Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, venerdì 23 luglio, le 13.00 in Italia. La durata è stimata sulle 3 ore e mezza e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo.

Sarà una cerimonia all’insegna della sobrietà. L’inizio sarà dedicato all’esperienza del Covid che l’umanità, e il mondo dello sport in particolare, sta vivendo da un anno e mezzo. Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarà un uomo solo al centro dello stadio. L’artista apparirà all’inizio ripiegato su se stesso, poi si alzerà in piedi e si distenderà in tutta la sua altezza per simboleggiare il ritorno alla vita, una sorta di rinascita. Le norme Covid impongono che la sfilata degli atleti sarà più lenta e durerà più del solito: le varie delegazioni devono mantenere le distanze fra loro e gli atleti indosseranno la mascherina.

A porte quasi chiuse (solo 1000 invitati fra cui l’imperatore Naruhito e diversi capi di stato o autorità provenienti da tutto il mondo) per cercare di contenere il rischio contagio, si consumeranno tutti i riti della Cerimonia di Apertura dei Giochi: si accenderà il sacro braciere olimpico, verrà pronunciata la consueta formula di apertura dell’evento e issata la bandiera olimpica, avrà luogo uno spettacolo di intrattenimento e come sempre ci sarà l’imperdibile sfilata delle Nazioni, per la quale si è seguito, come da tradizione, l’alfabeto della lingua del Paese ospitante (anche se non si può usare propriamente quel termine visto che nel Sol Levante si impiegano i kanji) e si sono applicati anche alcuni paletti: la Grecia aprirà la parata in quanto culla dell’olimpismo, il Giappone la chiuderà in qualità di Paese ospitante e sarà preceduto eccezionalmente da Francia e USA in vista delle edizioni di Parigi 2024 e Los Angeles 2028.

L’Italia sfilerà per 19ma, tra Israele e Iraq. Il Bel Paese uscirà dunque quasi subito, visto che sono previste ben 206 delegazioni. La nostra Nazione può fare affidamento su ben 384 qualificati, ma non tutti gli azzurri saranno presenti alla Cerimonia d’Apertura. I portabandiera saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi, entrambi Campioni Olimpici nel recente passato.

