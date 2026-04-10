F1, Lewis Hamilton in pista a Fiorano per due giornate di test Pirelli sul bagnato con la SF-26

Seconda giornata consecutiva di attività in pista a Fiorano per Lewis Hamilton, impegnato nei test Pirelli per lo sviluppo delle gomme full wet. Il fornitore unico di pneumatici in Formula Uno avrebbe infatti espresso la preferenza di utilizzare lo stesso pilota anche nel day-2 per avere un feedback più indicativo e mantenere lo stesso metro di giudizio nella valutazione della varie soluzioni sperimentali.

Il sette volte campione del mondo aveva percorso ieri 142 giri sul circuito di proprietà del Cavallino al volante della SF-26 per un totale di 423 chilometri accumulati sia al mattino che nel primo pomeriggio provando diverse configurazioni di pneumatici full wet. Negli ultimi run di giornata Hamilton ha avuto modo di girare anche con gomme intermedie, con il miglior tempo assoluto di ieri in 1’01″031 (come riporta Motorsport.com).

La pista emiliana è stata allagata artificialmente grazie al sistema di irrigazione del tracciato, con l’obiettivo di generare condizioni di bagnato stabile in una giornata che ha visto la temperatura ambientale raggiungere i 21 gradi. Presente in loco anche il team principal Frederic Vasseur, che ha presenziato nel box di Fiorano per monitorare da vicino una fase dei lavori.

Il 41enne di Stevenage ha potuto dunque macinare tanti chilometri sul bagnato alla guida della SF-26, anche se perlopiù con gomme sperimentali in ottica 2027, mentre Charles Leclerc si sta dedicando in questo periodo allo sviluppo della macchina al simulatore di Maranello in attesa del prossimo Gran Premio previsto nel primo weekend di maggio a Miami.