CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP del Belgio in tv – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Belgio, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps si prospetta una gara dall’esito non scontato, con incognita meteo a tenere banco. La pioggia, che ha caratterizzato l’intero weekend finora, potrebbe essere nuovamente protagonista.

Max Verstappen sarà in pole-position. L’olandese ha preceduto al termine di un time-attack palpitante il sorprendente George Russell e Lewis Hamilton. L’obiettivo dell’alfiere di Milton Keynes è molto chiaro: conquistare il successo e mettere sotto pressione Lewis in ottica campionato. Discorso diverso per Russell: strepitosi ieri, il britannico vuole conquistare punti “medicinali” per la Williams. Vedremo in che modo Giove Pluvio saprà andare a scompaginare i piani dei piloti e dei team.

Di sicuro, la Ferrari sarà in difficoltà. La Rossa è in grande sofferenza a Spa: la SF21 soffre di un sottosterzo importante per via di una messa a punto errata della monoposto e le caratteristiche della stessa. Sarà dura per Charles Leclerc (9°) e Carlos Sainz (11°) ambire alla top-5. La speranza è che il fattore affidabilità possa rivelarsi un vantaggio.

Curiosità poi per quanto saprà fare Lando Norris. Il britannico nelle qualifiche è stato protagonista di un bruttissimo incidente che ha costretto la Direzione Gara a sospendere la sessione per diverso tempo. Fortunatamente per Lando non ci sono stati danni rilevanti al suo fisico, ma i tecnici della McLaren sono stati costretti a sostituire il cambio della monoposto e quindi il britannico scatterà dalla 14ma piazzola (penalità di 5 posizioni in griglia di partenza).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Belgio, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: Antonin Vincent – LPS