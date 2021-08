Bebe Vio è sicuramente una delle atlete più attese alle Paralimpiadi di Tokyo. La veneta non è solo una stella della scherma, ma proprio di tutto lo sport paralimpico mondiale. Un riconoscimento che ha avuto l’ennesima certificazione tramite il quotidiano francese L’Equipe, che ha deciso di mettere in copertina proprio la fiorettista azzurra, ponendola come simbolo degli ormai imminenti Giochi.

Una copertina bellissima, dal titolo “La forza e la fiamma”, con Beatrice in divisa da gara e che urla al mondo proprio tutta la sua forza e la voglia di cominciare le Paralimpiadi.

Bebe avrà anche il grande onore di sventolare il Tricolore durante la Cerimonia d’Apertura. La portabandiera azzurra sarà poi in pedana il 28 agosto per la prova individuale e poi il 29 per quella a squadre.

Foto: Bizzi/Federscherma