CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

La presentazione della diciassettesima tappa – La cronaca della sedicesima frazione – Il trionfo solitario di Patrick Konrad – Le pagelle della sedicesima tappa

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2021. Nel giorno della Festa Nazionale francese, la 108esima edizione della Grande Boucle vivrà una delle sue giornate più attese, la Muret – Saint-Lary-Soulan, di 178,4 chilometri: la frazione del Col de Peyresourde, del Col de Val Louron-Azet, ma specialmente della spettacolare ascesa finale del Col du Portet.

Dopo ben 113 chilometri di pianura, dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%. Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%. Al termine della discesa su Saint-Lary-Soulan si scalerà la mitica ascesa d’hors categorie del Col du Portet lungo 16 chilometri all’8,7%.

Per quanto riguarda i favoriti del giorno, se da una parte la maglia gialla Tadej Pogacar e tutta la sua UAE Team Emirates potranno ‘limitarsi’ a controllare la corsa visto il netto vantaggio su tutti in classifica generale, dietro allo sloveno la lotta per il secondo e terzo gradino del podio è ancora apertissima. Difatti, già nella giornata di ieri, la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard e l’EF Education Nippo di Rigoberto Uran hanno fatto capire che tra oggi e domani vorranno dare il tutto per tutto.

Contestualmente anche la Ineos Grenadiers non avrà nulla da perdere con Richard Carapaz, che al momento si trova ad un solo secondo dal terzo posto. Chi invece dovrà difendersi sarà Ben O’Connor (AG2R Citroen Team), apparso non poi così brillante a Saint-Gaudens, a differenza di un Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) in gran crescita. Da verificare poi la condizione di Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), Enric Mas (Movistar) e Guillaume Martin (Cofidis).

Allo stesso tempo il nostro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) è chiamato ad una prova di forza per inserirsi nella top ten della classifica generale e scavalcare dunque Pello Bilbao (Bahrain Victorius), che siamo certi non resterà lì a guardare. In ultima battuta, la classifica di leader dei GPM è ancora decisamente aperta, ed è dunque attesa una lotta ristretta tra la maglia a pois Wout Poels (Bahrain Victorius) e i suoi più diretti inseguitori Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Nairo Quintana (Arkea Samsic) e Wout van Aert (Jumbo-Visma).

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Tour de France 2021 dalle ore 11.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse