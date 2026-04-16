F1, Verstappen in scena questo weekend nelle ’24h Nürburgring Qualifiers’

Ultimo test in vista della 24h Nürburgring questo weekend per Max Verstappen con la tradizionale ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, due competizioni da quattro ore che precedono di un mese l’evento più importante della stagione all’interno dell’Inferno Verde.

L’olandese guiderà come accaduto nella seconda corsa del Nürburgring Endurance Series la riconoscibile Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Team Winward Racing, questa volta con l’austriaco Lucas Auer. Non ci saranno invece Daniel Juncadella e Jules Gounon, protagonisti nel FIA World Endurance Championship a Imola con Genesis e Alpine.

Le ‘prove di qualificazione’ garantiranno ai migliori un vantaggio durante la fase delle qualifiche della 24h del prossimo mese. Non sono determinanti per l’iscrizione alla competizione che vedrà un numero massimo di 150 unità suddivise in varie categorie.

Ricordiamo che a differenza di quanto solitamente accade nel NLS la pista sarà leggermente differente. I protagonisti useranno l’intero tracciato GP senza la Mercedes Arena e l’Anello Nord del Ring, abitualmente nel NLS viene infatti usata la versione ‘Sprint’ del ‘Gp-Strecke’.

La diretta è prevista sul canale ufficiale YouTube della 24h del Nürburgring o sulla piattaforma del NLS. La race-1 è prevista sabato alle 17.30, mentre la race-2 partirà alle 13.00. La durata, come già anticipato, sarà di quattro ore, distanza usata per gran parte degli eventi nella leggendaria pista teutonica.

PROGRAMMA MAX VERSTAPPEN NURBURGRING QUALY RACE

Sabato 18 aprile

Race-1 ore 17.30

Domenica 19 aprile

Race-2 ore 13.00

DOVE VEDERE MAX VERSTAPPEN NURBURGRING QUALY RACE

Diretta streaming – YouTube canale 24h Nurburgring, ADAC, NLS