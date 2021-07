LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Preolimpico basket in DIRETTA: semifinale da brividi, dentro o fuori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Porto Rico – Rep. Dominicana-Serbia – Rep. Dominicana-Filippine – Presentazione

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Preolimpico di Belgrado. L’Italia sfida la Repubblica Dominicana in una sfida senza ritorno: chi vince va avanti, chi perde non avrà altre chance per andare a Tokyo.

Gli azzurri hanno esordito giocando soltanto una partita, quella con Porto Rico, vinta per 90-83 dopo una prima metà di gara davvero molto difficile. La Repubblica Dominicana, invece, dopo aver dato un enorme fastidio alla Serbia (76-94, ma alla fine del terzo quarto l’equilibrio era totale), ha travolto le Filippine per 94-67, garantendosi così un penultimo atto tutto da guardare.

Il duello sarà soprattutto basato sui piccoli: il più pericoloso finora è stato il play del Betis, Mike Torres, uno che in Spagna non ha grandissimo spazio, ma che nella sua selezione ha finora crivellato i canestri con il 57.1% dall’arco; gli altri due da tenere d’occhio sono Victor Liz, che gioca nel campionato portoricano, e Gelvis Solano, una carriera finora tutta in Sudamerica con attuale destinazione Medellin.

Nico Mannion, Simone Fontecchio, Achille Polonara: sono questi coloro che hanno fatto la voce grossa nell’esordio azzurro. Due invece sono gli uomini chiamati a un pronto riscatto, per le aspettative riposte su di loro: Stefano Tonut, MVP dell’ultimo campionato italiano, e Nicolò Melli, che ha voglia di riscattare sia la giornata no di giovedì che una stagione NBA non andata secondo le sue aspettative.

Italia-Repubblica Dominicana, semifinale del Preolimpico di Belgrado, si giocherà alle ore 13:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo