LIVE Italia-Repubblica Dominicana 79-59, Preolimpico basket in DIRETTA: gli azzurri volano in finale! Fontecchio al top, difesa di livello

Termina così la nostra DIRETTA LIVE. Non dimenticate, alle 16:00, l’appuntamento con Serbia-Porto Rico e domani, naturalmente, con la finale alle 20:30. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Si attende dunque la vincente del confronto tra Serbia e Porto Rico per definire la finalista del Preolimpico in quel di Belgrado. Azzurri che per la seconda volta consecutiva arrivano al match decisivo per entrare nelle 12 squadre a cinque cerchi, dopo la beffa atroce di Torino 2016.

TOP SCORER – ITALIA: Fontecchio 17; REPUBBLICA DOMINICANA: Francis 12

FINISCE QUI! L’ITALIA VOLA IN FINALE AL PREOLIMPICO DI BELGRADO! Vittoria netta e convincente sulla Repubblica Dominicana!

79-59 Due liberi a segno per Solano.

79-57 Abass con un mezzo trick shot in transizione. Ultimo imnuto.

77-57 Martinez da tre, frontale.

77-54 1/2 Abass.

Altra coppia di liberi per Abass, manca 1’44”.

76-54 2/2 Moraschini, primi due nel Preolimpico per lui.

Doppio tecnico contro Moraschini e Feliz, le sanzioni si annullano quindi i soli liberi sono quelli del fallo precedente di Feliz.

74-54 Moraschini per Ricci che appoggia facile.

72-54 Tripla di Francis, 3’35” alla fine.

72-51 2/2 Francis.

Moraschini butta la palla, Francis lo attacca, c’è il fallo con due liberi.

72-49 2/2 Santos.

Santos lotta vicino a canestro e guadagna due liberi con il fallo di Ricci.

Ultimi cinque minuti. Time out Repubblica Dominicana.

Sbaglia l’aggiuntivo Spissu.

72-47 Potenziale gioco da quattro punti per Spissu!

69-47 Tripla di Francis dall’angolo.

69-44 1/2 Vitali.

Vitali in coast to coast da Spissu, vola per la schiacciata, lo fa volare a terra Nunez per cercare di stopparlo. Fallo e liberi.

68-44 Coppia di liberi per Feliz che va a segno. 7’47” alla fine.

68-42 Feliz in entrata contro mezza difesa azzurra.

68-40 2/2 Francis.

Francis subisce fallo sulla penetrazione da destra, Tessitori lo manda in lunetta.

68-38 2/2 Vitali.

Coppia di liberi per Vitali con 8’42” da giocare.

Primo minuto senza canestri.

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – ITALIA: Fontecchio 17; REPUBBLICA DOMINICANA: Henriquez 10

Ricci prova il tiro da otto metri abbondanti, ma non fa troppa differenza: azzurri avanti di 28 punti verso gli ultimi, e presumibilmente non decisivi, 10 minuti.

66-38 Mendoza dalla media.

66-36 Santos in appoggio, primi due per lui.

Santos cerca di agire a colpi di sgambetti, bonus esaurito per i diominicani.

66-34 Penetra e appoggia Vitali, azzurri ormai padroni assoluti del campo.

64-34 Splendida circolazione, niente palleggi, solo passaggi, tripla di Pajola!

61-34 Ferma l’emorragia dominicana Francis.

61-32 E c’è anche la tripla di Pajola!

58-32 Penetra e appoggia Fontecchio, 17 per lui.

56-32 LA TRIPLA DI NIK MELLI!

L’Italia ha poco fa esaurito il bonus col secondo personale di Pajola.

53-32 FONTECCHIO DA TRE! Vola via l’Italia, 6’25” a fine terzo quarto! E c’è time out.

50-32 Mantenuto solo il fallo normale, aggiuntivo realizzato da Tonut che per fortuna sta bene nonostante il volo abbastanza spaventoso.

49-32 Contropiede vincente di Tonut, viene colpito da Henriquez che lo fa volare malissimo a terra. I dominicani sembrano voler trasformare la partita in una guerra.

47-32 TONUT! Prende il blocco di Melli, tripla! Intanto Polonara finisce abbattuto vicino a canestro da una gomitata di Rojas, nulla di grave per fortuna.

Solano porta via la palla a Mannion, ma sbaglia la schiacciata che aveva già eseguito negli scorsi giorni.

44-32 Araujo gira intorno a Melli, punti due.

44-30 ECCOLO NIK MELLI! Rubata e schiacciata per i primi due punti del Preolimpico!

Inizia il terzo quarto.

Si ritorna in campo per il terzo quarto!

Statistica più importante fino ad ora, il 7/13 da tre. L’altra è il problema Melli. Perché Nicolò in questo momento è in difficoltà nella metà campo offensiva, si vede e si capisce. La seconda metà di gara servirà anche a ritrovarlo, perché nel caso di approdo in finale sarà fondamentale il suo aiuto.

Immagini dalla prima metà di gara

TOP SCORER – ITALIA: Fontecchio 12; REPUBBLICA DOMINICANA: Henriquez 10

42-30 BELLISSIMA QUEST’AZIONE! Scarico di Tonut che vede Polonara totalmente libero fuori, sono punti tre ed è anche il +12 all’intervallo!

Dopo un’altra battaglia a rimbalzo con rimessa Italia c’è il time out di Sacchetti, 27″6 all’intervallo lungo.

39-30 ANCORA FONTECCHIO! La tripla del +9!

Diversi momenti di basket dimenticabile, 1’30” alla seconda sirena con possesso Italia. Azzurri che, ad ogni modo, stanno difendendo bene.

Repubblica Dominicana non ancora in bonus, ma c’è il terzo fallo di Araujo.

Time out per la Repubblica Dominicana, 2’46” all’intervallo.

36-30 TONUT! Riceve dalla rimessa e spara da tre!

Lotta notevole vicino a canestro, non riesce a segnare Melli. Rimessa Italia.

33-30 Tripla di Henriquez, attenzione perché il vantaggio è ormai ridottissimo.

Stoppata in parabola discendente di Polonara, non vista dagli arbitri. Rimessa dominicana.

33-27 Brutta persa azzurra, transizione Liz-Solano che porta al canestro.

33-25 Tripla di Henriquez, che al momento è un problema.

Time out Sacchetti con 4’52” da giocare nel secondo quarto, sotto l’occhio attento di Zeljko Obradovic, neo-coach del Partizan, in tribuna.

33-22 Segna Araujo.

33-20 POLONARA! L’appoggio facile.

31-20 Prende la linea di fondo Fontecchio al limite dei 24, è il ferro a dargli una grossissima mano.

29-20 Virata e canestro dalla media di Liz.

29-18 Ancora Fontecchio! 7′ all’intervallo.

27-18 Henriquez in fadeaway dai sei metri.

27-16 Mannion sfrutta uno svarione dominicano e appoggia facilmente!

25-16 FONTECCHIO! La tripla sul ribaltamento di Vitali!

22-16 Facile appoggio di Henriquez.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – ITALIA: Mannion 6; REP. DOMINICANA: Torres 6

Sbaglia la tripla finale Francis, finisce così il primo quarto di gioco con l’Italia avanti di otto punti.

22-14 2/2 Tessitori.

Raddoppio su Mannion, palla che va a Tessitori, prova a rubare Francis, c’è il fallo: liberi con 5″2 nel primo quarto.

Pressione dominicana e (dubbia) infrazione dei 24 sul tiro disperato di Ricci almeno per prendere il ferro.

20-14 2/2 Torres, siamo vicini all’ultimo minuto.

Torres prende la linea di penetrazione centrale, sbatte su Tessitori: liberi.

20-12 Palleggio arresto e tiro per Torres.

20-10 MICHELE VITALI! Si crea lo spazio e trova una gran tripla!

17-10 2/2 Mendoza.

Mendoza sorprende la difesa azzurra, fallo di Mannion, liberi.

17-8 1/2 Mannion.

Mannion prova a penetrare dal lato sinistro, subisce il fallo di Mendoza: altri liberi.

16-8 Primi due per Mike Torres, il più pericoloso dei dominicani con Solano.

16-6 2/2 Mannion.

Transizione tutta a firma Mannion, costringe al fallo Solano che lo manda in lunetta.

14-6 MELLI NELL’ANGOLO PER MANNION! E c’è la tripla del +8 a 3’30” dalla fine del primo quarto.

11-6 CHE AZIONE GUIDATA DA MANNION! Chiude Polonara con la schiacciata dal passaggio volante di Moraschini! Time out Repubblica Dominicana.

9-6 2/2 Fontecchio, la Repubblica Dominicana ha esaurito il bonus. Esordio nel Preolimpico per Moraschini, dentro anche Mannion.

Cala la mannaia di Nunez su Fontecchio che tira, liberi.

5’31” a fine primo quarto con rimessa Italia, c’è qualche problema col cronometro che viene subito risolto.

7-6 MELLI PER TONUT! Dalla spazzatura arriva la tripla!

4-6 Liz va a segno in appoggio.

4-4 Gran finta di Solano per l’arrivo dal rimorchio di Rojas. 2’30” trascorsi.

Sbaglia Polonara, rimbalzo Fontecchio, lotta vicino a canestro, rimessa Italia.

4-2 Sbaglia Fontecchio, rimbalzo in attacco di Polonara che beffa Nunez, segna e prende anche il fallo.

2-2 Bella penetrazione dal lato sinistro di Tonut che appoggia.

0-2 2/2 Solano.

Solano comincia subito volando verso canestro, Spissu lo contiene, ma c’è il fallo che lo manda in lunetta.

Primo possesso dominicano.

Squadre in campo, è palla a due!

QUINTETTI – ITALIA: Spissu Tonut Fontecchio Melli Polonara; REPUBBLICA DOMINICANA: Solano, Liz, Rojas, Nunez Castillo, Araujo

12:57 E sulla chiusura dell’Inno di Mameli si parte con la fase finale del riscaldamento, e tra poco sarà palla a due!

12:54 E’ ora la volta degli inni nazionali.

12:51 Tutto pronto nell’arena già nota come Pionir per la presentazione delle squadre.

12:48 Siamo a poco più di dieci minuti dalla palla a due.

12:45 Chi vincerà aspetterà la vincente di Serbia-Porto Rico (alle 16:00); finale domani alle 20:30 alla Nikolic Hall di Belgrado, intitolata a uno dei massimi coach del mondo cestistico slavo, un simbolo del Paese per come la pallacanestro, la kosarka, è lì trattata.

12:42 Immagini dal Pionir. Confortante quella di Pajola che si riscalda, visto che aveva accusato dei problemi fisici contro Porto Rico.

🇮🇹🇩🇴 Pronti! Meno di un’ora alla palla a due di Italia-Repubblica Dominicana. Vittoria unico risultato possibile per gli Azzurri in cerca della finale per il pass Olimpico! ⏭ Live dalle 13.00 su Sky e RaiSport#NothingButAzzurri#FIBAOQT#Italbasket pic.twitter.com/OSi2zTuLW0 — Italbasket (@Italbasket) July 3, 2021

12:39 Due gli obiettivi fondamentali: ritrovare la capacità di Stefano Tonut di far ricorso a tutto il proprio arsenale offensivo, e ritrovare completamente un Nicolò Melli opaco due giorni fa.

12:36 I roster (le squadre indicate sono quelle della passata annata)

Italia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Repubblica Dominicana

#1 Brandone Francis (1994, 193, G, Cafeteros – Colombia)

#2 Rigoberto Mendoza (1992, 190, G, Fajardo – Portorico)

#3 Adonys Henriquez (1994, 198, G, Ourense – Spagna)

#4 Gelvis Solano (1994, 185, G, Tigrillos – Colombia)

#5 Victor Liz (1986, 188, P, Ponce – Portorico)

#7 Sadiel Rojas (1989, 193, A, Murcia – Spagna)

#10 Andres Feliz (1997, 183, G, Prat – Spagna)

#13 Angel Nunez (1991, 203, A, Guayanabo – Portorico)

#15 Brayan Martinez (1991, 203, A, Panteras)

#30 Jonathan Araujo (1996, 201, C, Penarol – Uruguay)

#33 Michael Torres Cuevas (1987, 189, P, Real Betis – Spagna)

#40 Luis Santos (1994, 203, C, Hurricanes – Colombia)

12:33 Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la vittoria su Porto Rico, mentre la Repubblica Dominicana è a un livello forse non del tutto atteso, visto anche il modo in cui sono state travolte le Filippine, ma che dice molto del livello cestistico di un Paese un po’ troppo spesso lasciato da parte sulla cartina geografica del basket mondiale.

12:30 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della semifinale tra Italia e Repubblica Dominicana, che vale un posto nella finale del Preolimpico di Belgrado.

Italia-Porto Rico – Rep. Dominicana-Serbia – Rep. Dominicana-Filippine – Presentazione

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Preolimpico di Belgrado. L’Italia sfida la Repubblica Dominicana in una sfida senza ritorno: chi vince va avanti, chi perde non avrà altre chance per andare a Tokyo.

Gli azzurri hanno esordito giocando soltanto una partita, quella con Porto Rico, vinta per 90-83 dopo una prima metà di gara davvero molto difficile. La Repubblica Dominicana, invece, dopo aver dato un enorme fastidio alla Serbia (76-94, ma alla fine del terzo quarto l’equilibrio era totale), ha travolto le Filippine per 94-67, garantendosi così un penultimo atto tutto da guardare.

Il duello sarà soprattutto basato sui piccoli: il più pericoloso finora è stato il play del Betis, Mike Torres, uno che in Spagna non ha grandissimo spazio, ma che nella sua selezione ha finora crivellato i canestri con il 57.1% dall’arco; gli altri due da tenere d’occhio sono Victor Liz, che gioca nel campionato portoricano, e Gelvis Solano, una carriera finora tutta in Sudamerica con attuale destinazione Medellin.

Nico Mannion, Simone Fontecchio, Achille Polonara: sono questi coloro che hanno fatto la voce grossa nell’esordio azzurro. Due invece sono gli uomini chiamati a un pronto riscatto, per le aspettative riposte su di loro: Stefano Tonut, MVP dell’ultimo campionato italiano, e Nicolò Melli, che ha voglia di riscattare sia la giornata no di giovedì che una stagione NBA non andata secondo le sue aspettative.

Italia-Repubblica Dominicana, semifinale del Preolimpico di Belgrado, si giocherà alle ore 13:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo