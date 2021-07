Basket, Preolimpico 2021: sarà Italia-Repubblica Dominicana la semifinale. Filippine sconfitte 94-67

Basket, Preolimpico in svolgimento a Belgrado (Serbia): sarà la Repubblica Dominicana la prossima avversaria dell’Italia nella semifinale in programma sabato 3 luglio (palla a due alle ore 13:00). I centro-americani sconfiggono nettamente le Filippine col punteggio di 94-67, grazie ad un secondo tempo pressoché perfetto. La squadra di coach Lopez si classifica perciò al secondo posto nel girone A, dietro alla Serbia. L’altra semifinale di sabato vedrà proprio i padroni di casa affrontare il Porto Rico (battuto 90-83 dagli azzurri di Meo Sacchetti nel match pomeridiano di oggi).

Primo quarto subito intenso, con entrambe le squadre che non si risparmiano e segnano molto, sia da dentro l’area che dalla lunga distanza. Primo break di 5-0 dei dominicani, puntualmente raggiunti e superati dagli avversari nel giro di pochi minuti (6-5). Il match rimane molto in equilibrio per tutta la durata del primo quarto: nessuna delle due squadre, infatti, riesce a prendere il largo nel punteggio tra sé e gli avversari. Si combatte su ogni possesso e si sbaglia anche molto, sia nel pitturato che dall’arco (il primo parziale termina sul 23-22 in favore dei centro-americani).

Inizio di secondo quarto caratterizzato dalle polveri bianche su entrambi i lati del campo: per circa 90″, infatti, nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del canestro. Ci pensa Navarro (Filippine) con un 2/2 ai liberi a smuovere il punteggio del tabellone. Gli asiatici piazzano prontamente un parziale di 7-0 (31-25), costringendo il coach dominicano a chiamare subito time-out per fermare l’emorragia. E i suoi ragazzi recepiscono il messaggio: contro-break di 4-0 firmato Cuevas per ricucire lo strappo. Ma i giocatori delle Filippine non rimangono a guardare, e rispondono prontamente agli avversari: Heading segna da 3 e Sotto piazza un alley-oop, riportando la Repubblica Dominicana a distanza di sicurezza.All’intervallo lungo il tabellone recita: Filippine 41- Repubblica Dominicana 39.

Al rientro dagli spogliatoi per il terzo quarto, dopo un primo sussulto da parte dei giocatori asiatici, sembra che in campo ci sia solo una squadra: la Repubblica Dominicana. Gli uomini di coach Lopez ,infatti, lasciano completamente al palo gli avversari, piazzando un parziale impressionante che taglia letteralmente le gambe al team del Sud-Est asiatico. Il parziale nel terzo quarto: 26-10 in favore dei centro-americani e punteggio sul 65-51. Le Filippine non trovano più la via del canestro come prima (passano, infatti, dal 51-53 al 51-65 in soli 3 minuti).

Ultimo quarto di pura gestione per la Repubblica Dominicana, che amministra perfettamente il vantaggio sugli avversari senza permettergli di poter rientrare in partita e anzi, aumenta anche il divario tra sé e le Filippine: massimo vantaggio +25, 89-64 a 2’20” dalla sirena finale (parziale del quarto: 29-16 in favore dei centro-americani).

Top scorer per la Repubblica Dominicana Victor Liz con 23 punti, seguito da Gelvis Solano (ex giocatore di Bergamo in A2 alcune stagioni fa) con 21 punti e da Michael Torres Cuevas che ne mette a referto 20. Alle Filippine non bastano i 16 punti di Heading, i 10 punti di Kouame e gli 8 punti messi a referto da Sotto.

IL TABELLINO DEL MATCH

FILIPPINE – REPUBBLICA DOMINICANA 67-94 (22-23, 19-18, 10-26, 16-29)

Filippine: Abarrientos 6, Go 1, Nieto 4, Sotto 8, Heading 16, Chiu, Navarro 6, Ramos, Belangel 6, Baltazar 5, Tamayo 5, Kouame 10. Coach: Baldwin

Repubblica Dominicana: Francis Ramirez 5, Mendoza 2, Henriques, Solano 21, Liz 23, Rojas 4, Feliz Marita, Nunez Castillo 13, Martinez, Araujo 4, Torres Cuevas 20, Santos 2. Coach: Lopez

Credit: Ciamillo