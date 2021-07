Olimpiadi Tokyo 2021 – Programma, orari e tv della Cerimonia d’Apertura! Spettatori ammessi

Venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane, le 20.00 locali) andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si alza ufficialmente il sipario su questa tormentata edizione dei Giochi, rinviata di un anno a causa della pandemia e ancora oggi caratterizzata dall’emergenza sanitaria: l’evento sarà infatti a porte chiuse, l’ingresso sarà vietato al pubblico e il numero di contagi da Covid-19 continua a crescere nella capitale del Giappone e all’interno del villaggio olimpico. Si preannuncia comunque uno spettacolo di grande bellezza, davvero imperdibile ed emozionante.

Il tema di fondo sarà la rinascita, perfettamente in linea con il periodo. Da non perdere l’accensione del braciere, la bandiera olimpica che verrà issata (Paola Egonu la porterà insieme ad altri sette atleti), il discorso di apertura, il giuramento di atleti/tecnici/ufficiali di gara e poi la tradizionale parata delle Nazioni partecipanti. Ogni Paese sfilerà nello Stadio, rappresentato da una delegazione alle spalle dei propri portabandiera. L’Italia entrerà per 19ma, guidata dal ciclista Elia Viviani e dalla tiratrice Jessica Rossi che avranno l’onore di tenere alto il tricolore.

Non ci saranno spettatori sugli spalti, non sono ammessi a causa della pandemia. Il Comitato Organizzatore ha invitato soltanto 1000 persone, autorità e personalità di spicco che potranno gustarsi l’evento dal vivo. Tra di essi ci saranno l’Imperatore Naruhito, Jill Biden ed Emmanuel Macron. L’Italia sarà rappresentata a livello istituzione dalla sottosegretaria Valentina Vezzali.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’intero evento minuto dopo minuto e non perdersi davvero nulla di uno spettacolo sempre affascinante e dal grande impatto mediatico a livello mondiale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 23 LUGLIO:

13.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Tokyo 2021

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

