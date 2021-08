Calendario Paralimpiadi Tokyo 2020: orari e programma giorno per giorno. Date, tv, streaming

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 si terranno tra martedì 24 agosto e domenica 5 settembre: saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open.

In tutto in Giappone, tra luglio ed agosto, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti. La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021.

CALENDARIO PARALIMPIADI TOKYO 2020

MARTEDI’ 24 AGOSTO

13:00-16:00 CERIMONIA D’APERTURA

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO

02.00-04.45 NUOTO

400 m stile libero maschili – Batterie S9

400 m stile libero femminile – Batterie S9

100 m dorso maschili – Batterie S1

100m dorso maschili – Batterie S2

100m dorso femminile – Batterie S2

100m farfalla maschili – Batterie S14

100 m farfalla femminili – Batterie S14

50 m rana maschili – Batterie SB3

50 m stile libero femminile – Batterie S6

50 m stile libero maschile – Batterie S10

50 m stile libero femminile – Batterie S10

100m farfalla maschili – Batterie S13

100 m farfalla femminili – Batterie S13

200 m stile libero maschili – Batterie S5

200 m stile libero femminili – Batterie S5

100 m stile libero maschili – Batterie S8

02.00-07.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Sciabola individuale maschile – Gironi categoria A

Sciabola individuale maschile – Gironi categoria B

Sciabola individuale femminile – Gironi categoria A

Sciabola individuale femminile – Gironi categoria B

Sciabola individuale maschile – Ottavi Categoria A

Sciabola Individuale maschile – Ottavi Categoria B

Sciabola individuale femminile – Ottavi Categoria A

Sciabola individuale femminile – Ottavi Categoria B

Sciabola individuale maschile – Quarti di finale categoria A

Sciabola individuale maschile – Quarti di finale categoria B

Sciabola individuale femminile – Quarti di finale categoria A

Sciabola individuale femminile – Quarti di finale categoria B

02.00-07.20 TENNISTAVOLO

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (WS9,MS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS9,MS3,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS9,WS6,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS8,WS6,MS2)

Singolare maschile – Qualificazione (MS8,MS2,MS5)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (WS8,WS4,MS5)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS6,WS4)

Singolare maschile – Qualificazione (MS6,MS1)

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile (2 partite)

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Brasile vs Lituania

Preliminare femminile – Gruppo C, RPC vs Canada

03.00-08.25 CICLISMO SU PISTA

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C1-3 femminile

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C4 femminile

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C5 femminile

Qualificazioni inseguimento individuale 4000m B maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C1-3 femminile

Finale inseguimento individuale 3000m C4 femminile

Finale inseguimento individuale 3000m C5 femminile

Finale inseguimento individuale 4000m B maschile

04.30-08.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone B fase a gironi, Stati Uniti vs Nuova Zelanda

Misto – Girone B fase a gironi, Australia vs Danimarca

06.15-09.00 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Algeria vs Giappone

Preliminare femminile – Gruppo D, Turchia vs Giappone

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile (2 partite)

08.30-13.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Sciabola Individuale maschile – Semifinali Categoria A

Sciabola Individuale maschile – Semifinali Categoria B

Sciabola individuale femminile – Semifinali categoria A

Sciabola Individuale femminile – Semifinali Categoria B

Sciabola individuale maschile – Categoria A Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale maschile – Categoria B Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale femminile – Categoria A Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale femminile – Categoria B Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale maschile – Categoria A Incontro per la medaglia d’oro

Sciabola individuale maschile – Categoria B Incontro per la medaglia d’oro

Sciabola individuale femminile – Categoria A Incontro per la medaglia d’oro

Sciabola individuale femminile – Categoria B Incontro per la medaglia d’oro

09.00-15.00 TENNISTAVOLO

Singolare femminile – Qualificazione (WS11,WS1-2)

Singolare maschile – Qualificazione (MS10,MS4)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS10,WS7,WS5,MS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS10,WS7,WS5,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS11,WS3)

Singolare maschile – Qualificazione (MS7,MS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS7,MS3,WS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS9,WS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS8)

10.00-14.05 NUOTO

400 m stile libero maschili – Finale S9

400 m stile libero femminile – Finale S9

100m dorso maschili – Finale S1

100m dorso maschili – Finale S2

100m dorso femminili – Finale S2

100m farfalla maschili – Finale S14

100 m farfalla femminili – Finale S14

50 m rana maschili – Finale SB33

50 m stile libero femminile – Finale S6

50m stile libero maschile – Finale S10

50 m stile libero femminile – Finale S10

100m farfalla maschili – Finale S13

100 m farfalla femminili – Finale S13

200 m stile libero maschili – Finale S5

200 m stile libero femminili – Finale S5

100 m stile libero maschili – Finale S8

10.30-14.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone B fase a gironi, Gran Bretagna vs Canada

Misto – Girone A fase a gironi, Giappone vs Francia

10.30-14.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Germania vs Turchia

Preliminare femminile – Gruppo C, Israele vs Australia

Preliminare femminile – Gruppo D, Brasile vs Stati Uniti

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (1 partita)

GIOVEDI’ 26 AGOSTO

02.00-04.25 NUOTO

100 m stile libero maschili – Batterie S5

100 m stile libero femminile – Batterie S5

100 m stile libero maschili – Batterie S4

200m misti individuali maschili – Batterie SM6

200 m individuali misti femminili – Batterie SM6

400 m stile libero maschili – Batterie S11

400 m stile libero femminile – Batterie S11

100 m rana maschili – Batterie SB9

100 m rana femminile – Batterie SB9

100 m dorso maschili – Batterie S13

100m dorso femminile – Batterie S13

100 m rana maschili – Batterie SB8

100 m rana femminile – Batterie SB8

Staffetta mista 4x50m stile libero – 20 punti batterie

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Belgio vs Cina

Preliminare femminile – Gruppo C, Cina vs RPC

02.00-08.40 SCHERMA IN CARROZZINA

Spada individuale maschile – Gironi categoria A

Spada individuale maschile – Gironi categoria B

Spada individuale femminile – Gironi categoria A

Spada individuale femminile – Gironi categoria B

Spada Individuale Maschile – Ottavi Categoria A

Spada Individuale Maschile – Ottavi Categoria B

Spada individuale femminile – Ottavi Categoria A

Spada Individuale Femminile – Ottavi Categoria B

Spada Individuale Maschile – Quarti di Finale Categoria A

Spada Individuale Maschile – Quarti di Finale Categoria B

Spada Individuale Femminile – Quarti di Finale Categoria A

Spada Individuale Femminile – Quarti di Finale Categoria B

02.00-07.20 TENNISTAVOLO

Singolare Maschile – Qualificazione (MS9,MS4)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS9,WS6,MS4,MS5)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS8,WS6,MS5,MS2)

Singolare Maschile – Qualificazione (MS8,MS2)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS6,WS1-2)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS6,WS5,WS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS11,WS4)

Singolare Maschile – Qualificazione (MS11,MS1)

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile (2 partite)

Turno preliminare maschile (2 partite)

03.00-09.40 CICLISMO SU PISTA

Finale 1000m cronometro femminile B

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C1 maschile

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C2 maschile

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C3 maschile

Finale 1000m cronometro maschile C4-5

Finale inseguimento individuale 3000m C1 maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C2 maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C3 maschile

04.00-07.20 POWERLIFTING

Finale -49 kg maschile

Finale -41 kg femminile

04.30-08.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone B fase a gironi, Canada vs Stati Uniti

Misto – Girone A fase a gironi, Giappone vs Danimarca

06.15-09.00 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Stati Uniti vs Brasile

Preliminari femminili – Gruppo D, Egitto vs Turchia

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (3 partite)

Turno preliminare femminile

08.00-15.35 EQUITAZIONE

Prova individuale – Grado II

Prova Individuale – Grado IV

Prova Individuale – Grado V

09.00-15.00 TENNISTAVOLO

Singolare maschile – Qualificazione (MS10,MS2)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS10,WS7,MS2,MS5)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (WS10,WS7,MS5,MS4)

Singolare maschile – Qualificazione (MS7,MS4)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS7,WS1-2)

Singolare maschile – Qualificazione (MS9,MS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS9,WS6,MS3,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS8,WS6,WS3)

Singolare maschile – Qualificazione (MS8)

09.30-12.50 POWERLIFTING

Finale -45 kg femminile

Finale -54 kg maschile

10.00-13.35 NUOTO

100 m stile libero maschili – Finale S5

100 m stile libero femminili – Finale S5

100 m stile libero maschili – Finale S4

200m Misti Individuali Maschili – Finale SM6

200m Misti Individuali Femminili – Finale SM6

400 m stile libero maschili – Finale S11

400 m stile libero femminile – Finale S11

100 m rana maschili – Finale SB9

100 m rana femminili – Finale SB9

100m dorso Maschili – Finale S13

100m dorso femminili – Finale S13

100 m rana maschili – Finale SB8

100 m rana femminili – Finale SB8

Staffetta mista 4x50m stile libero – 20 punti Finale

10.00-14.30 SCHERMA IN CARROZZINA

Spada Individuale Maschile – Semifinali Categoria A

Spada Individuale Maschile – Semifinali Categoria B

Spada Individuale Femminile – Semifinali Categoria A

Spada Individuale Femminile – Semifinali Categoria B

Spada individuale maschile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria A

Spada individuale maschile – Incontro per la medaglia di bronzo di Categoria B

Spada individuale femminile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria A

Spada individuale femminile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria B

Spada individuale maschile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria A

Spada individuale maschile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria B

Spada individuale femminile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria A

Spada individuale femminile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria B

10.30-14.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone A fase a gironi, Francia vs Australia

Misto – Girone B fase a gironi, Gran Bretagna vs Nuova Zelanda

10.30-14.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Ucraina vs Germania

Preliminari maschili – Gruppo A, Lituania vs Algeria

Preliminare femminile – Gruppo C, Canada vs Israele

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile

Turno preliminare femminile

VENERDI’ 27 AGOSTO

01.30-09.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Preliminari spada a squadre maschile

Preliminari spada a squadre femminile

Semifinali spada a squadre maschile

Semifinali spada a squadre femminile

02.00-04.10 NUOTO

100 m dorso maschili – Batterie S12

100m dorso femminile – Batterie S12

100m dorso maschili – Batterie S8

100m dorso femminile – Batterie S8

200 m stile libero maschili – Batterie S14

200 m stile libero femminile – Batterie S14

50 m stile libero maschile – Batterie S11

50 m stile libero femminile – Batterie S11

50 m farfalla maschili – Batterie S5

50 m farfalla femminile – Batterie S5

200m misti individuali maschili – Batterie SM7

200 m individuali misti femminili – Batterie SM7

400 m stile libero maschile – Batterie S13

400 m stile libero femminile – Batterie S13

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Turchia vs Belgio

Preliminare femminile – Gruppo D, Giappone vs Brasile

Preliminari maschili – Gruppo A, Giappone vs Stati Uniti

Preliminare femminile – Gruppo C, Australia vs Cina

Preliminari maschili – Gruppo B, Cina vs Ucraina

Preliminare femminile – Gruppo D, Stati Uniti vs Egitto

Preliminari maschili – Gruppo A, Brasile vs Algeria

02.00-05.00 ARCO

Compound Open femminile: Ranking Round

W1 maschile: Ranking Round

W1 femminile: Ranking Round

Ricurvo Open femminile: Ranking Round

02.00-07.20 TENNISTAVOLO

Singolare femminile – Qualificazione (WS9,WS5)

Singolo Maschile – Qualificazione (MS6,MS1)

Singolare Maschile – Qualificazione (MS6,MS2)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (WS8,WS4,MS3)

Singolare Maschile – Qualificazione (MS11,MS3)

Qualificazioni singolare maschile e quarti di finale singolare femminile (MS7,WS1-2)

Singolo maschile e femminile – Qualificazione (MS7,WS3)

Singolo maschile e femminile – Qualificazione (WS11,MS4)

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (2 partite)

Turno preliminare femminile (2 partite)

02.30-05.50 ATLETICA

Lancio del disco femminile – Finale F55

Salto in lungo femminile – Finale T11

Lancio del peso femminile – Finale F41

5000m maschili – Finale T11

100m femminili – Finale T35

100m maschili – Batterie T12

400m maschili – Batterie T52

Lancio del giavellotto maschile – Finale F38

200m femminili – Batterie T37

100m maschili – Batterie T37

5000m femminili – Batterie T54

100m maschili – Batterie T47

02.30-05.10 CANOTTAGGIO

PR1 Singolo femminile – Batterie PR1W1x

PR1 Singolo maschile – Batterie PR1M1x

PR2 Doppio misto – Batterie PR2Mix2x

PR3 Quattro con misto – Batterie PR3Mix4+

03.00-04.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

03.00-09.30 CICLISMO SU PISTA

Finale 500m cronometro femminile C1-3

Qualificazioni 4000m inseguimento individuale maschile C4

Qualificazioni 4000m inseguimento individuale maschile C5

Finale 1000m cronometro maschile C1-3

Finale 500 m cronometro femminile C4-5

Finale 4000m inseguimento individuale maschile C4

Finale 4000m inseguimento individuale maschile C5

03.30-06.30 JUDO

Donne -48 kg Turno preliminare

Donne -48 kg Quarti di finale

Donne -48 kg Ripescaggi

Donne -48 kg Semifinali

Uomini -60 kg Turno preliminare

Uomini -60 kg Quarti di finale

Uomini -60 kg Ripescaggi

Uomini -60 kg Semifinali

Donne -52 kg Turno preliminare

Donne -52 kg Quarti di finale

Donne -52 kg Ripescaggi

Donne -52 kg Semifinali

Uomini -66 kg Turno preliminare

Uomini -66 kg Quarti di finale

Uomini -66 kg Ripescaggi

Uomini -66 kg Semifinali

04.00-07.20 POWERLIFTING

Finale -59 kg maschile

Finale -50 kg femminile

04.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Primo turno singolare maschile

Primo turno singolare femminile

Quarti di finale Quad doppio

04.30-08.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone A fase a gironi, Danimarca vs Francia

Misto – Girone A fase a gironi, Australia vs Giappone

07.00-10.00 ARCO

Ricurvo Open maschile: Ranking Round

Compound Open maschile: Ranking Round

07.00-08.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile

Turno preliminare maschile (3 partite)

08.00-15.20 EQUITAZIONE

Prova individuale – Grado I

Prova Individuale – Grado III

09.00-11.40 JUDO

Donne -48 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Donne -48 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Donne -48 kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini -60 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini -60 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini -60 kg Finale per la medaglia d’oro

Donne -52 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Donne -52 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Donne -52 kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini -66 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini -66 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini -66 kg Finale per la medaglia d’oro

09.00-15.00 TENNISTAVOLO

Qualificazione singolare maschile e quarti di finale singolare maschile (MS10, MS1)

Qualificazione singolare maschile e femminile e quarti di finale singolare femminile (MS10, WS7, WS5)

Qualificazioni singolare femminile e quarti di finale singolare maschile (WS10,WS7,MS5)

Qualificazione singolare maschile e quarti di finale singolare maschile (MS8,MS2)

Qualificazioni singolare maschile e quarti di finale singolare femminile (MS8,WS6,WS3)

Quarti di finale singolare maschile e femminile (MS6,WS4)

Singolare maschile – Quarti di finale (MS9,MS3)

Singolare maschile – Quarti di finale (MS11,MS4)

Singolare maschile – Quarti di finale (MS7)

09.30-12.50 POWERLIFTING

Finale -55 kg femminile

Finale -65 kg maschile

10.00-13.30 NUOTO

100m dorso maschili – Finale S12

100m dorso femminili – Finale S12

100m dorso maschili – Finale S8

100m dorso femminili – Finale S8

200m stile libero maschili – Finale S14

200 m stile libero femminili – Finale S14

50 m stile libero maschile – Finale S11

50 m stile libero femminile – Finale S11

50 m farfalla maschili – Finale S5

50 m farfalla femminili – Finale S5

200m misti Individuali maschili – Finale SM7

200m misti Individuali femminili – Finale SM7

400m stile libero maschili – Finale S13

400 m stile libero femminili – Finale S13

10.30-14.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Assalto per la medaglia di bronzo spada a squadre maschile

Assalto per la medaglia di bronzo spada a squadre femminile

Assalto per la medaglia d’oro spada a squadre maschile

Assalto per la medaglia d’oro spada a squadre femminile

10.30-14.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone B fase a gironi, Stati Uniti vs Gran Bretagna

Misto – Girone B fase a gironi, Nuova Zelanda vs Canada

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

Preliminari a squadre maschili

12.00-15.00 ATLETICA

Lancio del peso maschile – Finale F55

Salto in lungo maschile – Finale T11

Lancio della clavetta femminile – Finale F32

200m femminili – Finale T37

100m maschili – Finale T37

100m maschili – Finale T47

400m femminili – Batterie T11

Lancio del peso maschile – Finale F37

400m maschili – Finale T52

5000m maschili – Batterie T54

400m femminili – Batterie T47

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Preliminari a squadre femminili

Preliminari a squadre maschili

SABATO 28 AGOSTO

23.30-04.00 TRIATHLON

PTS4 maschile

PTS2 femminile

PTVI maschile

PTVI femminile

02.00-08.00 TENNISTAVOLO

Quarti di finale singolare maschile e semifinale singolare maschile (MS8,MS4)

Quarti di finale singolare femminile e semifinali singolare femminile (WS7,WS10,WS4)

Quarti di finale singolare maschile e semifinale singolare maschile (MS10, MS3)

Semifinali singolare maschile e femminile (MS6,WS11,WS3)

Semifinali singolare maschile e femminile (MS7,WS8,MS2)

Semifinali singolare maschile e femminile (MS9,WS9,WS1-2)

Semifinali singolare maschile e femminile (WS6,MS11,WS5)

Semifinali singolare maschile e femminile (MS8,WS10,MS5)

Semifinali singolare maschile e femminile (MS10,WS7,MS1)

02.00-04.35 NUOTO

100 m rana maschili – batterie SB6

100 m rana femminile – batterie SB6

100 m stile libero maschili – batterie S10

100 m stile libero femminile – batterie S10

150m misti individuali maschili – batterie SM4

150 m individuali misti femminili – batterie SM4

150m misti individuali maschili – batterie SM3

100m dorso maschili – batterie S11

100m dorso femminile – batterie S11

200m misti individuali maschili – batterie SM8

200m misti individuali femminili – batterie SM8

100 m rana maschili – batterie SB5

100 m rana femminile – batterie SB5

Staffetta mista 4x100m stile libero – batterie S14

02.00-08.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Fioretto individuale maschile – Gironi categoria A

Fioretto individuale maschile – Gironi categoria B

Fioretto individuale femminile – Gironi categoria A

Fioretto individuale femminile – Gironi categoria B

Fioretto individuale maschile – Ottavi Categoria A

Fioretto individuale maschile – Ottavi Categoria B

Fioretto individuale femminile – Ottavi Categoria A

Fioretto individuale femminile – Ottavi Categoria B

Fioretto individuale maschile – Quarti di finale categoria A

Fioretto individuale maschile – Quarti di finale categoria B

Fioretto individuale femminile – Quarti di finale categoria A

Fioretto individuale femminile – Quarti di finale categoria B

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile (2 partite)

Turno preliminare maschile (2 partite)

02.00-07.55 ARCO

Compound Open individuale maschile: 1/24

Compound Open individuale maschile: 1/16

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminare femminile – Gruppo C, Canada vs Australia

Preliminari maschili – Gruppo B, Turchia vs Cina

02.30-07.20 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC4 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC1 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC3 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC2 (6 partite)

02.30-05.50 ATLETICA

Lancio del disco femminile – Finale F57

Lancio del peso maschile – Finale F12

5000m maschili – Finale T13

5000m femminili – Finale T54

1500m maschili – Finale T46

100m femminili – batterie T38

Salto in lungo femminile – Finale T64

Lancio del giavellotto femminile – Finale F13

100m maschili – batterie T38

400m Femminili – Finale T11

400m Maschili – batterie T11

100m Maschili – Semifinali S12

02.30-05.10 CANOTTAGGIO

PR1 Singolo femminile – Ripescaggi PR1W1x

PR1 Singolo maschile – Ripescaggi PR1M1x

PR2 Doppio misto – Ripescaggi PR2Mix2x

PR3 Quattro con misto – Ripescaggi PR3Mix4+

03.00-04.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

03.00-06.15 CICLISMO SU PISTA

Qualificazioni 3000m inseguimento individuale femminile B

Qualificazioni 750m Team Sprint Misto C1-5

Finale 1000m cronometro maschile B

Finale 3000m inseguimento individuale femminile B

Finale 750m Team Sprint Misto C1-5

03.30-06.30 JUDO

Donne -57 kg Turno preliminare

Donne -57 kg Quarti di finale

Donne -57 kg Ripescaggi

Donne -57 kg Semifinali

Uomini -73 kg Turno preliminare

Uomini -73 kg Quarti di finale

Uomini -73 kg Ripetizioni

Uomini -73 kg Semifinali

Donne -63 kg Turno preliminare

Donne -63 kg Quarti di finale

Donne -63 kg Ripetizioni

Donne -63 kg Semifinali

Uomini -81 kg Turno preliminare

Uomini -81 kg Quarti di finale

Uomini -81 kg Ripescaggi

Uomini -81 kg Semifinali

04.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Primo turno doppio maschile

Secondo turno singolare femminile

Primo turno doppio femminile

Primo turno singolare Quad

04.00-07.20 POWERLIFTING

Finale -72 kg maschile

Finale -61 kg femminile

04.30-09.00 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – 7°-8° posto

Misto – Semifinale

06.15-09.00 GOALBALL

Preliminare femminile – Gruppo D, Giappone vs Stati Uniti

Preliminari maschili – Gruppo A, Lituania vs Giappone

07.00-08.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (3 partite)

Turno preliminare femminile

09.00-11.40 JUDO

Donne – 57 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Donne – 57 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Donne – 57 kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini – 73 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini – 73 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini – 73 kg Finale per la medaglia d’oro

Donne – 63 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Donne – 63 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Donne -63 kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini – 81 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini – 81 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini – 81 kg Finale per la medaglia d’oro

09.00-13.50 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC4 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC1 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC3 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC2 (6 partite)

09.30-14.30 TENNISTAVOLO

Finale singolare femminile (WS11)

Finale singolare maschile (MS6)

Finale singolare maschile (MS3)

Finale singolare femminile (WS1-2)

Finale singolare maschile (MS9)

09.30-12.50 POWERLIFTING

Finale -67 kg femminile

Finale -80 kg maschile

09.30-14.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Fioretto Individuale Maschile – Semifinali Categoria A

Fioretto Individuale Maschile – Semifinali Categoria B

Fioretto individuale femminile – Semifinali Categoria A

Fioretto individuale femminile – Semifinali Categoria B

Fioretto individuale maschile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria A

Fioretto individuale maschile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria B

Fioretto individuale femminile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria A

Fioretto individuale femminile – Incontro per la medaglia di bronzo Categoria B

Fioretto individuale maschile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria A

Fioretto individuale maschile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria B

Fioretto individuale femminile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria A

Fioretto individuale femminile – Incontro per la medaglia d’oro Categoria B

10.00-15.10 EQUITAZIONE

Prova a squadre

10.00-13.40 NUOTO

100 m rana maschili – Finale SB6

100 m rana femminili – Finale SB6

100 m stile libero maschili – Finale S10

100 m stile libero femminili – Finale S10

150m misti individuali maschili – Finale SM4

150m misti individuali femminili – Finale SM4

150m misti individuali maschili – Finale SM3

100m dorso maschili – Finale S11

100m dorso femminili – Finale S11

200m misti individuali maschili – Finale SM8

200m misti individuali femminili – Finale SM8

100 m rana maschili – Finale SB5

100 m rana femminili – Finale SB5

Staffetta mista 4x100m stile libero – Finale S14

10.30-14.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Semifinale

Misto – 5°-6° Posto

10.30-14.55 ARCO

Squadra mista W1: 1/8 di finale

Squadra mista W1: Quarti di finale

Squadra mista W1: Semifinali

Squadra mista W1: Finale per il bronzo

Squadra mista W1: Finale per l’oro

10.30-14.45 GOALBALL

Preliminare femminile – Gruppo C, RPC vs Israele

Preliminari maschili – Gruppo B, Germania vs Belgio

Preliminare femminile – Gruppo D, Turchia vs Brasile

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

Preliminari a squadre femminili

12.00-15.00 ATLETICA

Lancio del giavellotto maschile – Finale F57

Lancio della clavetta maschile – Finale F32

1500m femminili – Finale T13

200m femminili – batterie T36

Lancio del peso femminile – Finale F37

100m maschili – Finale T38

100m femminili – Finale T38

400m maschili – T11 Semifinali

Salto in lungo maschile – Finale T63

5000m maschili – Finale T54

400m femminili – Finale T47

100m femminili – batterie T34

400m maschili – batterie T36

1500m maschili – batterie T52

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile

Turno preliminare femminile

DOMENICA 29 AGOSTO

23.30-04.10 TRIATHLON

PTWC maschile

PTWC femminile

PTS5 maschile

PTS5 femminile

01.30-09.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Preliminari fioretto maschile a squadre

Preliminari fioretto femminile a squadre

Semifinali fioretto maschile a squadre

Semifinali fioretto femminile a squadre

02.00-04.25 NUOTO

400 m stile libero maschili – Batterie S7

400 m stile libero femminile – Batterie S7

100 m rana maschili – Batterie SB14

100 m rana femminile – Batterie SB14

50 m stile libero maschile – Batterie S9

50 m dorso maschili – Batterie S3

50 m dorso femminile – Batterie S3

50 m stile libero maschile – Batterie S13

50 m stile libero femminile – Batterie S13

100 m rana maschili – Batterie SB4

100 m rana femminile – Batterie SB4

200 m stile libero maschili – Batterie S2

Staffetta 4x100m stile libero femminile – 34 punti Batterie

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (2 partite)

Turno preliminare femminile (2 partite)

02.00-07.10 ARCO

Compound Open individuale femminile: 1/16

Compound Open a squadre miste: 1/8

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Giappone vs Brasile

Preliminare femminile – Gruppo D, Egitto vs Giappone

02.00-06.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari squadre maschili (2 partite)

02.30-05.20 CANOTTAGGIO

PR1 Singolo femminile – Finale PR1W1x

PR1 Singolo maschile – Finale PR1M1x

PR2 Doppio misto – Finale PR2Mix2x

PR3 Quattro con misto – Finale PR3Mix4+

02.30-07.20 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC4 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC1 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC3 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC2 (6 partite)

02.30-05.50 ATLETICA

Salto in lungo femminile – Finale T12

Lancio del peso maschile – Finale F53

1500 m femminili – batterie T11

Lancio del disco femminile – Finale F64

200m femminili – Finale T36

100m femminili – Finale T34

100m maschili – batterie T34

800m Femminili – batterie T53

Lancio del peso maschile – Finale F40

800m Femminili – batterie T54

400m Maschili – batterie T53

400 m maschili – batterie T54

100m maschili – batterie T13

03.00-07.00 TENNISTAVOLO

Finale singolare maschile (MS5)

Finale singolare femminile (WS4)

Finale singolare maschile (MS7)

Finale singolare femminile (WS8)

03.00-04.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

03.30-07.00 JUDO

Uomini -90 kg Turno preliminare

Uomini -90 kg Quarti di finale

Uomini -90 kg Ripescaggi

Uomini -90 kg Semifinali

Donne -70 kg Turno preliminare

Donne -70 kg Quarti di finale

Donne -70 kg Ripescaggi

Donne -70 kg Semifinali

Uomini -100 kg Turno preliminare

Uomini -100 kg Quarti di finale

Uomini -100 kg Ripescaggi

Uomini -100 kg Semifinali

Donne +70 kg Turno preliminare

Donne +70 kg Quarti di finale

Donne +70 kg Ripescaggi

Donne +70 kg Semifinali

Uomini +100 kg Turno preliminare

Uomini +100 kg Quarti di finale

Uomini +100 kg Ripescaggi

Uomini +100 kg Semifinali

04.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Secondo turno singolare maschile

Secondo turno doppio maschile

Quarti di finale doppio femminile

Quarti di finale quad singolare

04.00-07.20 POWERLIFTING

Finale -88 kg maschile

Finale -73 kg femminile

06.15-09.00 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Belgio vs Ucraina

Preliminare femminile – Gruppo C, Israele vs Cina

07.00-08.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

07.00-09.00 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Finale per il Bronzo

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile

Turno preliminare maschile (3 partite)

09.00-13.00 TENNISTAVOLO

Finale singolare femminile (WS5)

Finale singolare femminile (WS3)

Finale singolare maschile (MS11)

Finale singolare maschile (MS10)

09.00-13.50 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC4 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC1 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC3 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC2 (6 partite)

09.30-12.50 JUDO

Uomini – 90 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini – 90 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini – 90 kg Finale per la medaglia d’oro

Donne – 70 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Donne – 70 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Donne – 70 kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini – 100 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini – 100 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini – 100 kg Finale per la medaglia d’oro

Donne + 70 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Donne + 70 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Donne + 70 kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini + 100 kg Finale per la medaglia di Bronzo A

Uomini + 100 kg Finale per la medaglia di Bronzo B

Uomini + 100 kg Finale per la medaglia d’oro

09.30-12.50 POWERLIFTING

Finale -79 kg femminile

Finale -97 kg maschile

09.30-11.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari a squadre maschili

10.00-13.25 NUOTO

400 m stile libero maschili – Finale S7

400 m stile libero femminili – Finale S7

100 m rana maschili – Finale SB14

100 m rana femminili – Finale SB14

50 m stile libero maschili – Finale S9

50m dorso Maschili – Finale S3

50m dorso femminile – Finale S3

50 m stile libero maschile – Finale S13

50 m stile libero femminile – Finale S13

100 m rana maschili – Finale SB4

100 m rana femminili – Finale SB4

200m stile libero Maschili – Finale S2

Staffetta 4×100 m stile libero femminile – 34 punti Finale

10.30-13.15 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Algeria vs Stati Uniti

Preliminare femminile – Gruppo C, Australia vs RPC

10.30-13.35 ARCO

Compound Open a squadre miste: quarti di finale

Compound Open a squadre miste: semifinali

Compound Open a squadre miste: finale per la medaglia di bronzo

Compound Open a squadre miste: finale per la medaglia d’oro

10.30-14.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Assalto per la medaglia di bronzo fioretto a squadre maschile

Assalto per la medaglia di bronzo fioretto a squadre femminile

Assalto per la medaglia d’oro fioretto a squadre maschile

Assalto per la medaglia d’oro fioretto a squadre femminile

11.00-13.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Finale per la medaglia d’oro

11.00-13.45 EQUITAZIONE

Prova a squadre – test to music

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

Preliminari a squadre femminili

12.00-15.05 ATLETICA

Lancio del peso femminile – Finale F20

800m Femminili – Finale T53

Salto in lungo femminile – Finale T37

800m Femminili – Finale T54

Lancio del disco maschile – Finale F52

Salto in alto Maschile – Finale T47

400m Maschili – Finale T11

200m Femminili – Finale T35

Lancio del giavellotto femminile – Finale F34

100m Maschili – Finale T13

400m Maschili – Finale T53

400m Maschili – Finale T54

1500m Maschili – Finale T52

100m Maschili – Finale T12

100m maschili – batterie T64, turno 1 batterie Heat

100m maschili – batterie T63 Turno 1 batterie Heat

12.30-14.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari a squadre maschili

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile

Turno preliminare maschile

LUNEDI’ 30 AGOSTO

01.30-09.45 TIRO

R2 – Qualificazione carabina 10m ad aria compressa femminile SH1

R2 – Finale carabina 10m ad aria compressa femminile SH1

R1 – Qualificazione carabina 10m ad aria compressa maschile SH1

R1 – Finale carabina 10m ad aria compressa maschile SH1

R4 – Qualificazione carabina 10m ad aria compressa mista SH2

R4 – Finale carabina 10m ad aria compressa mista SH2

02.00-07.15 ARCO

Compound Open individuale femminile: 1/8

Compound Open individuale femminile: quarti

Compound Open individuale femminile: semifinali

Compound Open individuale femminile: finale per il bronzo

Compound Open individuale femminile: finale per l’oro

02.00-04.25 NUOTO

100m dorso maschili – Batterie S7

100m dorso femminile – Batterie S7

100m dorso maschili – Batterie S9

100m dorso femminile – Batterie S9

200 m stile libero maschili – Batterie S4

50 m farfalla maschile – Batterie S6

50 m farfalla femminile – Batterie S6

50m dorso maschili – Batterie S5

50m dorso femminile – Batterie S5

200m misti individuali maschili – Batterie SM11

200m misti individuali femminili – Batterie SM11

100 m stile libero femminile – Batterie S3

200m Misti Individuali Maschili – Batterie SM13

200m misti individuali femminili – Batterie SM13

Staffetta 4×100 m stile libero maschile – 34 punti Batterie

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Ucraina vs Turchia

Preliminare femminile – Gruppo D, Brasile vs Egitto

02.00-06.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari squadre maschili (2 partite)

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (2 partite)

02.30-07.20 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC4 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC1 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC3 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC2 (6 partite)

02.30-06.00 ATLETICA

Salto in lungo maschile – Finale T12

Lancio del disco maschile – Finale F56

1500m femminili – Finale T11

1500m maschili – batterie T11

Lancio del peso maschile – Finale F41

1500m maschili – batterie T13

100m Maschili – Finale T33

100m Maschili – Finale T34

Lancio del peso femminile – Finale F54

Lancio del giavellotto maschile – Finale F46

100m maschili – batterie T35

100m Femminili – batterie T11

400m Maschili – batterie T38

1500m maschili – batterie T54

03.00-07.00 TENNISTAVOLO

Finale singolare femminile (WS6)

Finale singolare maschile (MS8)

Finale singolare femminile (WS7)

Finale singolare maschile (MS1)

03.00-04.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

04.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Terzo turno singolare maschile

Quarti di finale doppio maschile

Quarti di finale singolare femminile

Semifinali doppio Quad

04.00-07.20 POWERLIFTING

Finale -107 kg maschile

Finale -86 kg femminile

06.15-09.00 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Stati Uniti vs Lituania

Preliminare femminile – Gruppo C, Cina vs Canada

07.00-08.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile (2 partite)

08.00-15.15 EQUITAZIONE

Test Individuale Freestyle – Grado IV

Test Individuale Freestyle – Grado V

Test Individuale Freestyle – Grado III

Test Individuale Freestyle – Grado II

Test Individuale Freestyle – Grado I

09.00-13.00 TENNISTAVOLO

Finale singolare maschile (MS2)

Finale singolare maschile (MS4)

Finale singolare femminile (WS9)

Finale singolare femminile (WS10)

09.00-13.50 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC4 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC1 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC3 (6 partite)

Misto Individuale – Preliminari BC2 (6 partite)

09.30-11.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari a squadre maschili

09.30-12.50 POWERLIFTING

Finale +86 kg femminile

Finale +107 kg maschili

10.00-13.50 NUOTO

100m dorso Maschili – Finale S7

100m dorso femminili – Finale S7

100m dorso maschili – Finale S9

100m dorso femminili – Finale S9

200 m stile libero Maschili – Finale S4

50 m farfalla Maschili – Finale S6

50 m farfalla femminili – Finale S6

50m dorso Maschili – Finale S5

50m dorso femminili – Finale S5

200m Misti Individuali Maschili – Finale SM11

200m Misti Individuali Femminili – Finale SM11

100 m stile libero femminili – Finale S3

200m Misti Individuali Maschili – Finale SM13

200m Misti Individuali Femminili – Finale SM13

Staffetta 4x100m stile libero maschile – 34 punti Finale

10.30-14.20 ARCO

Individuale Maschile W1: 1/8

Individuale Maschile W1: quarti di finale

Individuale Maschile W1: semifinali

Individuale Maschile W1: finale per il bronzo

Individuale Maschile W1: finale per l’oro

10.30-13.15 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Cina vs Germania

Preliminare femminile – Gruppo D, Stati Uniti vs Turchia

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

Preliminari a squadre maschili

12.00-15.00 ATLETICA

Lancio del giavellotto maschile – Finale F64

100m maschili – Finale T35

Lancio del disco femminile – Finale F53

Salto in lungo maschile – Finale T36

100m femminili – Semifinali T11

Lancio del peso maschile – Finale F11

400m Maschili – batterie T20

400m Femminili – batterie T20

100m Maschili – Finale T63

100m Maschili – Finale T64

400m Femminili – batterie T12

1500 m femminili – batterie T54

400m Femminili – batterie T37

12.30-14.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari a squadre maschili

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile

MARTEDI’ 31 AGOSTO

01.00-10.15 CICLISMO SU STRADA

Cronometro C2 maschile

Cronometro C5 femminile

Cronometro C4 femminile

Cronometro C1 maschile

Cronometro C1-3 femminile

Cronometro H5 maschile

Cronometro H4 maschile

Cronometro H3 maschile

Cronometro H4-5 femminile

Cronometro H2 maschile

Cronometro H1 maschile

Cronometro H1-3 femminile

Cronometro B maschile

Cronometro C5 maschile

Cronometro C4 maschile

Cronometro C3 maschile

Cronometro B femminile

Cronometro T1-2 maschile

Cronometro T1-2 femminile

02.00-03.45 BASKET IN CARROZZINA

Playoff 9° posto femminile

02.00-07.15 ARCO

Compound Open individuale maschile: 1/8

Compound Open individuale maschile: quarti

Compound Open individuale maschile: semifinali

Compound Open individuale maschile: finale per il bronzo

Compound Open individuale maschile: finale per l’oro

02.00-04.30 NUOTO

400 m stile libero maschile – Batterie S8

400 m stile libero femminile – Batterie S8

100 m stile libero maschili – Batterie S12

100 m stile libero femminile – Batterie S12

200m misti individuali maschili – Batterie SM14

200m misti individuali femminili – Batterie SM14

50 m rana maschili – Batterie SB2

50 m rana femminile – Batterie SB3

50 m stile libero maschile – Batterie S7

100 m stile libero femminile – Batterie S7

100 m farfalla maschili – Batterie S10

100 m farfalla femminili – Batterie S10

100 m stile libero femminile – Batterie S9

Staffetta mista 4×100 m stile libero – 49 punti Batterie

02.00-04.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari squadre maschili (2 partite)

02.30-05.45 ATLETICA

Lancio del giavellotto femminile – Finale F56

Lancio del disco femminile – Finale F11

1500m maschili – Finale T11

1500m maschili – Finale T13

200m femminili – batterie T64

Salto in lungo maschile – Finale T47

200m maschili – Finale T51

100m femminili – batterie T13

Lancio del peso maschile – Finale F36

Lancio del peso femminile – Finale F34

400m maschili – Finale T36

400m femminili – Finale T12

1500m maschili – Finale T54

100m femminili – batterie T47

400m maschili – batterie T37

02.30-07.20 BOCCIA

Misto Individuale – Preliminari BC1 (4 partite)

Misto Individuale – Quarti BC2 (4 partite)

Misto Individuale – Quarti BC3 (4 partite)

Misto Individuale – Quarti BC4 (4 partite)

02.30-08.30 TIRO

P2 – Qualificazione pistola ad aria compressa 10m femminile SH1

P2 – Finale pistola ad aria compressa 10m femminile SH1

P1 – Qualificazione pistola ad aria compressa 10m maschile SH1

P1 – Finale pistola ad aria compressa 10m maschile SH1

03.00-07.30 TENNISTAVOLO

Primo turno a squadre maschile e femminile (MT9-10,WT6-8,MT4-5,WT4-5)

Primo turno a squadre maschile e femminile (MT8,WT9-10,MT3,WT1-3)

Primo turno a squadre maschile (MT6-7, MT1-2)

03.00-04.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

04.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Quarti di finale singolare maschile

Semifinali doppio maschile

Semifinali doppio femminile

Semifinali singolare Quad

05.30-09.30 BASKET IN CARROZZINA

Quarti di finale femminile (2 partite)

06.15-09.15 GOALBALL

Quarti di finale maschile (2 partite)

07.00-08.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre maschili

09.00-12.45 BOCCIA

Misto Individuale – Quarti BC1 (4 partite)

Misto Individuale – Semifinali BC2 (2 partite)

Misto Individuale – Semifinali BC3 (2 partite)

Misto Individuale – Semifinali BC1 (2 partite)

Misto Individuale – Semifinali BC4 (2 partite)

09.30-11.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari a squadre maschili

09.30-14.00 TENNISTAVOLO

Quarti di finale a squadre maschili e femminili (MT9-10,WT6-8,MT4-5,WT1-3)

Quarti di finale a squadre maschili (MT8,MT1-2)

10.00-13.35 NUOTO

400 m stile libero maschili – Finale S8

400 m stile libero femminile – Finale S8

100 m stile libero maschili – Finale S12

100 m stile libero femminili – Finale S12

200m misti individuali maschili – Finale SM14

200m misti individuali femminili – Finale SM14

50 m rana maschili – Finale SB22

50 m rana femminile – Finale SB3

50 m stile libero maschile – Finale S7

100 m stile libero femminili – Finale S7

100m farfalla maschili – Finale S10

100 m farfalla femminili – Finale S10

100 m stile libero femminili – Finale S9

Staffetta mista 4x100m stile libero – 49 punti Finale

10.30-14.20 ARCO

Individuale femminile W1: 1/8

Individuale femminile W1: quarti di finale

Individuale femminile W1: semifinali

Individuale femminile W1: finale per il bronzo

Individuale femminile W1: finale per l’oro

10.45-13.45 GOALBALL

Quarti di finale maschile (2 partite)

11.15-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Quarti di finale femminile (2 partite)

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Preliminari squadre maschili (2 partite)

12.00-15.05 ATLETICA

Salto in lungo femminile – Finale T38

Lancio del peso maschile – Finale F20

400m maschili – Finale T20

Lancio del peso maschile – Finale F32

Salto in alto maschile – Finale T63

400m Maschili – Finale T38

200m Femminili – Finale T64

100m Femminili – Finale T11

100m Femminili – Finale T13

100m Femminili – Finale T47

400m Femminili – Finale T20

1500m Femminili – Finale T54

400m Maschili – batterie T12

400m Femminili – Finale T37

12.30-14.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Preliminari a squadre maschili

MERCOLEDI’ 1° SETTEMBRE

02.00-04.20 NUOTO

100 m rana maschili – Batterie SB7

100 m rana femminile – Batterie SB7

100 m stile libero maschili – Batterie S6

400 m stile libero maschili – Batterie S10

400 m stile libero femminile – Batterie S10

100 m rana maschili – Batterie SB11

100 m rana femminile – Batterie SB11

200 m misti individuali maschili – Batterie SM9

200 m individuali misti femminili – Batterie SM9

100 m rana maschili – Batterie SB13

100 m rana femminile – Batterie SB13

50 m stile libero maschile – Batterie S5

50 m stile libero femminile – Batterie S8

100 m rana maschili – Batterie SB12

100 m rana femminile – Batterie SB12

02.00-03.45 BASKET IN CARROZZINA

Playoff 11° posto maschile

02.30-05.40 ATLETICA

Lancio del giavellotto maschile – Finale F34

Lancio del disco femminile – Finale F41

Salto in lungo maschile – Finale T38

100m Maschili – batterie T11

Lancio del peso maschile – Finale F46

400m Maschili – Finale T37

400m Maschili – Semifinali T12

100m Maschili – batterie T53

100m Femminili – batterie T53

100m Femminili – batterie T36

100m Maschili – batterie T54

100m Femminili – batterie T54

02.30-06.25 BOCCIA

Individuale misto – Partita per la medaglia di bronzo BC2

Individuale misto – Partita per la medaglia di bronzo BC4

Individuale misto – Partita per la medaglia di bronzo BC1

Individuale misto – Partita per la medaglia di bronzo BC3

Individuale misto – Partita per la medaglia d’oro BC4

02.30-10.05 CICLISMO SU STRADA

Gara su strada H5 maschile

Gara su strada H1-2 maschile

Gara su strada H5 femminile

Gara su strada H1-4 femminile

Gara su strada H4 maschile

Gara su strada H3 maschile

02.30-07.45 TIRO

R3 – Qualificazione carabina ad aria compressa prona mista da 10 m SH1

R3 – Finale carabina ad aria compressa prona mista da 10 m SH1

R5 – Qualificazione carabina ad aria compressa prona mista da 10 m SH2

R5 – Finale carabina ad aria compressa prona mista da 10 m SH2

03.00-04.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

03.00-09.00 TENNISTAVOLO

Quarti di finale a squadre maschili e femminili (MT6-7, WT9-10, WT4-5)

Quarti di finale a squadre maschili e femminili (MT6-7, WT9-10, MT3)

Semifinali a squadre maschili e femminili (MT9-10,WT6-8,WT1-3,MT4-5)

04.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Semifinali singolare maschile

Semifinali singolare femminile

Doppio femminile Finale per la medaglia di bronzo

Quad doppio Finale per la medaglia di bronzo

Quad doppio Finale per la medaglia d’oro

05.30-09.30 BASKET IN CARROZZINA

Quarti di finale maschile (2 partite)

06.15-09.15 GOALBALL

Quarti di finale femminile (2 partite)

07.00-08.30 SITTING VOLLEY

Preliminari a squadre femminili

08.05-12.35 BOCCIA

Individuale misto – Partita per la medaglia d’oro BC3

Individuale misto – Partita per la medaglia d’oro BC1

Individuale misto – Partita per la medaglia d’oro BC2

10.00-13.40 NUOTO

100 m rana maschili – Finale SB7

100 m rana femminili – Finale SB7

100 m stile libero maschili – Finale S6

400 m stile libero maschili – Finale S10

400 m stile libero femminile – Finale S10

100 m rana maschili – Finale SB11

100 m rana femminili – Finale SB11

200 m misti individuali maschili – Finale SM9

200 m misti individuali femminili – Finale SM9

100 m rana maschili – Finale SB13

100 m rana femminili – Finale SB13

50 m stile libero maschile – Finale S5

50 m stile libero femminile – Finale S8

100 m rana maschili – Finale SB12

100 m rana femminili – Finale SB12

10.30-14.30 TENNISTAVOLO

Semifinali a squadre maschili e femminili (MT8,WT9-10,WT4-5,MT1-2)

Semifinali a squadre maschili (MT6-7,MT3)

10.45-13.45 GOALBALL

Quarti di finale femminile (2 partite)

11.00-15.00 BADMINTON

Doppio misto SL3-SU5 Fase a gironi

Singolo femminile WH1 Fase a gironi

Singolo femminile SU5 Fase a gironi

Singolo maschile SL3 Fase a gironi

Singolo femminile WH2 Fase a gironi

Singolo maschile SU5 Fase a gironi

Singolo maschile WH1 Fase a gironi

11.15-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Quarti di finale maschile (2 partite)

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Preliminari squadre femminili (2 partite)

12.00-14.50 ATLETICA

Lancio del peso femminile – Finale F32

Lancio del peso femminile – Finale F36

100m Femminili – Finale T36

100m Maschili – Finale T53

100m Maschili – Finale T54

Lancio della clavetta maschile – Finale F51

100m Femminili – Batterie T12

400m Maschili – Batterie T13

Salto in lungo maschile – Finale T64

100m Femminili – Finale T53

100m Femminili – Finale T54

100m Maschili – Semifinali T11

100m Femminili – Batterie T37

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

01.45-09.45 TIRO

P3 – Qualificazione pistola mista 25m SH1 – piazzato

P3 – Qualificazione pistola mista 25m SH1 – celere

P3 – Finale pistola mista 25m SH1

02.00-04.35 NUOTO

400 m stile libero maschile – Batterie S6

400 m stile libero femminile – Batterie S6

100 m farfalla maschili – Batterie S9

100 m farfalla femminili – Batterie S9

100 m dorso maschili – Batterie S10

100 m dorso femminile – Batterie S10

100 m dorso maschili – Batterie S14

100 m dorso femminile – Batterie S14

50 m dorso maschili – Batterie S1

50 m dorso maschili – Batterie S2

50 m dorso femminile – Batterie S2

50 m stile libero maschile – Batterie S3

50 m stile libero maschile – Batterie S4

50 m stile libero femminile – Batterie S4

Staffetta 4×100 m misti femminile – 34 punti Batterie

02.00-14.00 BADMINTON

Doppio femminile SL3-SU5 Fase a gironi

Doppio femminile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolo maschile SL4 Fase a gironi

Singolo maschile WH2 Fase a gironi

Singolo femminile WH1 Fase a gironi

Singolare femminile SL4 Fase a gironi

Doppio maschile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolo maschile SS6 Fase a gironi

Singolo femminile WH2 Fase a gironi

Singolo femminile SU5 Fase a gironi

Singolo maschile WH1 Fase a gironi

Singolo maschile SU5 Fase a gironi

Singolo maschile SL3 Fase a gironi

Doppio misto SL3-SU5 Fase a gironi

02.00-06.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Finale 7° posto maschile

Finale 5° posto maschile

02.30-09.45 CICLISMO SU STRADA

Gara in linea C4-5 femminile

Gara in linea C1-3 maschile

Gara in linea T1-2 maschile

Gara in linea T1-2 femminile

Staffetta a squadre H1-5 mista

02.30-05.55 BOCCIA

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (4 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (4 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC3 (4 partite)

02.30-04.40 CANOA VELOCITA’

Batterie KL1 maschile

Batterie VL2 femminile

Batterie KL2 maschile

Batterie KL3 maschile

Batterie KL1 femminile

Batterie KL2 femminile

Batterie VL2 maschile

Batterie KL3 femminile

Batterie VL3 maschile

02.30-05.55 ATLETICA

Lancio del peso femminile – Finale F35

Salto in lungo maschile – Finale T37

400m Maschili – Finale T12

Lancio del peso femminile – Finale F57

400m Maschili – Finale T13

200m Femminili – Batterie T11

Lancio del disco maschile – Finale F11

100m Femminili – Finale T37

100m Femminili – Semifinali T12

800m maschili – Batterie T53

800m maschili – Batterie T54

400m Femminili – Batterie T53

400m Femminili – Batterie T54

03.00-07.15 ARCO

Ricurvo Open individuale femminile: 1/16

Ricurvo Open individuale femminile: 1/8

03.00-08.30 TENNISTAVOLO

Finale a squadre maschile (MT4-5)

Finale a squadre femminile (WT6-8)

Finale a squadre femminile (WT1-3)

03.00-08.00 TAEKWONDO

Donne K44 -49kg Ottavi di finale (4 incontri)

Maschile K44 -61kg Ottavi di finale (4 incontri)

Donne K44 -49kg Quarti di finale (4 incontri)

Maschile K44 -61kg Quarti di finale (4 incontri)

Donne K44 -49kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Maschile K44 -61kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

05.00-13.00 TENNIS IN CARROZZINA

Finale per la medaglia di bronzo singolare maschile

Finale per la medaglia di bronzo doppio maschile

Finale per la medaglia di bronzo singolare femminile

Finale per la medaglia di bronzo singolare Quad

Finale per la medaglia d’oro singolare Quad

05.30-09.30 BASKET IN CARROZZINA

Playoff 9° posto maschile

Playoff 7° posto femminile

06.15-09.15 GOALBALL

Semifinale Maschile

Semifinale femminile

06.30-10.00 SITTING VOLLEY

Finale 7° posto maschile

Finale 5° posto maschile

07.25-12.45 BOCCIA

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (8 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (6 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC3 (4 partite)

09.30-11.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Semifinale 1 squadre maschili

10.00-13.50 NUOTO

400 m stile libero maschili – Finale S6

400 m stile libero femminili – Finale S6

100 m farfalla maschili – Finale S9

100 m farfalla femminili – Finale S9

100 m dorso maschili – Finale S10

100 m dorso femminili – Finale S10

100 m dorso maschili – Finale S14

100 m dorso femminili – Finale S14

50 m dorso maschili – Finale S1

50 m dorso maschili – Finale S2

50 m dorso femminili – Finale S2

50 m stile libero maschile – Finale S3

50 m stile libero maschile – Finale S4

50 m stile libero femminile – Finale S4

Staffetta 4x100m misti femminile – 34 punti Finale

10.00-15.10 TAEKWONDO

Donne K44 -49kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Donne K44 -49kg Semifinali (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Semifinali (2 incontri)

Donne K44 -49kg Repechage Semifinali (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Repechage Semifinali (2 incontri)

Donne K44 -49kg Match per la medaglia di bronzo (2 incontri)

Uomini K44 -61kg Match per la medaglia di bronzo (2 incontri)

Donne K44 -49kg Match per la medaglia d’oro

Uomini K44 -61kg Match per la medaglia d’oro

10.00-14.00 TENNISTAVOLO

Finale a squadre maschile (MT8)

Finale a squadre maschile (MT3)

10.30-12.55 ARCO

Ricurvo Open individuale femminile: quarti

Ricurvo Open individuale femminile: semifinali

Ricurvo Open individuale femminile: finale per il bronzo

Ricurvo Open individuale femminile: finale per l’oro

10.45-13.45 GOALBALL

Semifinale maschile

Semifinale femminile

11.15-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Semifinali femminili (2 partite)

11.30-15.00 SITTING VOLLEY

Semifinali a squadre maschili (2 partite)

12.00-15.05 ATLETICA

Lancio del giavellotto maschile – Finale F13

Lancio del disco maschile – Finale F64

100m Maschili – Finale T11

Lancio del peso femminile – Finale F33

100m Femminili – Finale T12

100m maschili – Batterie T52

400m Femminili – Finale T53

400m Femminili – Finale T54

Salto in lungo femminile – Finale T63

800m Maschili – Finale T53

800m Maschili – Finale T54

Lancio del peso maschile – Finale F35

100m Femminili – Batterie T64

400m Femminili – Batterie T13

400m Maschili – Batterie T62

12.30-14.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Semifinale 2 squadre maschili

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

02.00-14.00 BADMINTON

Doppio femminile SL3-SU5 Fase a gironi

Doppio maschile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolare maschile SL4 Fase a gironi

Singolare femminile WH2 Fase a gironi

Singolare maschile SL3 Fase a gironi

Doppio misto SL3-SU5 Fase a gironi

Singolare maschile WH1 Fase a gironi

Singolare maschile SU5 Fase a gironi

Singolare maschile WH2 Fase a gironi

Singolare femminile SU5 Fase a gironi

Doppio femminile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolare maschile SH6 Fase a gironi

Singolare femminile WH1 Quarti di finale

Singolare femminile SL4 Fase a gironi

Singolare maschile WH1 Quarti di finale

Singolare femminile SU5 Quarti di finale

02.00-04.35 NUOTO

200 m misti individuali maschili – Batterie SM10

200 m individuali misti femminili – Batterie SM10

100 m dorso maschili – Batterie S6

100 m dorso femminile – Batterie S6

100 m farfalla maschili – Batterie S8

100 m farfalla femminili – Batterie S8

50 m farfalla maschili – Batterie S7

50 m farfalla femminile – Batterie S7

50m dorso maschili – Batterie S4

50m dorso femminile – Batterie S4

100 m farfalla maschili – Batterie S12

100 m stile libero femminile – Batterie S11

200 m stile libero maschili – Batterie S3

200 m individuali misti femminili – Batterie SM5

100 m farfalla maschili – Batterie S11

Staffetta 4×100 m misti maschile – 34 punti Batterie

02.30-05.10 CANOA VELOCITA’

Semifinali KL1 maschile

Semifinali VL2 femminile

Semifinali KL2 maschile

Semifinali KL3 maschile

Finale KL1 maschile

Finale VL2 femminile

Finale KL2 maschile

Finale KL3 maschile

02.30-05.55 BOCCIA

Coppie Miste – Preliminari BC3 (4 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (4 partite)

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (4 partite)

02.30-09.45 CICLISMO SU STRADA

Gara su strada C4-5 maschile

Gara su strada C1-3 femminile

Gara su strada B femminile

Gara su strada B maschile

02.30-09.30 TIRO

R8 – Qualificazione carabina 3 posizioni 50 m femminile SH1

R8 – Finale carabina 3 posizioni 50 m femminile SH1

R7 – Qualificazione carabina 3 posizioni 50 m maschile SH1

R7 – Finale carabina 3 posizioni 50 m maschile SH1

02.30-05.55 ATLETICA

Lancio del peso femminile – Finale F12

Salto in lungo femminile – Finale T47

200m Femminili – Semifinali T11

Lancio del giavellotto maschile – Finale F54

1500m Maschili – Finale T20

1500m Femminili – Finale T20

400m Maschili – Batterie T47

Lancio del disco maschile – Finale F37

Salto in alto maschile – Finale T64

100m Maschili – Finale T52

200m maschili – Batterie T35

800m maschili – Batterie T34

4×100m Staffetta Universale Batterie

03.00-08.30 TENNISTAVOLO

Finale a squadre femminile (WT9-10)

Finale a squadre femminile (WT4-5)

Finale a squadre maschile (MT6-7)

03.00-08.00 TAEKWONDO

Donne K44 -58kg Ottavi di finale (4 partite)

Uomini K44 -75kg Ottavi di finale (4 partite)

Donne K44 -58kg Quarti di finale (4 partite)

Uomini K44 -75kg Quarti di finale (4 partite)

Donne K44 -58kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

Uomini K44 -75kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

03.00-07.15 ARCO

Ricurvo Open individuale maschile: 1/16

05.00-11.00 TENNIS IN CARROZZINA

Doppio maschile Finale per la medaglia d’oro

Singolare femminile Finale per la medaglia d’oro

05.30-09.30 BASKET IN CARROZZINA

Finale 7° posto maschile

Finale 5° posto femminile

06.15-09.15 GOALBALL

Finale 3° posto femminile

Finale 3° posto maschile

06.30-10.00 SITTING VOLLEY

Finale 7° posto femminile

Finale 5° posto femminile

07.25-12.35 BOCCIA

Coppie Miste – Preliminari BC3 (8 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (6 partite)

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (4 partite)

10.00-14.00 NUOTO

200m misti individuali maschili – Finale SM10

200m misti individuali femminili – Finale SM10

100m dorso maschili – Finale S6

100m dorso femminili – Finale S6

100m farfalla maschili – Finale S8

100 m farfalla femminili – Finale S8

50m farfalla maschili – Finale S7

50 m farfalla femminili – Finale S7

50m dorso maschili – Finale S4

50m dorso femminili – Finale S4

100m farfalla maschili – Finale S12

100 m stile libero femminili – Finale S11

200m stile libero maschili – Finale S3

200m misti individuali femminili – Finale SM5

100m farfalla maschili – Finale S11

Staffetta 4×100 m misti maschili – 34 punti Finale

10.00-14.00 TENNISTAVOLO

Finale a squadre maschile (MT1-2)

Finale a squadre maschile (MT9-10)

10.00-15.10 TAEKWONDO

Donne K44 -58kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

Uomini K44 -75kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

Donne K44 -58kg Semifinali (2 partite)

Uomini K44 -75kg Semifinali (2 partite)

Donne K44 -58kg Repechage Semifinali (2 partite)

Uomini K44 -75kg Repechage Semifinali (2 partite)

Donne K44 -58kg Finale per la medaglia di bronzo (2 partite)

Uomini K44 -75kg Finale per la medaglia di bronzo (2 partite)

Donne K44 -58kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini K44 -75kg Finale per la medaglia d’oro

10.30-14.55 ARCO

Ricurvo Open individuale maschile: 1/8

Ricurvo Open individuale maschile: quarti

Ricurvo Open individuale maschile: semifinali

Ricurvo Open individuale maschile: finale per il bronzo

Ricurvo Open individuale maschile: finale per l’oro

10.45-14.55 GOALBALL

Partita per la medaglia d’oro femminile

Partita per la medaglia d’oro maschile

11.15-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Semifinali maschili (2 partite)

12.00-14.55 ATLETICA

Salto in lungo femminile – Finale T20

Lancio del club femminile – Finale F51

Lancio del peso maschile – Finale F57

100m Femminili – Finale T64

Lancio del giavellotto femminile – Finale F46

400m Maschili – Finale T62

200m Maschili – Finale T61

200m Femminili – Batterie T12

200m maschili – Batterie T37

100m Maschili – Batterie T36

100m Maschili – Finale T51

1500 m maschili – Batterie T38

4×100m staffetta universale Finale

12.30-15.00 SITTING VOLLEY

Semifinali femminili (2 partite)

SABATO 4 SETTEMBRE

02.00-14.00 BADMINTON

Doppio femminile SL3-SU5 Semifinali

Singolare maschile WH1 Semifinali

Singolare maschile SL3 Semifinali

Singolare femminile WH1 Semifinali

Singolare maschile SU5 Semifinali

Singolare femminile WH2 Semifinali

Singolare femminile SU5 Semifinali

Singolare maschile WH2 Semifinali

Singolare maschile SL4 Semifinali

Singolare femminile SL4 Semifinali

Doppio femminile WH1-WH2 Semifinali

Singolare maschile SS6 Semifinali

Doppio maschile WH1-WH2 Semifinali

Doppio Misto SL3-SU5 Semifinali

Singolare maschile SU5 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare maschile WH1 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare femminile SU5 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare femminile WH1 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare maschile SL3 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare femminile WH2 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Doppio femminile SL3-SU5 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

02.30-05.40 ATLETICA

Lancio del giavellotto femminile – Finale F54

Lancio del peso maschile – Finale F34

Lancio del peso femminile – Finale F40

800m Femminili – Finale T34

800m Maschili – Finale T34

Salto in lungo maschile – Finale T13

400m Femminili – Finale T13

200m Maschili – Finale T35

200m Maschili – Finale T37

100m Maschili – Finale T36

100m Femminili – Batterie T63

200m Maschili – Batterie T64

200m Femminili – Batterie T47

02.30-05.30 CANOA VELOCITA’

Semifinali KL1 femminile

Semifinali KL2 femminile

Semifinali VL2 maschile

Semifinali KL3 femminile

Semifinali VL3 maschile

Finale KL1 femminile

Finale KL2 femminile

Finale VL2 maschile

Finale KL3 femminile

Finale VL3 maschile

02.30-08.45 TIRO

P4 – Qualificazione pistola mista 50 m SH1

P4 – Finale pistola mista 50 m SH1

R9 – Qualificazione carabina mista prona 50 m SH2

R9 – Finale carabina mista prona 50 m SH2

02.30-06.50 BOCCIA

Coppie Miste – Semifinali BC3 (2 partite)

Coppie Miste – Semifinali BC4 (2 partite)

Squadre Miste – Semifinali BC1/BC2 (2 partite)

Coppie Miste – Partita per la Medaglia di Bronzo BC4

Squadre Miste – Partita per la Medaglia di Bronzo BC1/BC2

Coppie Miste – Partita per la Medaglia di Bronzo BC3

03.00-05.40 ARCO

Ricurvo Open squadre miste: 1/8

03.00-08.00 TAEKWONDO

Donne K44 +58kg Ottavi di finale (4 incontri)

Uomini K44 +75kg Ottavi di finale (4 incontri)

Donne K44 +58kg Quarti di finale (4 incontri)

Uomini K44 +75kg Quarti di finale (4 incontri)

Donne K44 +58kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Uomini K44 +75kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

04.30-06.00 FOOTBALL 5-A-SIDE

Partita per la medaglia di bronzo torneo maschile

05.00-11.00 TENNIS IN CARROZZINA

Doppio femminile finale per l’oro

Singolare maschile finale per l’oro

07.00-15.00 SITTING VOLLEY

Partita per la medaglia di bronzo squadre maschili

Partita per la medaglia di bronzo squadre femminili

Partita per la medaglia d’oro squadre maschili

07.15-09.00 BASKET IN CARROZZINA

Finale 5° posto maschile

08.20-14.05 BOCCIA

Coppie miste – Partita per la medaglia d’oro BC4

Coppie miste – Partita per la medaglia d’oro BC3

Squadre miste – Partita per la medaglia d’oro BC1/BC2

10.00-15.10 TAEKWONDO

Donne K44 +58kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Uomini K44 +75kg Repechage Quarti di finale (2 incontri)

Donne K44 +58kg Semifinali (2 incontri)

Uomini K44 +75kg Semifinali (2 incontri)

Donne K44 +58kg Repechage Semifinali (2 incontri)

Uomini K44 +75kg Repechage Semifinali (2 incontri)

Donne K44 +58kg Finale per la medaglia di bronzo (2 incontri)

Uomini K44 +75kg Finale per la medaglia di bronzo (2 incontri)

Donne K44 +58kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini K44 +75kg Finale per la medaglia d’oro

10.30-13.35 ARCO

Ricurvo Open squadre miste: quarti

Ricurvo Open squadre miste: semifinali

Ricurvo Open squadre miste: finale per il bronzo

Ricurvo Open squadre miste: finale per l’oro

10.30-12.35 FOOTBALL 5-A-SIDE

Partita per la medaglia d’oro torneo maschile

10.45-15.00 BASKET IN CARROZZINA

Partita per la medaglia di bronzo femminile

Partita per la medaglia d’oro femminile

12.00-15.00 ATLETICA

Lancio del giavellotto maschile – Finale F41

Lancio del peso maschile – Finale F33

Salto in lungo maschile – Finale T20

1500m Maschili – Finale T38

200m Femminili – Finale T11

200m Femminili – Finale T12

Lancio del disco femminile – Finale F38

Lancio del peso maschile – Finale F63

200m Femminili – Finale T47

200m Maschili – Finale T64

400m Femminili – Finale T38

400m Maschili – Finale T47

100m Femminili – Finale T63

DOMENICA 5 SETTEMBRE

23.30-04.30 ATLETICA

Maratona Maschile T54

Maratona Femminile T54

Maratona Maschile T46

Maratona Maschile T12

Maratona Femminile T12

02.00-07.00 BADMINTON

Singolare femminile SL4 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare maschile WH2 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare maschile SL4 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Doppio femminile WH1-WH2 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Singolare maschile SS6 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Doppio maschile WH1-WH2 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

Doppio misto SL3-SU5 Partite per la medaglia di bronzo e la medaglia d’oro

02.30-05.30 TIRO

R6 – Qualificazione carabina mista prona 50 m SH1

R6 – Finale carabina mista prona 50 m SH1

03.00-06.00 SITTING VOLLEY

Partita per la medaglia d’oro squadre femminili

03.00-07.15 BASKET IN CARROZZINA

Partita per la medaglia di bronzo maschile

Partita per la medaglia d’oro maschile

13:00-16:00 CERIMONIA DI CHIUSURA

