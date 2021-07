LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Pogacar dominatore sul Col du Portet. Classifica generale: Cattaneo 12°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.36 La nostra DIRETTA LIVE della 17a tappa del Tour de France finisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete con noi per dichiarazioni, analisi e approfondimenti su questa Grande Boucle. Un caro saluto e a presto!

17.35 Rigoberto Uran oggi è andato in crisi, ma può ancora contare sulla cronometro di sabato: il colombiano crede ancora nel podio.

17.34 Per Mattia Cattaneo il sogno della top10 sembra ormai sfumato: il bergamasco fa oggettivamente fatica a tenere il passo dei migliori in salita. Resta comunque una Grande Boucle più che onorevole, da concludere nella top15.

17.33 La superiorità di Tadej Pogacar continua ad essere schiacciante: la tappa di oggi evidentemente conferma che si dovrà lottare solo per il secondo e il terzo gradino del podio. Il primo è già occupato.

17.32 Questa la nuova classifica generale:

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 71h 26′ 27” – B : 26” –

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 71h 32′ 06” + 00h 05′ 39” B : 6” –

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 71h 32′ 10” + 00h 05′ 43” B : 4” –

4 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 71h 33′ 44” + 00h 07′ 17” – –

5 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 71h 34′ 01” + 00h 07′ 34” B : 10” –

6 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 71h 34′ 33” + 00h 08′ 06” – –

7 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 71h 36′ 15” + 00h 09′ 48” – –

8 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 71h 36′ 31” + 00h 10′ 04” – –

9 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 71h 38′ 18” + 00h 11′ 51” – –

10 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 71h 39′ 20” + 00h 12′ 53” – –

11 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 71h 42′ 09” + 00h 15′ 42” – –

12 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 71h 46′ 08” + 00h 19′ 41” B : 6” –

13 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 71h 55′ 09” + 00h 28′ 42” – –

14 LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 72h 00′ 29” + 00h 34′ 02” – –

15 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 72h 10′ 45” + 00h 44′ 18” B : 6” –

16 DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 72h 12′ 35” + 00h 46′ 08” B : 18” –

17 RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 72h 15′ 28” + 00h 49′ 01” – –

18 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 72h 22′ 16” + 00h 55′ 49” B : 27” –

19 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 72h 28′ 45” + 01h 02′ 18” B : 6” –

20 JONATHAN CASTROVIEJO 23 INEOS GRENADIERS 72h 29′ 51” + 01h 03′ 24” – –

17.30 Questa la classifica della 17° tappa di questo Tour de France:

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 05h 03′ 31” – B : 10” –

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 05h 03′ 34” + 00h 00′ 03” B : 6” –

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 05h 03′ 35” + 00h 00′ 04” B : 4” –

4 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 05h 04′ 50” + 00h 01′ 19” – –

5 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 05h 04′ 57” + 00h 01′ 26” – –

6 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 05h 05′ 11” + 00h 01′ 40” – –

7 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 05′ 15” + 00h 01′ 44” – –

8 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 05h 05′ 20” + 00h 01′ 49” – –

9 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 05h 05′ 20” + 00h 01′ 49” – –

10 DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 05′ 20” + 00h 01′ 49” – –

11 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 05h 05′ 58” + 00h 02′ 27” – –

12 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 05h 06′ 24” + 00h 02′ 53” – –

13 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 05h 07′ 10” + 00h 03′ 39” – –

14 LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 05h 07′ 12” + 00h 03′ 41” – –

15 RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 05h 07′ 26” + 00h 03′ 55” – –

16 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 05h 08′ 17” + 00h 04′ 46” – –

17 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 05h 08′ 17” + 00h 04′ 46” – –

18 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 08′ 57” + 00h 05′ 26” – –

19 JONATHAN CASTROVIEJO 23 INEOS GRENADIERS 05h 10′ 09” + 00h 06′ 38” – –

20 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 05h 10′ 58” + 00h 07′ 27” – –

17.28 Entra invece tra i primi dieci della classifica generale David Gaudu, il migliore alle spalle dei primi tre della classifica di tappa. Il transalpino si è gestito sapientemente ed ha saputo raggiungere un ottimo piazzamento.

17.27 Finale di tappa che a queste altitudini potrebbe lasciare strascichi anche per domani, quando i corridori dovranno affrontare altre salite che faranno la differenza.

17.25 Un Pogacar che ha vinto la tappa, ma che non ha dimostrato la superiorità asfissiante che ha mostrato sulle Alpi: oggi Carapaz e Vingegaard sono rimasti attaccati e sono stati due avversari davvero agguerriti che gli hanno dato filo da torcere.

17.24 L’ha voluta oggi Tadej Pogacar, voleva alzare le braccia al cielo in maglia gialla e si è preso la seconda vittoria di tappa in questo Tour de France.

17.23 Quasi due minuti persi con gli abbuoni per Rigoberto Uran da Vingegaard: passo indietro in classifica generale.

17.22 Bravissimo anche David Gaudu che è quarto a 1’20” da Pogacar, poco dietro arriva Ben O’Connor.

17.21 POGACAAAAARRRRRRRRRRRRR!!!!!!!! CI METTE LA FIRMA LA MAGLIA GIALLA!!!!! LA VOLEVA VINCERE E L’HA VINTA!!! SECONDO VINGEGAARD, TERZO CARAPAZ!!!

17.20 RIENTRA VINGEGAARD! STRAORDINARIO IL DANESE!

17.19 Ha rallentato qualcosa Carapaz! Ne approfitta Vingegaard che sta rientrando!

17.19 SARA’ VOLATA TRA CARAPAZ E POGACAR PER LA VITTORIA DI TAPPA!

17.18 Sta pagando qualcosa ora Vingegaard che sale del suo passo.

17.18 ULTIMO CHILOMETRO!!!

17.18 CARAPAZZZZ!!!!! CHE LEGNATAAAAA!!!! VINGEGAARD PERDE CINQUE METRI, POGACAR SI INCOLLA ALLA RUOTA!

17.17 Adesso rifiata Pogacar, la quale pedalata sembra essere meno brillante rispetto a qualche chilometro fa.

17.16 ALTRO AFFONDO DI POGACAR! MA CI SONO ANCORA CARAPAZ E VINGEGAARD!

17.15 Che tenacia di Carapaz! Straordinario il corridore ecuadoriano.

17.15 RIPARTE POGACAR!!! RIMANGONO INCOLLATI VINGEGAARD E CARAPAZ!!

17.14 Avvolti nella nebbia ormai i corridori, sopra quota 2000 metri: Carapaz potrebbe essere agevolato da queste altitudini.

17.13 Adesso si stanno guardando in testa: probabilmente si temono l’un l’altro.

17.12 In fase calante l’azione di David Gaudu: gli rimangono solo una ventina di secondi sul drappello di Uran.

17.11 Davvero straordinaria la grinta di Richard Carapaz che con l’anima sta rimandendo agganciato a Vingegaard e Pogacar.

17.10 Qualche piccola smorfia anche per Pogacar: in questi ultimi chilometri tutti stanno pagando un po’ di fatica.

17.09 Tadej Pogacar questa tappa se la vuole andare a prendere, continui i suoi attacchi!

17.08 Sta andando del suo passo David Gaudu che sta addirittura rosicchiando qualcosa nei confronti dei tre battistrada.

17.07 Un po’ nervoso Tadej Pogacar che non è ancora riuscito a staccare gli avversari.

17.06 Stavolta Vingegaard non dà il cambio a Tadej Pogacar: segnale di energie mancanti?

17.05 BRAVISSIMO DAVID GAUDU! Non ha risposto agli attacchi di Pogacar, si è gestito e adesso si sgancia dal gruppo di Rigoberto Uran.

17.04 ANCORA POGACAR!!! MA RIMANGONO ATTACCATI VINGEGAARD E CARAPAZ!

17.04 Qualche smorfia per Richard Carapaz che sembrerebbe essere al limite delle sue energie.

17.03 Uran paga già 30 secondi quando manca tantissimo: 6 chilometri al traguardo.

17.02 Pedala veramente alla grande Jonas Vingegaard che sta tenendo botta a Pogacar in modo impeccabile.

17.01 Uran intanto trova manforte da parte del connazionale e compagno di squadra Higuita e da O’Connor.

17.00 I distacchi saranno davvero pesantissimi al termine di questa tappa: rischia di fare il vuoto il trio al comando.

16.59 AUMENTA ANCORA IL RITMO POGACAR!

16.59 Collabora giustamente anche Vingegaard! Uran si è staccato e in ottica podio il danese deve puntare a guadagnare.

16.58 PAGA RIGOBERTO URAN!! RIMANGONO SOLO POGACAR, VINGEGAARD E CARAPAZ!

16.57 SUPER VINGEGAARD!! TORNA SU POGACAR! C’è anche Uran insieme a Carapaz.

16.57 ALTRA BOTTA SECCA DI POGACAR!!! QUI NON SI RESISTE!! FA IL VUOTO LA MAGLIA GIALLA!

16.56 POGACAR!!!!! ATTACCA INSIEME A VINGEGAARD!! PIU’ INDIETRO CARAPAZ!

16.56 ACCELERA RAFAL MAJKA! Ultima drenata del polacco!

16.55 500 metri di respiro dove la strada scende leggermente, poi si ricomincerà subito a salire.

16.54 Si porta in testa al gruppo Pello Bilbao! Sembra brillante lo spagnolo.

16.53 Il gruppo di Mas prova a contenere e sta pagando una trentina di secondi rispetto a Pogacar e compagnia.

16.52 Anthony Perez sta pagando la stanchezza: al transalpino rimane un minuto di vantaggio nei confronti del gruppo.

16.51 Rimane tra i migliori Pello Bilbao che vuole consolidare il suo piazzamento fra i primi dieci.

16.50 DIECI CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE! MANCA ANCORA TANTISSIMO!

16.49 Ecco proprio Lutsenko che si stacca! Anche il kazako non resiste a questo ritmo!

16.48 Resiste nel drappello dei migliori anche Lutsenko che conferma la bontà del suo rendimento in questo Tour.

16.47 Addirittura va a tirare Jonathan Castoviejo (INEOS Grenadiers)! Che tappa per lo spagnolo che adesso vuole aumentare l’andatura per Carapaz.

16.47 SI STACCA ANCHE GERAINT THOMAS!

16.46 Anche Meintjes è in difficoltà: alla spicciolata si stanno sfilando tutti dal gruppo maglia gialla!

16.45 Bravissimo anche Castroviejo che è rimasto insieme a Carapaz. Bene anche Ben O’Connor.

16.44 Difficoltà anche per Enric Mas (Movistar)! Si è fermato Miguel Angel Lopez per dargli un aiuto.

16.43 Si sposta anche McNulty che ha terminato il lavoro: in testa adesso l’ultima cartuccia per Pogacar, ossia Rafa Majka.

16.42 Ripreso anche Turgis: in fuga rimangono solo Perez e Godon.

16.42 E’ presente ancora Mattia Cattaneo che con le unghie e con i denti sta rimanendo attaccato al drappello della maglia gialla.

16.41 Insieme a Vingegaard è rimasto solo Sepp Kuss, mentre con Pogacar ci sono ancora Majka e McNulty.

16.40 L’andatura di McNulty non perdona nessuno: anche Richie Porte e Nairo Quintana non tengono il ritmo.

16.39 Si stacca Alaphilippe!! Anche Van Aert perde le ruote del plotone!

16.38 Perez attacca e si toglie dalla ruota Godon!

16.37 In fuga nel frattempo sembra finito l’accordo: Godon prova a scattare, risponde presente Perez. Probabilmente la lotta è più rivolta al premio della combattività piuttosto che alla vittoria di tappa.

16.36 Stavolta esaurisce definitivamente il proprio compito Davide Formolo, bravissimo anche oggi. In difficoltà Julian Alaphilippe che si trova in coda al gruppo.

16.35 Kelderman aveva avuto qualche problema, ma era riuscito a rientrare grazie all’ausilio di un paio di compagni di squadra.

16.34 Non sarà semplice rientrare nel plotone per Valverde e Chaves: entrambi sono stati vittima di forature in discesa.

16.33 Comincia il Col du Portet anche per il gruppo con un ritrovato Davide Formolo in testa.

16.32 15 CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE! Godon e Perez devono fare una cronoscalata, senza risparmiarsi.

16.31 Nel plotone è in corso ancora una fase di studio: gli attaccanti possono approfittarne cercando una collaborazione proficua.

16.30 Non stanno mollando Turgis e Godon che guadagnano nei confronti del gruppo in questo inizio di salita.

16.29 Questa la classifica dei gran premi della montagna aggiornata all’ultimo passaggio:

1

– POELS Wout 78 4

2

– WOODS Michael 66 –

3

– QUINTANA Nairo 66 2

4

– VAN AERT Wout 64 –

5

– MOLLEMA Bauke 41 –

16.28 16 chilometri di salita all’8,7% di pendenza media: non si respira mai, pendenze che saranno sempre esigenti.

16.27 Sta per cominciare per i fuggitivi l’ascesa al Col du Portet!

16.26 Buona la collaborazione in testa fra i due transalpini: l’obiettivo è accumulare quanto più vantaggio possibile per mantenerlo sulla salita finale.

16.25 Nel plotone prova a prendere qualche metro di vantaggio Pello Bilbao (Bahrain Victorious), grande discesista.

16.23 Adesso il gruppo non sta particolarmente forzando: questa discesa non deve rappresentare un rischio di caduta per i big.

16.22 Godon riesce a rientrare su Perez! Adesso c’è una coppia al comando della corsa.

16.21 CHE RISCHIO PER SEPP KUSS IN DISCESA! L’americano per poco non finisce in un precipizio.

16.20 Il gruppo è giunto al GPM con un ritardo di 3’35” nei confronti di Anthony Perez, un distacco colmabile nell’ultima salita.

16.19 Nel gruppo sono rimasti solo due corridori della Deceunick Quick-Step: la maglia arcobaleno di Julian Alaphilippe e Mattia Cattaneo, ancora brillante quando la strada si impenna.

16.18 Rinforza la sua maglia a pois Wouter Poels! L’olandese precede nettamente Nairo Quintana nella volata del gruppo.

16.17 Termina anche il lavoro di Davide Formolo: adesso rimangono Brandon McNulty e Rafal Majka per dare manforte a Tadej Pogacar.

16.16 Non sarà banale la discesa: l’asfalto in particolare potrebbe nascondere delle insidie.

16.15 Ad una decina di secondi arriva Godon che adesso in discesa si getterà all’inseguimento del corridore della Cofidis.

16.14 Scollina per primo al GPM del Col de Val Louron-Azet Anthony Perez!

16.12 Ritmo davvero notevole quello imposto da Davide Formolo nel gruppo da qualche chilometro: solido l’azzurro in questo Tour de France al servizio del suo capitano.

16.11 Quando mancano esattamente trenta chilometri al traguardo, Perez ha un vantaggio di 18 secondi su Godon e circa un minuto su Turgis. 3’50” il margine sul gruppo.

16.10 Un chilometro e mezzo al GPM per Anthony Perez (Cofidis).

16.09 Si stacca dal plotone anche Daniel Martin. Tiene botta invece Wout Van Aert che anche in questa terza settimana sta tenendo sulle grandi salite alla grandissima.

16.07 Riassorbito definitivamente dal gruppo Pierre Latour (Total Direct Energie). Tante le energie spese dal francese, in maniera evidentemente inutile.

16.06 Davvero ottimo il ritmo imposto dalla UAE-Emirates, si staccano corridori importanti come Henao e, appunto, Fugslang. Questa andatura dovrebbe fare da preludio all’attacco della maglia gialla.

16.04 Non molla Latour! Altro attacco del transalpino. Nel frattempo si stacca Jakob Fuglsang.

16.03 Termina il suo lavoro nel gruppo Marc Hirschi, adesso ad imporre il ritmo è Brandon McNulty in favore della maglia gialla Tadej Pogacar.

16.02 Accelera ancora la sua andatura Latour! Il francese pare essere in ottime condizioni dal punto di vista fisico.

15.59 Anthony Pérez (Cofidis) stacca Dorian Godon (AG2R-Citroën) e Anthony Turgis (TotalEnergies). Poco più indietro ci sono Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) e Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert). 18″ di ritardo dalla testa della corsa per Maxime Chevalier (B&B-KTM). Gruppo maglia gialla a 4′.

15.57 Attenzione perchè Rigoberto Uran (EF Education Nippo) occupa le ultime posizioni del gruppo maglia gialla.

15.55 Pierre Latour viene ripreso dal gruppo maglia gialla guidato dall’UAE Team Emirates.

15.53 Medesima sorte per Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) e Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert).

15.51 Maxime Chevalier (B&B-KTM) si stacca dalla testa della corsa.

15.48 Il gruppo maglia gialla sta iniziando a recuperare terreno.

15.45 Anthony Turgis è il primo a scollinare sul Col de Peyresourde.

15.42 Grande forcing da parte dell’UAE Team Emirates di Tadej Pogacar in testa al gruppo dei big.

15.40 Perde contatto anche Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

15.39 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

15.37 Il gap tra il gruppo maglia gialla e Pierre Latour è di circa 35″.

15.34 Continua a provarci Latour.

15.31 Nulla da fare per Quintana e Poels che vengono ripresi.

15.28 Diversi corridori stanno perdendo contatto in coda al gruppo maglia gialla.

15.25 Mentre il gruppo dei velocisti, comprendente la maglia verde Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) è distanziato a 8′ dalla testa della corsa.

15.23 Élie Gesbert (Team Arkéa Samsic), Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), Pierre Latour (TotalEnergies) e Wout Poels (Bahrain – Victorious) hanno guadagnato circa 30″ sul gruppo maglia gialla.

15.20 Allungo da parte di Pierre Latour (TotalEnergies).

15.17 Si stacca anche Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

15.14 Perde contatto Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step).

15.11 Attacco da parte di tre corridori in gruppo: Élie Gesbert (Team Arkéa Samsic), Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) e Wout Poels (Bahrain – Victorious). Tutto in prospettiva maglia a pois.

15.08 Perdono contatto Cees Bol (Team DSM) e Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation).

15.05 Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo maglia gialla.

15.02 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

14.59 Siamo ai piedi del Peyresourde.

14.56 Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert) transita per primo al traguardo volante di Bagneres-de-Luchon.

14.53 Ricordiamo che le pendenze di questa ascesa si aggirano intorno al 6/7%.

14.50 Stiamo entrando nella fase calda della tappa. Siamo ormai ai piedi del leggendario Col de Peyresourde.

14.47 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Bagneres-de-Luchon.

14.44 Ci troviamo a 73 chilometri dalla conclusione.

14.41 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

14.37 Al termine della discesa su Saint-Lary-Soulan si scalerà la mitica ascesa d’hors categorie del Col du Portet lungo 16 chilometri all’8,7%.

14.34 Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%.

14.31 Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%.

14.28 Dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura.

14.25 Andiamo dunque ad analizzare la fase decisiva di questa tappa.

14.22 41,6 km percorsi nella prima ora di gara.

14.19 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

14.15 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Bagneres-de-Luchon.

14.12 Il gruppo ha un ritardo di 7’57”.

14.09 Situazione abbastanza tranquilla in gruppo.

14.06 Finora sono stati percorsi 75 chilometri.

14.03 Arrivano anche gli Arkea Samsic di Nairo Quintana.

14.00 AG2R Citroen Team nelle prime parti del gruppo.

13.57 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

13.53 110 chilometri all’arrivo.

13.48 Margine dei fuggitivi che resta superiore agli 8′.

13.45 A collaborare con la UAE Emirates sono arrivate la Israel Start-Up Nation e l’Arkea Samsic.

13.41 Il gruppo non si sta dannando l’anima e continuano a guadagnare i fuggitivi.

13.38 120 chilometri all’arrivo.

13.35 Davanti ricordiamo che ci sono Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

13.33 Per il plotone oltre 7′ di ritardo dai fuggitivi che proseguono con cambi regolari.

13.30 Bernard sta per essere raggiunto dal gruppo.

13.26 Sembra essersi rialzato Bernard.

13.24 Oltre i 6′ il vantaggio dei fuggitivi.

13.22 La media della prima ora è stata 41.8 km/h, con vento contrario.

13.20 Nessun pericolo in classifica generale: il migliore tra i fuggitivi, Godon, è a 2h18’48”.

13.18 Molto difficile per Bernard tornare sulla testa della corsa.

13.16 140 chilometri al traguardo.

13.14 Il distacco del gruppo supera i 5′.

13.12 Altro ritiro per la Jumbo-Visma, la compagine è rimasta solamente con quattro corridori: torna a casa Steven Kruisjwijk.

13.10 A metà strada, a circa 1’30”, troviamo Julien Bernard che prosegue nel suo inseguimento solitario.

13.07 I fuggitivi gestiscono 4’30” sul plotone.

13.03 In testa al gruppo c’è un uomo della UAE Emirates.

13.00 Sono diventati sei i fuggitivi: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM).

12.57 150 chilometri all’arrivo.

12.53 Il gruppo si è completamente rialzato, davanti dovrebbero raggrupparsi i fuggitivi,

12.51 Si muove in solitaria dal plotone anche Julien Bernard.

12.49 Al contrattacco Anthony Turgis e Maxime Chevalier.

12.47 Lukas Pöstlberger, Anthony Perez, Danny van Poppel e Dorian Godon hanno guadagnato circa un minuto sul gruppo.

12.45 Sono riusciti ad evadere in quattro ed ora il gruppo sembra fermarsi.

12.42 160 chilometri al traguardo.

12.40 Si viaggia a ritmi folli e non va via la fuga.

12.35 Ripreso Rolland, velocità altissime.

12.32 Proseguono gli scatti in gruppo, ma davanti c’è sempre Pierre Rolland.

12.30 170 chilometri all’arrivo.

12.27 Prova a muoversi anche l’azzurro Lorenzo Rota.

12.25 Spira anche vento laterale sulla corsa, non sarà facile questa prima parte di gara.

12.22 In gruppo proseguono gli scatti, ma non va via la fuga.

12.20 Allunga in solitaria Pierre Rolland.

12.18 Il primo a muoversi è Magnus Cort Nielsen (EF Nippo).

12.16 SI PARTE!

12.12 Previsti 113 chilometri di pianura completa.

12.08 Ultimi due chilometri di calma, poi si partirà a tutta.

12.05 Immagini dalla partenza:

12.02 Con il numeretto rosso Patrick Konrad, vincitore della frazione di ieri.

12.00 Ancora 6 chilometri di trasferimento prima del via.

11.55 Anche oggi pioggia sulla corsa, i corridori però hanno evitato il gran caldo.

11.52 Iniziata questa frazione! Parte il tratto di trasferimento.

11.50 La prima parte di questa frazione verrà percorsa ad altissime velocità, visto il percorso favorevole e la tanta voglia di cercare la fuga giusta.

11.46 La partenza ufficiale invece sarà data alle 12.10, dopo il consueto tratto di trasferimento.

11.43 Alle 11.50 ci sarà il via ufficioso da Muret.

11.40 Corridori che sono nella zona di partenza a completare le operazioni al foglio firma.

11.36 Pirenei grandi protagonisti: sarà la frazione del Col de Peyresourde, del Col de Val Louron-Azet, ma specialmente della spettacolare ascesa finale del Col du Portet.

11.33 Nel giorno della Festa Nazionale francese, la 108esima edizione della Grande Boucle vivrà una delle sue giornate più attese, la Muret – Saint-Lary-Soulan, di 178,4 chilometri.

11.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della diciassettesima tappa del Tour de France 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2021. Nel giorno della Festa Nazionale francese, la 108esima edizione della Grande Boucle vivrà una delle sue giornate più attese, la Muret – Saint-Lary-Soulan, di 178,4 chilometri: la frazione del Col de Peyresourde, del Col de Val Louron-Azet, ma specialmente della spettacolare ascesa finale del Col du Portet.

Dopo ben 113 chilometri di pianura, dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%. Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%. Al termine della discesa su Saint-Lary-Soulan si scalerà la mitica ascesa d’hors categorie del Col du Portet lungo 16 chilometri all’8,7%.

Per quanto riguarda i favoriti del giorno, se da una parte la maglia gialla Tadej Pogacar e tutta la sua UAE Team Emirates potranno ‘limitarsi’ a controllare la corsa visto il netto vantaggio su tutti in classifica generale, dietro allo sloveno la lotta per il secondo e terzo gradino del podio è ancora apertissima. Difatti, già nella giornata di ieri, la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard e l’EF Education Nippo di Rigoberto Uran hanno fatto capire che tra oggi e domani vorranno dare il tutto per tutto.

Contestualmente anche la Ineos Grenadiers non avrà nulla da perdere con Richard Carapaz, che al momento si trova ad un solo secondo dal terzo posto. Chi invece dovrà difendersi sarà Ben O’Connor (AG2R Citroen Team), apparso non poi così brillante a Saint-Gaudens, a differenza di un Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) in gran crescita. Da verificare poi la condizione di Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), Enric Mas (Movistar) e Guillaume Martin (Cofidis).

Allo stesso tempo il nostro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) è chiamato ad una prova di forza per inserirsi nella top ten della classifica generale e scavalcare dunque Pello Bilbao (Bahrain Victorius), che siamo certi non resterà lì a guardare. In ultima battuta, la classifica di leader dei GPM è ancora decisamente aperta, ed è dunque attesa una lotta ristretta tra la maglia a pois Wout Poels (Bahrain Victorius) e i suoi più diretti inseguitori Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Nairo Quintana (Arkea Samsic) e Wout van Aert (Jumbo-Visma).

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Tour de France 2021 dalle ore 11.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse