

Finali 200 stile libero maschile S14

Finali 50 farfalla femminile S5

Finali 400 stile libero S13

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2

Qualificazioni singoli maschili (MS6, MS1) – Andrea Borgato – Federico Falco

Qualificazioni singoli maschili (MS6, MS2) – Matteo Parenzan

Quarti di finale singoli femminili (MS7, WS1-2) – Giada Rossi

Qualificazioni singoli femminili (MS7, WS3) – Michela Brunelli

Quarti di finale singoli maschili (MS6, MS1)

Quarti di finale singoli maschili (MS6, MS2)

Quarti di finale singoli femminili (MS7, WS3)

Quarti di finale singoli maschili (MS9, MS3) – Mohamed Amine Kalem

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 2:30

Finale 100 metri femminili T35 – Oxana Corso

CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30 (9:30 JST)

Doppio PR2 misto – Chiara Nardo – Gianfilippo Mirabile

Quattro con PR3 misto – Lorenzo Bernard – Alessandro Brancato – Greta Muti – Cristina Scazzosi – con Lorena Fuina

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3

Preliminari femminili – Giappone vs Italia

EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 8

Test Individuale Grado I – Sara Morganti – Carola Semperboni

Test Individuale Grado II – Francesca Salvadè

28 AGOSTO 2021

TRIATHLON

Odaiba Marine Park, ore 23:30

PTS2 femminile – Veronica Yoko Plebani

PTVI femminile – Anna Barbaro (guida Charlotte Bonin)

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2

Compound Open Individuale maschili eliminatorie 1/24 – Matteo Bonacina – Giampaolo Cancelli

Team Misto W1 eliminatorie 1/8/quarti di finale/semifinale

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2

Preliminari fioretto individuale maschile categoria A – Matteo Betti – Emanuele Lambertini

Preliminari fioretto individuale maschile categoria B – Marco Cima

Preliminari fioretto individuale femminile categoria A – Ionela Andreea Mogos – Loredana Trigilia

Preliminari fioretto individuale femminile categoria B – Beatrice Vio

Quarti di finale fioretto individuale maschile categoria A

Quarti di finale fioretto individuale femminile categoria B

Semifinali fioretto maschile categoria A

Semifinali fioretto maschile categoria B

Semifinali fioretto femminile categoria A

Semifinali fioretto femminile categoria B

Finali bronzo fioretto maschile categorie A e B

Finali bronzo fioretto femminile categorie A e B

Finali oro fioretto maschile categorie A e B

Finali oro fioretto femminile categorie A e B

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2

Semifinali singolari maschili e femminili (MS6, WS3)

Semifinali singolari maschili e femminili (MS9, WS1-2)

Semifinali singolari maschili e femminili (MS1)

Finali singolari maschili e femminili MS6

Finali singolari maschili MS3

Finali singolari maschili MS9

Finali singolari femminili WS1-2

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2

Qualificazioni 100 stile libero maschili S10 – Simone Ciulli – Riccardo Menciotti- Stefano Raimondi

Qualificazioni 100 stile libero femminili S10 – Alessia Scortechini

Qualificazioni 150 misti maschili SM4 – Efrem Morelli

Qualificazioni 150 misti femminili SM4 – Arjola Trimi

Qualificazioni 150 misti maschili SM3 – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni 100 dorso femminili S11 – Martina Rabbolini

Qualificazioni 200 misti individuali SM8 – Xenia Francesca Palazzo

Qualificazioni 100 rana femminili SB5 – Arianna Talamona

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 10

Finali100 stile libero maschili S10

Finali 100 stile libero femminili S10

Finali 150 misti maschili SM4

Finali 150 misti femminili SM4

Finali 150 misti maschili SM3

Finali 100 dorso femminili S11

Finali 200 misti individuali SM8

Finali 100 rana femminili SB5

CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30

Doppio PR2 misto – Chiara Nardo – Gianfilippo Mirabile

Quattro con PR3 misto – Lorenzo Bernard – Alessandro Brancato – Greta Muti – Cristina Scazzosi – con Lorena Fuina

PESISTICA

Tokyo International Forum, ore 9:30

Finali -80 kg – Donato Telesca

EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 10

Team Test Musicale – Sara Morganti -Carola Semperboni- Francesca Salvade- Federica Sileoni

29 AGOSTO 2021

TRIATHLON

Odaiba Marine Park, ore 23:30

PTWC maschile – Giovanni Achenza – Pier Alberto Buccoliero

PTWC femminile – Rita Cuccuru

SCHERMA

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 1:30

Preliminari fioretto a squadre maschili – Marco Cima – Emanuele Lambertini – Matteo Betti

Preliminari fioretto a squadre femminili – Ionela Andreea Mogos, Beatrice Vio, Loredana Trigilia

Semifinali fioretto a squadre maschili

Semifinali fioretto a squadre femminili

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, dalle ore 2

Compound Open Individuale femminile eliminatorie 1/16 – Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio

Compound Open a squadre miste 1/8: Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio – Matteo Bonacina – Giampaolo Cancelli

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2

Qualificazioni 400 stile libero maschili S7 – Federico Bicelli

Qualificazioni 400 stile libero femminili S7 – Giulia Terzi

Qualificazioni 100 rana maschili SB14 – Misha Palazzo

Qualificazioni 100 rana femminili SB14 – Giorgia Marchi

Qualificazioni 50 stile libero maschili S9 – Simone Barlaam – Simone Ciulli

Qualificazioni 50 dorso S3 – Vincenzo Boni – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni 50 dorso femminili S3 – Arjola Trimi

Qualificazioni 50 stile libero femminili S13 – Carlotta Gilli

Qualificazioni 100 rana maschili SB4 – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 100 rana femminili SB4 – Monica Boggioni – Giulia Ghiretti

Qualificazioni staffetta 4×100 stile libero femminile – Italia

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 10

Finali 400 stile libero maschili S7

Finali 400 stile libero femminili S7

Finali100 rana maschili SB14

Finali100 rana femminili SB14

Finali50 stile libero maschili S9

Finali 50 dorso S3

Finali 50 dorso femminili S3

Finali 50 stile libero femminili S13

Finali 100 rana maschili SB4

Finali 100 rana femminili SB4

Finali staffetta 4×100 stile libero femminile

CANOTTAGGIO

Sea Forest Waterway, ore 2:30

Finale Doppio PR2 misto

Finale Quattro con PR3 misto

JUDO

Nippon Budokan, ore 3:30

Preliminari femminili -70 kg – Matilde Lauria

Preliminari femminili +70 kg – Carolina Costa

Quarti di finale -70 kg

Quarti di finale +70 kg

Finali medaglia -70 kg

Finali medaglia +70 kg

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 7

Italia vs Canada

EQUITAZIONE

Equestrian park, dalle ore 11

Team Test Musicale – Sara Morganti -Carola Semperboni- Francesca Salvade- Federica Sileoni

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 12

Finali salto in lungo T37

Finali 200 metri T35

Qualifiche 100 metri maschili T63 – Alessandro Ossola

30 AGOSTO 2021

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 1:30

Qualifiche R1 10 metri SH1 – Jacopo Cappelli

Qualifiche R4 10 metri SH2 – Andrea Liverani – Pamela Novaglio

Finali R4 10 metri SH2

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 2

Eliminatorie 1/8 Individual Compound Open femminile – Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio

Yumenoshima Park Archery Field, ore 10:30

Eliminatorie 1/8 Individuali maschile W1 – Daniele Cassiani – Salvatore Demetrico

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2

Qualificazioni 100 dorso maschili S7 – Federico Bicelli

Qualificazioni 100 dorso maschili S9 – Simone Ciulli – Simone Barlaam

Qualificazioni 200 metri stile libero maschili S4 – Luigi Beggiato

Qualificazioni 50 dorso femminili S5 – Monica Boggioni – Giulia Ghiretti

Qualificazioni 200 misti femminili SM11 – Martina Rabbolini

Qualificazioni 100 stile libero femminili S3 – Arjola Trimi – Angela Procida

Qualificazioni 200 misti femminili SM13 – Carlotta Gilli

Qualificazioni staffetta 4×100 stile libero maschili – Italia

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 10

Finali 100 dorso maschili S7

Finali 100 dorso maschili S9

Finali 200 metri stile libero maschili S4

Finali 50 dorso femminili S5

Finali 200 misti femminili SM11

Finali 100 stile libero femminili S3

Finali 200 misti femminili SM13

Finali staffetta 4×100 stile libero maschili

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 3

Finali singolari maschili MS1

EQUITAZIONE

Equestrian park, ore 8

Individual Freestyle Test Grado IV e V – Federica Sileoni

Individual Freestyle Test Grado IV e III – Francesca Salvadè

Individual Freestyle Test Grado II e I – Sara Morganti – Carola Semperboni

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 12

Finali lancio del peso maschile F11 – Oney Tapia

Qualifiche 400 metri maschili T20 – Ndiaga Dieng

Finali 100 metri maschili T63

31 AGOSTO 2021

CICLISMO

Fuji International Speedway, dalle ore 1

Cronometro maschile H5 – Diego Colombari

Cronometro maschile H3 – Paolo Cecchetto

Cronometro femminile H4-5 – Ana Vitelaru – Katia Aere

Cronometro maschile H2 – Luca Mazzone – Fabrizio Cornegliani

Cronometro femminile H1-3 Francesca Porcellato

Cronometro maschile C5 – Andrea Tarlao – Pierpaolo Addesi

Cronometro maschile C3 – Fabio Anobile

Cronometro maschile T1-2 – Giorgio Farroni

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 2

Eliminatorie 1/8 Individual Compound Open maschile – Matteo Bonacina – Giampaolo Cancelli

Finali Individual Compound Open maschile

Yumenoshima Park Archery Field, ore 10:30

Eliminatorie 1/8 Individual W1 femminili – Asia Pellizzari

Finali Individual W1 femminili

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2

Qualificazioni 400 stile libero maschili S8 – Alberto Amodeo

Qualificazioni 400 stile libero femminili S8 – Xenia Francesca Palazzo

Qualificazioni 100 stile libero S12 – Alessia Berra

Qualificazioni 200 misti femminili SM14

Qualificazioni 50 rana SB2 maschili – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni 50 stile libero S7 maschili – Federico Bicelli – Antonio Fantin

Qualificazioni 100 stile libero S7 femminili – Giulia Terzi

Qualificazioni 100 farfalla S10 maschili – Riccardo Menciotti – Stefano Raimondi

Qualificazioni 100 farfalla S10 femminili – Alessia Scortechini

Qualificazioni 100 stile libero S9 femminili – Vittoria Bianco

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 10

Finali 400 stile libero maschili S8

Finali 400 stile libero femminili S8

Finali 100 stile libero S12

Finali 200 misti femminili SM14

Finali 50 rana SB2 maschili

Finali 50 stile libero S7 maschili

Finali 100 stile libero S7 femminili

Finali 100 farfalla S10 maschili

Finali 100 farfalla S10 femminili

Finali 100 stile libero S9 femminili

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 2:30

Finale Lancio del disco F11 – Assunta Legnante

Olympic Stadium, ore 12

Finale 400 metri T20

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche P2 10 metri femminili SH1 – Nadia Fario

1 SETTEMBRE 2021

NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2

Qualificazioni 100 stile libero maschili S6 – Antonio Fantin

Qualificazioni 400 stile libero maschili S10 – Stefano Raimondi

Qualificazioni 100 rana maschili SB11 – Federico Bassani

Qualificazioni 100 rana femminili SB11 – Martina Rabbolini

Qualificazioni 200 misti maschili SM9 – Simone Ciulli – Federico Morlacchi

Qualificazioni 100 rana femminili SB13 – Carlotta Gilli

Qualificazioni 50 stile libero maschili S5 – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 50 stile libero S8 femminili – Xenia Francesca Palazzo

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 10

Finali100 stile libero maschili S6

Finali 400 stile libero maschili S10

Finali 100 rana maschili SB11

Finali 100 rana femminili SB11

Finali 200 misti maschili SM9

Finali 100 rana femminili SB13

Finali 50 stile libero maschili S5

Finali 50 stile libero femminili S8

CICLISMO

Fuji International Speedway, dalle ore 2:30

Gara su strada maschile H5 – Diego Colombari

Gara su strada maschile H1-2- Fabrizio Cornegliani – Luca Mazzone

Gara su strada femminile H5 – Ana Vitelaru – Katia Aere

Gara su strada femminile H1-4 – Francesca Porcellato

Gara su strada maschile H3 – Paolo Cecchetto

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche R3 Mixed – Jacopo Cappelli

Finali R3 Mixed 10 metri

Qualifiche R5 Mixed 10 metri – Andrea Liverani – Pamela Novaglio

Finali R5 Mixed 10 metri

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3

Brasile vs Italia

ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 12

Finali salto in lungo maschile T64

2 SETTEMBRE 2021

NUOTO

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2

Qualificazioni 400 stile libero maschili S6 – Antonio Fantin

Qualificazioni 100 farfalla maschili S9 – Simone Barlaam – Federico Morlacchi – Simone Ciulli

Qualificazioni 100 dorso maschili S10 – Riccardo Menciotti – Stefano Raimondi

Qualificazioni 50 dorso maschili S1 – Francesco Bettella – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni 50 dorso femminili S2 – Angela Procida

Qualificazioni 50 stile libero maschili S3 – Vincenzo Boni – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni – 50 stile libero maschili S4 – Luigi Beggiato

Qualificazioni 50 stile libero femminili S4 – Arjola Trimi

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 10

Finali 400 stile libero maschili S6

Finali 100 farfalla maschili S9

Finali100 dorso maschili S10

Finali 50 dorso maschili S1

Finali 50 dorso femminili S2

Finali 50 stile libero maschili S3

Finali 50 stile libero maschili S4

Finali 50 stile libero femminili S4

CANOA

Sea Forest Waterway, ore 9:30

Qualifiche maschili KL1 – Esteban Farias

Qualifiche femminili VL2 – Veronica Biglia

Qualifiche maschili KL2 – Federico Mancarella

Qualifiche femminili KL1 – Eleonora De Paolis

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3

Eliminatorie 1/16 Individual Ricurvo Open Femminile – Elisabetta Mijno – Valentina Petrilli

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 3

Finali Team femminili WT1-3

TAEKWONDO

Makuhari Messe Hall B, dalle ore 3

Round 16 maschile K44-61kg – Antonino Bossolo

ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 12

Finali salto in lungo femminile T63

Finali lancio del peso maschile F35

3 SETTEMBRE 2021

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2

Qualificazioni 200 misti maschili SM10 – Riccardo Menciotti – Stefano Raimondi

Qualificazioni 100 dorso maschili S6 – Antonio Fantin

Qualificazioni 100 farfalla maschili S8 – Alberto Amodeo

Qualificazioni 50 farfalla S7 femminili – Giulia Terzi

Qualificazioni 200 stile libero maschili S3 – Vincenzo Boni

Qualificazioni 200 misti femminili – Monica Boggioni – Giulia Ghiretti

Qualificazioni staffetta 4×100 misti – Italia

Tokyo Aquatics Center: dalle ore 10

Finali 200 misti maschili SM10

Finali 100 dorso maschili S6

Finali 100 farfalla maschili S8

Finali 50 farfalla S7 femminili

Finali 200 stile libero maschili S3

Finali 200 misti femminili

Finali staffetta 4×100 misti

ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 2:30

Finali lancio del peso femminile F12

Finali 1500 maschili T20

CANOA

Sea Forest Waterway, dalle ore 2:30

Semifinali maschili KL1

Semifinali femminili VL2

Semifinali maschili KL2

Finali maschili KL1

Finali femminili VL2

Finali maschili KL2

CICLISMO

Fuji International Speedway, dalle ore 2:30

Gara su strada maschile C4-5 – Pierpaolo Addesi – Andrea Tarlao

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche R7 50 metri maschili SH1 – Jacopo Cappelli

Finali R7 50 metri maschili SH1

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3

Eliminatorie 1/16 Individual Recurve Open maschile – Stefano Travisani

Yumenoshima Park Archery Field, ore 10

Eliminatorie 1/8 Individual Recurve Open maschile

Finali Individual Recurve Open maschile

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 10

Finali Team maschile MT1-2

Finali Team maschile MT9-10

4 SETTEMBRE 2021

ATLETICA

Olympic Stadium, dalle ore 2:30

Qualifiche 100 metri femminili T63 – Martina Caironi – Monica Contrafatto – Ambra Sabatini

Olympic Stadium, dalle ore 12

Finale 100 metri femminili T63

CANOA

Sea Forest Waterway, dalle ore 2:30 (9:30 JST)

Semifinali KL1 femminili

Finali KL1 femminili

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche P4 Mixed 50 metri SH1 – Nadia Fario

Finale P4 Mixed 50 metri SH1

Qualifiche R9 Mixed 50 metri SH2 – Pamela Novaglio – Andrea Liverani

Finale R9 Mixed 50 metri SH2

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 3

Eliminatorie 1/8 Mixed Team Ricurve

Yumenoshima Park Archery Field, ore 10:30

Quarti di finale Mixed Team Ricurve

Semifinali Mixed Team Ricurve

Finali Mixed Team Ricurve

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3

Finale 3° posto femminile

5 SETTEMBRE 2021

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche R6 Mixed 50 metri SH1 – Jacopo Cappelli

Finale R6 Mixed 50 metri SH1

SITTING VOLLEY

Makuhari Messe Hall A, ore 3

Finale 1° posto femminile

Olympic stadium, ore 13

Cerimonia di chiusura

Foto: LM / Danilo Vigo