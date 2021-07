Come sarà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo? L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di domani, 23 luglio, le 13.00 in Italia. Sarà quello il momento che darà il via alle danze.

La durata è stimata sulle 3 ore e mezza e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo. Nelle ultime 48 ore, infatti, il Comitato locale ha affrontato le forti spigolosità del direttore artistico e del compositore musicale, sollevati dall’incarico per via di storie passate poco edificanti.

Sarà, quindi, una cerimonia all’insegna della sobrietà. L’inizio sarà dedicato all’esperienza del Covid che l’umanità, e il mondo dello sport in particolare, sta vivendo da un anno e mezzo. Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarà un uomo solo al centro dello stadio. L’artista apparirà all’inizio ripiegato su se stesso, poi si alzerà in piedi e si distenderà in tutta la sua altezza per simboleggiare il ritorno alla vita, una sorta di rinascita.

Sui maxi schermi saranno proiettate, altresì, scene di atleti che si allenano nelle proprie camere, con vogatori o tapis-roulant, per ricordare a tutti i sacrifici fatti dagli sportivi nell’era Covid.

La cerimonia di apertura dei Giochi sarà un’occasione “solenne”, l’ha riferito Seiko Hashimoto presidente di Tokyo 2020. La risposta è quella di andare avanti, più forte delle paure e delle incertezze che inevitabilmente stanno accompagnando questa edizione della rassegna a Cinque Cerchi.

Foto: LaPresse