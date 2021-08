Una giornata davvero sfortunata per il britannico Lando Norris. Il pilota della McLaren, coinvolto in un pauroso incidente nel corso delle qualifiche del GP del Belgio di F1, ha visto concludere anzitempo il suo time-attack.

Le conseguenze sul fisico del pilota non ci sono state, ma lo stesso non si può dire sulla monoposto di Woking letteralmente devastata. La scuderia di Woking ha informato che Lando dovrà scontare cinque posizioni di penalità per la sostituzione del cambio, danneggiato nel tremendo impatto tra Eau Rouge e Raidillon.

Norris dunque partirà dalla griglia in quattordicesima posizione, consentendo a Charles Leclerc con la Ferrari di salire in nona posizione e a Nicholas Latifi (Williams) in decima. L’altro ferrarista Carlos Sainz sarà 11°.

Di seguito la griglia di partenza modificata:

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BELGIO 2021 F1

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 George Russell (Ing/Williams)

SECONDA FILA

3 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

4 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

TERZA FILA

5 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUARTA FILA

7 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

10 Nicholas Latifi (Can/Williams)

SESTA FILA

11 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

12.Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *penalizzato di 5 posizioni

SETTIMA FILA

13 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

14 Lando Norris (Ing/McLaren) *penalizzato di 5 posizioni

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Mick Schumacher (Ger/Haas)

18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Lance Stroll (Can/Aston Martin) *penalizzato di 5 posizioni

Foto: LaPresse