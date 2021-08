CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.57: Appuntamento a questa notte con il racconto in diretta di tutte le gare di Tokyo 2020. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio!

15.56: Da domani tutti in gara. Si parte con il nuoto, il ciclismo, gli sport equestri, Goalball, Tennis Tavolo, basket, scherma, rugby,

15.55: Si è chiusa la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020

15.52: Il tripode è lo stesso utilizzato per i Giochi Olimpici di Tokyo

15.50: Accesa la fiamma paralimpica! Adesso sono veramente iniziati i XII Giochi Paralimpici

15.47: Yui Kamiji, bronzo nel tennis wheelchair, la specialista delle bocce Uchida e la sollevatrice di pesi Morisaki sono i tre ultimi tedofori che stanno per accendere il tripode

15.44: Passaggio di consegne per il fuoco paralimpico. Sulla scena tre dei più grandi atleti paralimpici giapponesi. Ora però subentrano un dottore, un’infermiera e una specialista in protesi

15.42: Entrano allo stadio di Tokyo le tre fiaccole paralimpiche. Tre perchè sono stati tre i percorsi delle fiaccole

15.37: la bimba spicca il volo anche con una sola ala. E’ il momento del viaggio giapponese della torcia olimpica

15.35: La bimba viene invitata a provare a volare su una pista virtuale. Tutti i figuranti battono le mani

15.30: Assoli di chitarra mentre i ballerini volteggiano attorno alla bimba a cui viene consegnata una luce

15.26: La bimba è estremamente impaurita, entrano in scena musicisti variopinti con vestiti colorati

15.24: Entra un carro pieno di dipinti, sembra un autobus con immagini di animali varipinti

15.22: Torna in scena la bimba sulla carrozzella con una sola ala che continua a non riuscire a volare. Vorrebbe uscire ma viene fermata

15.21: Pronunciata da parte dei prescelti il giuramento

15.18: Sta piovendo copiosamente su Tokyo mentre si preparano atleti, tecnico e giudici di gara per il giuramento

15.15: Suona l’inno paralimpico mentre sul pennone sale la bandiera

15.13: Sei atleti paralimpici di altissimo livello consegnano la bandiera paralimpica a otto tra volontari e operatori sanitari che consegneranno la bandiera ai militari

15.09: Entra la bandiera paralimpica, accompagnata da un pezzo musicale eseguito da un gruppo composto da musicisti con varie disabilità

15.08: L’Imperatore Naruhito dichiara “Aperti i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020”

15.07: Sta passando un filmato con immagini e racconti di atleti e persone disabili impegnati nella vita di tutti i giorni, relativio al progetto #wethe15

15.04: “Nessuno, lo scorso anno, quando sono stati rinviati i Giochi, ha mai smesso di credere di poter essere qui stasera e adesso ci siamo! Avete dato tutto per essere qui, è il vostro momento!” Dichiara Parsons

15.01: “Vogliano cambiare il mondo intero!” annuncia Parsons con il programma “#Wethe15”, il progetto di inclusione promosso dal Comitato Paralimpico

15.00: Il saluto di Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Mondiale

14.54: Seiko Hashimoto, la presidente del Comitato Locale Organizzatore, saluta tutti i partecipanti ai Giochi Paralimpici

14.50: Per insegnare viene utilizzato la lingua dei segni

14.48: Entrano in scena altri atleti disabili che insegnano alla bimba come si fa a volare, con ali di tutte le tipologie

14.46: Entra una carrozzella adibito ad aereo con un’ala sola su cui è seduta una bimba di 13 anni, disabile. Il piccolo aereo non spicca il volo

14.44: Lo speaker dà il benvenuto a tutti al Papa Aeroporto virtuale dello stadio Olimpico

14.43: Fuochi d’artificio variopinti sullo stadio Olimpico

14.41: Torna il momento dello show, dedicato al vento che raggiunge l’uscita e andrà in giro per il mondo

14.34: L’ultima delegazione è quella di casa! Il Giappone

14.33: Entra la Francia, altra super potenza dello sport paralimpico. Usa e Francia anticipano il Giappone in questa Cerimonia perchè saranno le prossime due organizzatrici dei Giochi

14.31: E’ Melissa Stockwell, triatleta, la portabandiera della delegazione statunitense, numerosissima come da tradizione

14.22: E’ il momento del Sudafrica, delegazione numerosa

14.16: All’ingresso di ogni delegazione appare il nome, lo stemma sullo schermo virtuale formato sul pavimento dello stadio e appaiono, in base ad un algoritmo creato sul ritmo dell’inno nazionale, i disegni delle folate di vento…

14.11: Prosegue la grande festa della sfilata delle Nazionali. E’ il momento delle isole Far-Oer e di una sparuta delegazione del Brasile che ha organizzato i precedenti Giochi

14.06: Non ci sono atleti, se non la portabandiera, nella delegazione della Nuova Zelanda che ha deciso di non far partecipare i suoi atleti all’evento per motivi di sicurezza

14.02: entrano nello stadio i componenti della delegazione tedesca, leggermente più nutrita rispetto a quella dell’Italia

14.00: Ampissima la delegazione cinese che sta sfilando nello stadio di Tokyo

13.56: Un mix di techno ed electro, con un dj disabile alla consolle, ad accompagnare l’ingresso delle varie delegazioni. Ora c’è la Repubblica Ceca nello stadio di Tokyo

13.51: Molto nutrita la delegazione spagnola che sta entrando adesso nello stadio

13.46: E’ il momento della Colombia, sul display sugli spalti dello stadio appaiono tutti i nomi degli atleti che compongono le delegazioni

13.41: Omara Durand è la portabandiera di Cuba, specialista dei 100 e 200

13.37: È il momento del Canada con una sola portabandiera

13.33: Prosegue la sfilata delle nazionali, è il momento dell’Australia

13.28: Entra l’Ucraina, sempre fra le prime sei del medagliere dei Giochi Paralimpici, una vera potenza

13.25: Tanti gli atleti azzurri presenti alla Cerimonia

13.24: E’ il momento dell’Italia con Bebe Vio e Federico Morlacchi che portano assieme la bandiera. Commovente questo momento! Commossi anche loro, occhi lucidi per Bebe Vio

13.21: Entra la bandiera dell’Afghanistan portata da un volontario, senza atleti, purtroppo…

13.18: E’ iniziata la sfilata delle delegazioni con i rifugiati di guerra

13.16: Entrano nello stadio i tre Agitos che compongono il simbolo dei Giochi Paralimpici. I tre agitos accerchiano un punto centrale, che rappresenta il ruolo centrale del Comitato Paraolimpico Internazionale nel riunire atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, consentendo loro di competere.

13.15: Le eliche stanno crescendo di velocità

13.14: Tutti i performers che si stanno esibendo come ballerini hanno almeno una disabilità

13.13 Al centro dello stadio ci sono tanti macchinari e meccanismi che vengono azionati per permettere a tutti di volare

13.10: E’ una cantante ipovedente a intonare l’inno giapponese, accompagnata solo dal pianoforte

13.06: Sei ex atleti paralimpici giapponesi portano la bandiera giapponese verso il pennone. Tra poco l’inno giapponese con l’alzabandiera. Il titolo della Cerimonia di apertura è “We have wings”, “Abbiamo le ali”. Sarà l’aria l’elemento fondamentale

13.04: Entrano nella tribuna d’onore l’Imperatore giapponese Naruhito e Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Mondiale

13.03: Atmosfera apparentemente meno cupa rispetto alla cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici , balletto a centro stadio per il countdown

13.02: Iniziato il filmato che fa da sigla alla Cerimonia di apertura

12.59: L’Italia sarà rappresentata alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 da 113 atleti. La maggioranza sono donne (61). L’obiettivo della spedizione azzurra è quello di migliorare il numero di medaglie raccolte a Rio de Janeiro: in Brasile quando gli azzurri portarono a casa 39 podi (10 ori, 14 argenti, 15 bronzi). Gli atleti italiano saranno impegnati in 15 sport.

12.56: I portabandiera saranno la schermitrice Bebe Vio, un oro e un bronzo ai Giochi Paralimpici di Rio, e il nuotatore Federico Morlacchi, che vanta sette podi alle Paralimpiadi, un oro, tre argenti e tre bronzi

12.53: Le Paralimpiadi di Tokyo vedranno la partecipazione di 4400 atleti: 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista. Le discipline dei Giochi Paralimpici saranno in tutto 22 e in palio ci saranno 519 titoli (272 maschili, 227 femminili e 40 misti).

12.50: Tokyo è la prima città ad ospitare per due volte i Giochi Paralimpici, la cui prima edizione si tenne a Roma 1960, seguita, appunto, dall’edizione di Tokyo 1964

12.47: Per l’ordine di uscita verrà utilizzato l’alfabeto giapponese, come per la Cerimonia di Apertura deli Giochi Olimpici e dunque l’Italia entrerà nello stadio per 14ma

12.43: Sono 163 le delegazioni che sfileranno allo Stadio olimpico di Tokyo. Uscirà per prima la squadra dei Rifugiati, mentre per quinta uscirà la bandiera dell’Afghanistan senza atleti

12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport. Benvenuti alla diretta live della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici 2021 in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici 2021 in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L'appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, venerdì 24 agosto, le 13.00 in Italia.

Le Paralimpiadi di Tokyo vedranno la partecipazione di 4400 atleti: 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista. Le discipline dei Giochi Paralimpici saranno in tutto 22 e in palio ci saranno 519 titoli (272 maschili, 227 femminili e 40 misti).

Verrà mantenuto come riferimento l'alfabeto giapponese e l'Italia sfilerà per 14ma, tra Israele e Iraq.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici 2021 in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo.

