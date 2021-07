Diego Ulissi ha vinto la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana, incominciata oggi in Sardegna. L’alfiere della UAE Emirates ha messo il proprio timbro sul traguardo di Sassari, al termine di una frazione di 159 km particolarmente mossa. Il toscano ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto al Giro di Slovenia, tornando a pieno ritmo dopo i problemi avuti in inverno. Oggi l’azzurro ha beffato Alberto Bettiol (in partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2021) e il giovane Giovanni Aleotti.

Diego Ulissi ha raccontato in questo modo il suo successo a Tuttobiciweb: “È stata una tappa impegnativa, con un finale duro che ha visto tanti atleti di qualità contendersi la vittoria. Oggi mi sentivo bene e ho dato il massimo, provando anche ad attaccare in salita. Gli ultimi 500 metri poi, essendo in leggera ascesa, erano perfetti per le mie caratteristiche. Le gambe stanno bene e spero di potermi esprimere alla grande durante l’intera Settimana insieme a tutta la squadra: il team oggi ha svolto un gran lavoro supportandomi in maniera impeccabile e quindi voglio dar seguito a questo successo anche nei prossimi giorni“.

Foto: Lapresse