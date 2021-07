La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 andrà in scena venerdì 23 luglio, a partire dalle ore 13.00 italiane. L’evento sarà seguito in ogni angolo del mondo e rappresenterà un’occasione unica di incontro per tutte le Nazioni partecipanti, sarà come sempre non soltanto una manifestazione sportiva ma un appuntamento degno di notta sotto tutti gli aspetti e che ricoprirà un’enorme eco mediatica. Purtroppo, però, lo Stadio sarà a porte chiuse e non ci sarà pubblico sugli spalti: l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a vietare l’ingresso agli spettatori per qualsiasi gara a cinque cerchi.

In tribuna ci dovrebbero essere circa 1000 persone, tutte su invito. Si tratta di personalità di spicco e autorità, le quali hanno avuto il diritto di ingresso direttamente dal Comitato Organizzatore. Ma quali saranno le figure più note al grande pubblico? I nomi di primissimo piano sono soprattutto tre: Jill Biden (la moglie di Joe, Presidente degli Stati Uniti d’America), Emmanuel Macron (il Presidente della Francia raccoglierà il testimone verso Parigi 2024), Naruhito (Imperatore del Giappone). A rappresentare l’Italia a livello istituzionale sarà Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport.

Foto: Lapresse