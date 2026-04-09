Vacherot sempre più eroe dello sport monegasco: sta scavalcando anche Leclerc?

Il Principato di Monaco ha circa 23.000 abitanti su un territorio di 0,44 km quadrati. Una piccola Nazione nota in tutto il mondo per il suo glamour, per la propria storia, per la propria ricchezza economica e per la celebrità del suo Sovrano (sua Altezza Reale Principe Alberto II), ma anche per due eventi sportivi che vengono ospitati annualmente: il Gran Premio di F1 e il Masters 1000 di Montecarlo.

Tra motori e tennis, il Principato finisce sotto i riflettori degli appassionati, senza dimenticarsi della squadra di calcio che milita nella Ligue 1 francese e della formazione di basket che trova modo di distinguersi in Eurolega. Monaco ha però avuto pochi volti simbolo a livello sportivo ai massimi livelli internazionali, fino all’entrata in scena di Charles Leclerc ai piani alti della F1.

Il 28enne monegasco ha conquistato le sue prime vittorie al volante della Ferrari nel 2019 tra Spa-Francorchamps e Monza, poi è tornato sul gradino più alto del podio nel 2022 tra Bahrain e Australia. Nel 2024 il grande trionfo sulle strade di casa e la seconda affermazione nel Tempio della Velocità, prima dell’ultimo sigillo negli USA. Le carenze tecniche della monoposto gli hanno purtroppo impedito di poter lottare per il titolo iridato, chiudendo al secondo posto nel 2022 e in terza piazza nel 2024.

Otto vittorie, 52 podi, 27 pole position e 11 giri veloci, ma il suo status di miglior sportivo monegasco è seriamente messo in discussione da Valentin Vacherot. Il 27enne vinse il Masters 1000 di Shanghai il 12 ottobre 2025, partendo addirittura dalle qualificazioni e al di fuori delle prime 200 posizioni della classifica internazionale. Fu un trionfo epocale e da record, che ha proiettato il tennista in una nuova dimensione.

Virtualmente già numero 19 del mondo (il suo best ranking è la 23ma piazza), oggi si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo e domani incrocerà l’australiano Alex de Minaur, con il chiaro obiettivo di continuare a sognare in grande sulla terra rossa di casa. Un nuovo eroe dello sport monegasco, che sta superando Leclerc nelle gerarchie locali?