Il gran giorno sta per arrivare: domani andrà in scena la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo e la speranza è che le notizie riguardanti il Covid lasciano spazio alle imprese sportive.

Tuttavia, questo avvicinamento all’evento purtroppo ha afflitto da tanti elementi negativi. Oltre alla questione pandemica, un’altra situazione ha tenuto banco. Come confermato dagli organizzatori, il direttore artistico della cerimonia di apertura citata, Kentaro Kobayashi, è stato licenziato dal suo incarico a causa di una battuta di dubbio gusto sull’Olocausto che risale a diversi anni fa, per la precisione al 1998.

“Abbiamo appreso che in una performance artistica passata ha usato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico”, le parole in conferenza stampa del presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto.

Dopo il licenziamento, gli organizzatori devono far fronte a questa ulteriore criticità. “A causa del Covid, la società è unita e anche per questo noi vogliamo portare in tutto il mondo il messaggio di entusiasmo di Tokyo 2020″, ha aggiunto Hashimoto.

Una situazione difficile anche per la cerimonia, ricordando che appena due giorni fa gli organizzatori hanno dovuto fare meno delle composizioni musicali di Keigo Oyamada, noto come Cornelius, finito al centro dell’attenzione per un passato turbolento.

