CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0-5 Parker Rivera segna con un sottomano, Porto Rico prova a scappare subito.

0-3 Glavell segna subito una tripla,. Solo retina!

16:00 Tutto pronto per la palla a due. Si comincia!

I quintetti scelti dai coach

Serbia: Bjelica, Micic, Dobric, Andjusic, Marjanovic

Porto Rico: Pineiro, Conditt, Browne, Parker Rivera, Gian Glavell

15:55 Riscaldamento terminato. Le squadre sono in campo per ascoltare gli inni nazionali.

15:51 Serbia e Porto Rico si sono già incrociate nel Preolimpico per Rio 2016, giocato sempre a Belgrado. In quell’occasione i padroni di casa vinsero con un sonoro 108-77.

15:46 Le squadre stanno completando le fasi di riscaldamento. Manca sempre meno all’inizio del match!

15:43 C’è molta curiosità su chi partirà in quintetto nella Serbia. Coach Kokoskov ha tenuto precauzionalmente a riposo Micic e Bjelica nel match contro le Filippine. Out, invece, Stefan Jovic.

Buon pomeriggio a tutti, amici della pallacanestro di OA Sport. Benvenuti a questa Diretta LIVE della seconda semifinale del Preolimpico di Belgrado. A sfidarsi, nella mitica Aleksandar Nikolic Arena, saranno la Serbia padrona di casa e il Porto Rico. Chi si aggiudica il match di oggi pomeriggio sfiderà l’Italia (vittoria netta degli azzurri sulla Repubblica Dominicana per 79-59 nella semifinale disputata oggi alle 13:00) nella finale di domani sera, che assegnerà il pass per volare a Tokyo tra poche settimane per i Giochi Olimpici. La palla a due tra serbi e portoricani verrà alzata alle ore 16:00. Buon divertimento a tutti con la Diretta di OA Sport!

La Serbia arriva alla semifinale di oggi pomeriggio coi favori del pronostico. Teodosic e compagni, però, hanno dovuto faticare ben più del previsto nei due match del girone A, giocati rispettivamente contro la Repubblica Dominicana (martedì 29 giugno) e Filippine (mercoledì 30 giugno). I centro-americani sono riusciti a tenere in scacco i balcanici per tre quarti abbondanti, fino a quando non sono saliti in cattedra i fuoriclasse serbi a chiudere la partita in proprio favore, col punteggio di 94-76. Serbia che ha faticato anche nel match contro gli asiatici, riuscendo a chiudere il match solo negli ultimi minuti e ancora una volta grazie alle giocate dei top players (punteggio finale: Serbia 83 – Filippine 76).

Coach Kokoskov dovrà però fare a meno di Stefan Jovic: la guardia in forza al Khimki Mosca, infatti, ha rimediato un infortunio muscolare nel secondo match contro le Filippine, che lo terrà fuori dal parquet per diverse settimane (si parla di un mese di stop).

Il Porto Rico, invece, ha giocato un solo match qui a Belgrado prima di oggi, così come gli azzurri (per via del forfait del Senegal causa COVID). La Nazionale centro-americana ha fatto soffrire i ragazzi di Meo Sacchetti per i primi due quarti, salvo poi cedere alla distanza (punteggio finale: Italia 90 – Porto Rico 83) quando i nostri migliori giocatori hanno alzato il livello del gioco (su tutti capitan Melli, Polonara e il rookie NBA Nico Mannion). Per i portoricani, quella con la Serbia rappresenta sicuramente la partita della vita: vincere oggi significherebbe ribaltare il pronostico e volare in finale domani, cullando magari il sogno di partecipare alle Olimpiadi a distanza di quasi vent’anni dall’ultima apparizione (Atene 2004).

Credit: Ciamillo