La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 andrà in scena venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi). Dopo l’accensione della torcia olimpica, il pronunciamento del giuramento di atleti/allenatori/giudici e il discorso di apertura, un altro momento saliente sarà rappresentato dalla sfilata delle Nazioni partecipanti. Le delegazioni dei vari Paesi si succederanno una dopo l’altra all’interno dello Stadio Olimpico, in un corteo che come sempre segnerà la storia non soltanto dei Giochi ma di tutto lo sport a livello internazionale.

Qui entreranno in gioco i vari portabandiera, ovvero gli atleti che avranno l’onore di sventolare il vessillo del proprio Paese. Potranno essere anche due per ogni Nazione e infatti molti Comitati Olimpici hanno adottato questa soluzione, come l’Italia che punterà su Jessica Rossi ed Elia Viviani. Come da tradizione, la parata sarà aperta dalla Grecia in quanto culla dell’olimpismo. A chiudere, invece, come altra abitudine ormai diventata consueta, sarà il Paese ospitante, in questo caso il Giappone.

L’ordine di sfilata della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato determinato dall’ordine “alfabetico” dei Paesi nella lingua nipponica (il termine è volutamente tra virgolette perché non si può propriamente definire tale visto che si utilizzano i kanji). L’Italia uscirà per 22ma, tra Israele e Iraq: sarà presente una parte dei 384 azzurri qualificati a questa kermesse.

Sfileranno ben 206 delegazioni (204 Nazioni)! Di seguito l’ordine di uscita delle varie Nazioni per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e i rispettivi portabandiera.

PORTABANDIERA OLIMPIADI TOKYO 2021 PER CERIMONIA D’APERTURA

1. Grecia: Anna Korakaki, tiro a segno; Eleftherios Petrounias, ginnastica artistica

2. Team Olimpico dei Rifugiati

3. Islanda

4. Irlanda

5. Azerbaijan: Farida Azizova, taekwondo; Rustam Orucov, judo

6. Afghanistan

7. Samoa Americane

8. Isole Vergini

9. Emirati Arabi Uniti

10. Algeria: Amel Melih, nuoto; Mohamed Flissi, boxe

11. Argentina: Cecilia Carranza e Santiago Lange, vela

12. Aruba: Philip Elhage, tiro

13. Albania

14. Armenia

15. Angola

16. Antigua & Barbuda

17. Andorra: Monica Doria, canoa

18. Yemen

19. Gran Bretagna

20. Isole Vergini Britanniche: Elinah Philip, nuoto; Kyron McMaster, atletica

21. Israele: Hanna Knyazyeva-Minenko, atletica; Yakov Tourmarkin, nuoto

22. Italia: Jessica Rossi, tiro a volo; Elia Viviani, ciclismo su pista

23. Iraq

24. Iran: Hanieh Rostamian, tiro; Samad Nikkhah Bahrami, basket

25. India: Mary Kom, boxe; Manpreet Singh, hockey prato

26. Indonesia: Nurul Akmal, sollevamento pesi; Rio Waida, surf

27. Uganda

28. Ucraina

29. Uzbekistan: Oksana Chusovitina, ginnastica artistica; Bobo-Usmon Baturov, boxe

30. Uruguay: Deborah Rodriguez, atletica; Bruno Cetraro, canottaggio

31. Ecuador: Neisi Dajomes, sollevamento pesi; Julio Castillo, boxe

32. Egitto

33. Estonia

34. Eswatini (ex Swaziland)

35. Etiopia

36. Eritrea

37. El Salvador: Celina Marquez, nuoto; Enrique Arathoon, vela

38. Australia: Cate Campbell, nuoto; Patty Mills, basket

39. Austria: Tanja Frank e Thomas Zajac, vela

40. Oman: Issa Al-Adawi, nuoto

41. Paesi Bassi: Keet Oldenbeuving, skateboard; Churandy Martina, atletica

42. Ghana: Nadia Eke, atletica

43. Capo Verde

44. Guyana

45. Kazakhstan: Olga Rypakova, atletica; Kamshybek Kunkabayev, boxe

46. Qatar

47. Canada: Miranda Ayim, basket; Nathan Hirayama, rugby a 7

48. Gabon

49. Camerun: Josep Essombe, lotta

50. Gambia

51. Cambogia

52. Macedonia del Nord: Dejan Georgievski, taekwondo

53. Guinea

54. Guinea Bissau

55. Cipro: Andri Eleftheriou, tiro; Pavlos Kontides, vela

56. Cuba: Yaime Perez, atletica; Mijain Lopez, lotta

57. Kiribati: Kinaua Biribo, judo

58. Kyrgyzstan

59. Guatemala: Mirna Ortiz, atletica; Juan Ignacio Maegli, vela

60. Guam

61. Kuwait

62. Isole Cook

63. Grenada

64. Croazia: Sandra Perkovic, atletica; Josip Glasnovic, tiro

65. Isole Cayman

66. Kenya: Mercy Moim, volley; Andrew Amonde, rugby a 7

67. Costa d’Avorio: Marie-Josée Ta Lou, atletica

68. Costa Rica: Andrea Vargas, atletica

69. Kosovo: Majilinda Kelmendi, judo; Akil Gjakova, judo

70. Comore

71. Colombia: Caterine Ibarguen, atletica

72. Congo: Natacha Ngoye Akamabi, atletica

73. Repubblica Democratica del Congo

74. Arabia Saudita

75. Samoa: Alex Rose, atletica

76. Sao Tomé & Principe

77. Zambia

78. San Marino: Arianna Valloni, nuoto; Myles Amine, lotta

79. Sierra Leone

80. Gibuti

81. Giamaica

82. Georgia: Nino Salukvadze, tiro; Lasha Talakhadze, lotta

83. Siria

84. Singapore: Yu Mengyu, tennistavolo; Loh Kean Yew, badminton

85. Zimbabwe

86. Svizzera

87. Svezia

88. Sudan

89. Spagna: Mireia Belmonte, nuoto; Saul Craviotto, canoa

90. Suriname: Jair Tjon En Fa, ciclismo

91. Sri Lanka: Milka Gehani de Silva, ginnastica artistica; Chamara Dharmawardana, judo

92. Slovacchia

93. Slovenia

94. Seychelles: Felicity Passon, nuoto; Rodney Govinden, vela

95. Guinea Equatoriale

96. Senegal

97. Serbia: Sonja Vasic, basket; Filip Filipovic, pallanuoto

98. Saint Kitts & Nevis

99. Saint Vincent & Grenadine

100. Saint Lucia

101. Somalia

102. Isole Salomone

103. Thailandia

104. Corea del Sud: Kim Yeon-koung, volley; Hwang Sun-woo, nuoto

105. Cina Taipei: Kuo Hsing-chun, lotta; Lu Yen-hsun, tennis

106. Tajikistan

107. Tanzania

108. Repubblica Ceca

109. Ciad

110. Repubblica Centrale Africana

111. Cina: Zhu Ting, volley; Zhao Shuai, taekwondo

112. Tunisia: Ines Boubakri, scherma; Mehdi Ben Cheikh, volley

113. Cile: Francisca Crovetto, tiro; Marco Grimalt, volley

114. Tuvalu

115. Danimarca: Sara Slott Petersen, atletica; Jonas Warrer, vela

116. Germania

117. Togo: Claire Akossiwa, canottaggio

118. Dominica

119. Repubblica Dominicana: Prisilla Rivera, volley; Rodrigo Marte, boxe

120. Trinidad & Tobago

121. Turkmenistan

122. Turchia

123. Tonga: Pita Taufatofua, taekwono

124. Nigeria: Odunayo Adekuoroye, lotta

125. Nauru

126. Namibia

127. Nicaragua

128. Niger

129. Nuova Zelanda: Sarah Hirini, rugby a 7; Hamish Bond, canottaggio

130. Nepal: Gaurika Singh, nuoto

131. Norvegia

132. Bahrain

133. Haiti: Sabiana Anestor, judo; Plast Darrell Valsain, boxe

134. Pakistan

135. Panama: Atheyna Bylon, boxe; Alonso Edward, atletica

136. Vanuatu: Rio Rii, canottaggio

137. Bahamas

138. Papua Nuova Guinea

139. Bermuda: Dara Alizadeh, canottaggio

140. Palau

141. Paraguay: Veronica Cepede, tennis; Fabrizio Zanotti, golf

142. Barbados

143. Palestina

144. Ungheria: Aida Mohamed, scherma; Laszlo Cseh, nuoto

145. Bangladesh

146. Timor Est

147. Bhutan

148. Fiji: Rusila Nagasau, rugby a 7; Jerry Tuwai, rugby a 7

149. Filippine: Kiyomi Watanabe, judo; Eumir Marcial, boxe

150. Finlandia

151. Porto Rico: Adriana Diaz, tennistavolo; Brian Afanador, tennistavolo

152. Brasile: Ketleyn Quadros, judo; Bruno Rezende, volley

153. Bulgaria: Maria Grozdeva, tiro

154. Burkina Faso: Hugues Fabrice Zango, atletica

155. Brunei

156. Burundi

157. Vietnam

158. Benin: Odile Ahouanwanou, atletica

159. Venezuela: Yulimar Rojas, atletica; Antonio Diaz, karate

160. Bielorussia

161. Belize

162. Perù: Daniella Rosas, surf; Lucca Mesinas, surf

163. Belgio: Nafissatou Thiam, atletica; Felix Denayer, hockey prato

164. Polonia: Maja Wloszczowska, ciclismo; Pawel Korzeniowski, nuoto

165. Bosnia Erzegovina: Larisa Ceric, judo; Amel Tuka, atletica

166. Botswana

167. Bolivia: Karen Torrez, nuoto; Gabriel Castillo, nuoto

168. Portogallo: Telma Monteiro, judo; Nelson Evora, atletica

169. Hong Kong: Tse Ying Suet, badminton; Cheung Ka Long, scherma

170. Honduras: Julio Horrego, nuoto

171. Isole Marshall

172. Madagascar: Tojonirina Andriantsithohaina, sollevamento pesi

173. Malawi

174. Mali

175. Malta: Eleanor Bezzina, tiro; Andew Chetcuti, nuoto

176. Malesia: Goh Liu Ying e Lee Zir Jia, badminton

177. Micronesia

178. Sudafrica

179. Sudan del Sud

180. Myanmar

181. Messico: Gabriela Lopez, golf; Rommel Pacheco, tuffi

182. Mauritius: Roilya Ranaivosoa, sollevamento pesi; Richarno Colin, boxe

183. Mauritania

184. Mozambico

185. Monaco: Xiaoxin Yang, tennistavolo

186. Maldive: Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq, badminton

187. Moldavia

188. Marocco: Oumaima Belahbib, boxe; Ramzi Boukhiami, surf

189. Mongolia: Khulan Onolbaatar, basket; Duurenbayar Ulziibayar, judo

190. Montenegro: Jovanka Radicevic, pallamano; Drasko Brguljan, pallanuoto

191. Giordania

192. Laos

193. Lettonia: Jelena Ostapenko, tennis; Agnis Cavars, basket

194. Lituania

195. Libia

196. Liechtenstein

197. Liberia

198. Romania: Madalina Beres, canottaggio; Robert Glinta, nuoto

199. Lussemburgo: Bob Bertemes, atletica

200. Rwanda

201. Lesotho

202. Libano: Ray Bassil, tiro; Nacif Elias, judo

203. ROC (atleti sotto bandiera del Comitato Olimpico Internazionale): Sofya Velikaya, scherma; Maksim Mikhaylov, volley

204. USA

205. Francia: Clarisse Agbegnenou, judo; Samir Ait Said, ginnastica artistica

206. Giappone: Yui Susaki, lotta; Rui Hachimura, basket