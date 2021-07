CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia chiude con 2 vittorie e 6 sconfitte una spedizione che è nata subito sotto la stella sbagliata, con il problema di Sara Madera ancor più che di Mariella Santucci, e che poi ha visto almeno un paio di partite lottate non girare per il verso giusto. C’è comunque la conferma di un livello molto alto, da prime posizioni mondiali, ed è quello che si potrà mantenere nel tempo.

Finisce qui, l’Italia è eliminata ai quarti di finale, la Cina affronterà la Russia (Comitato Olimpico) in semifinale. 13-19 il finale a favore delle asiatiche, con una spettacolare prova di Wang.

13-19 Appoggia Consolini in entrata.

12-19 Appoggio di Zhang.

Time out in campo con 36″4 da giocare.

12-18 Ancora Wang.

12-17 In entrata D’Alie, -54″.

11-17 Appoggia Consolini, -1’14”.

10-17 Rimbalzo cinese, segna Wang. 2′ alla fine.

10-16 1/2 Wang.

10-15 Fallo di Rulli sull’appoggio di Wang, 2 liberi in più.

10-14 D’ALIE! Ci prova dall’arco!

Time out Italia.

8-14 Zhang sola sotto canestro a segno.

Tanti errori azzurri, 3’30” alla fine.

8-13 Libero a segno di Filippi.

7-13 Spettacolare canestro di Wang.

7-12 Ci prova D’Alie!

6-12 1/2 Yang.

6-11 Gran penetrazione di Yang, canestro e anche fallo di Consolini.

6-10 Gran tiro di Wang dalla media.

Siamo quasi a metà gara.

6-9 In appoggio Consolini!

Diversi errori, ancora 5-9 a quasi metà partita.

5-9 Wang dall’angolo, molto fortunata con il ferro.

5-7 FILIPPI! L’entrata!

4-7 Wang dalla media.

Libero sbagliato, poi nella lotta sulla palla esce dal campo, rimessa Cina.

Consolini batte la difesa cinese, subisce il fallo e va in lunetta con un libero.

4-6 Di nuovo Zhang.

4-5 RULLI! Di nuovo -1!

3-5 Si va da Zhang vicino a canestro, e segna.

3-4 D’ALIE! L’appoggio!

Trascorso il secondo minuto.

2-4 ANCORA CONSOLINI! In entrata!

1-4 Consolini commette fallo su Yang che realizza il libero.

1-3 CONSOLINI! Il primo canestro azzurro!

0-3 Spara il tiro da due Wang.

Primo minuto senza altri canestri, le difese mordono parecchio.

0-1 Appoggio facile di Zhang.

SI PARTE! Primo possesso cinese.

13:29 Ultime brevissime fasi di riscaldamento e poi si parte!

13:28 Ed ecco l’ingresso in campo dell’Italia!

13:26 La notte di Tokyo sta per accogliere azzurre e cinesi. Il record opposto nel girone si azzera, le due squadre sono sulla via della presentazione in questo momento.

13:24 Squadre prossime a entrare sul campo dell’Aomi Urban Sports Park, a Tokyo si stanno per infiammare gli animi più che mai!

13:21 Questi i due roster:

Italia: D’Alie, Consolini, Filippi, Rulli

Cina: Yang, Zhang, Wan, Wang

13:18 Siamo a poco più di 10 minuti dall’inizio di questo confronto. Una è la chiave per le azzurre: ritrovare Rae Lin D’Alie, il punto focale dell’intero attacco italiano.

13:15 Non si sono espressi i componenti della spedizione azzurra, verso questo quarto di finale. Una cosa del tutto comprensibile: neanche tre sono le ore che separano il match del girone con la Russia da questo. Del resto, peraltro, tutte le squadre hanno già giocato oggi: si tratta di una condizione tutto sommato equa.

13:12 Se la squadra cinese femminile è ai quarti, non ugualmente fortunata è stata la maschile, eliminata con l’ultimo posto in un combattutissimo girone di qualificazione.

13:09 Il percorso delle azzurre: due vittorie con Romania e Mongolia, cinque sconfitte con Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone e Francia. Per le cinesi, invece, successi con Romania, Francia, Italia, Giappone e Mongolia e sconfitte con Stati Uniti e Russia.

13:06 Nell’altra sfida di quarti, il Giappone affronterà la Francia per andare a giocare con gli Stati Uniti, che proprio con le nipponiche hanno perso nel girone.

13:03 Si va avanti a ritmo serratissimo, quasi senza fiato, in questa giornata che vede le azzurre affrontare le asiatiche, già vittoriose nel raggruppamento per 22-10.

13:00 Eccoci tornati: siamo pronti a vivere la fase più importante, decisiva, delle Olimpiadi per quanto riguarda il basket 3×3. L’Italia, nel tabellone femminile, sfida la Cina per andare a giocare la semifinale con la Russia.

11:40 Ricordiamo l’appuntamento, dunque: Italia-Cina alle ore 13:30. In palio un posto nella semifinale di domani con la Russia.

Aggiornamento: alle 14:50 giocheranno Giappone e Francia. Cina-Italia è stata inserita nello slot delle 13:30, e sarà dunque questa l’ora del quarto azzurro.

L’appuntamento, se non verrà cambiato l’ordine degli incontri, sarà per le 14:50. Naturalmente, se ciò cambierà, non mancheremo di renderlo noto.

Andiamo anche a vedere il tabellone completo:

Stati Uniti-vincente Giappone-Francia

Russia (Comitato Olimpico)-vincente Italia-Cina

FINISCE QUI: la Russia (Comitato Olimpico) chiude al secondo posto e va direttamente in semifinale, per l’Italia ci sarà dunque la Cina nei quarti di finale.

9-17 Due liberi per Logunova causa raggiungimento del 7° fallo azzurro (bonus), 2/2.

9-15 Riesce a sbloccarsi D’Alie, cosa utile per il match che vedremo tra qualche ora.

8-15 Ancora un libero di Olga Frolkina, che va a segno.

8-14 Dentro il libero di Logunova.

1’11” al termine, libero per Logunova. Fino ad ora D’Alie in giornata no al tiro.

8-13 Kozik riceve vicino a canestro e appoggia, 2′ alla fine.

8-12 Gran canestro di Consolini!

7-12 Palleggio arresto e tiro di Kozik.

7-11 Giro e tiro di Rulli!

6-11 Gran gioco che porta la Russia sul +5.

6-10 Dall’angolo Kozik.

C’è un altro time out con 3’46” da giocare.

6-8 Si sbloccano le azzurre con Consolini!

4-8 Olga Frolkina da due, allunga la Russia.

4-6 Olga Frolkina aggiusta il tiro, spara da due, a segno. 5′ alla fine.

Ancora numerosissimi errori, con le difese che stanno prevalendo in maniera chiarissima.

6’26” alla fine. Primo time out.

4-4 TRICK SHOT DI RULLI! Girata di spalle, tabellata e segna!

3-4 Giro e tiro di Rulli!

2-4 Olga Frolkina ancora a segno girandosi.

Tanti errori, trascorsi 2′.

2-3 Realizzato l’aggiuntivo.

2-2 Segna col fallo Olga Frolkina, sarà libero aggiuntivo.

2-1 BOMBA! Rulli!

0-1 Subito in appoggio Logunova.

Si sta per iniziare!

10:23 Kozik, Logunova e le due sorelle Olga ed Evgeniia Frolkina nel quartetto russo.

10:20 Banalmente: una vittoria dell’Italia significherebbe Italia-Giappone, una sconfitta vorrebbe dire Italia-Cina.

10:17 Tabellata di Touré e Francia-Romania finisce 21-12. A questo punto la situazione è di Francia a 4-3, e Italia-Russia diventa decisiva sotto numerosissimi aspetti. In breve, non c’è nessun quarto di finale definito.

10:16 Meno di 10′ a Italia-Russia, con Francia-Romania prossima alla fine (20-12).

10:13 Aggiornamento da Francia-Romania: 15-10, un risultato che si confermasse dovrebbe mettere sull’attenti le russe.

10:10 Si sono giocati oggi anche due match maschili, e precisamente Belgio-Polonia (16-14) e Cina-Giappone (16-21). Quest’ultima vittoria ha “salvato” i nipponici a danno di Polonia e Cina.

10:07 Francia-Romania 9-5, in quello che è un confronto che per le rumene è pressoché inutile dal momento che, in qualunque caso, sono già eliminate. Al termine di questo vedremo Italia-Russia, potenzialmente anche con un leggero ritardo.

10:04 In questo momento 6-4 per la Francia, che dovesse vincere andrebbe a 4 vittorie e 3 sconfitte. Se l’Italia battesse la Russia, allora quest’ultima diventerebbe quinta con questa combinazione di risultati e giocherebbe proprio contro le transalpine con la prospettiva Stati Uniti in semifinale.

10:01 Ricordiamo che l’Italia è già qualificata per i quarti di finale con il sesto posto, immodificabile. Gli Stati Uniti sono già primi, e questo significa che saranno dalla parte opposta del tabellone.

9:58 Sta per iniziare anche il match che precede Italia-Russia, e cioè Francia-Romania. Tutto ancora da decidere nel raggruppamento perché il Giappone ha battuto gli Stati Uniti, chiudendo una striscia di vittorie consecutive che contava 60 partite, e la Cina ha fatto lo stesso con la Mongolia. I risultati di Francia-Romania e Italia-Russia diventano perciò di grande importanza.

9:55 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima partita del girone di qualificazione del torneo di basket 3×3 femminile. Italia e Russia si affrontano in quello che è realmente il confronto conclusivo del raggruppamento prima dei quarti di finale.

Italia-Mongolia – Italia-Francia – Italia-Romania – Italia-Cina – Italia-Giappone – Italia-USA

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo confronto del girone di qualificazione alla fase a eliminazione diretta del torneo di basket 3×3 femminile. Di fronte ci sono Italia e Russia (Comitato Olimpico).

Differenti le situazioni per le due squadre: le azzurre sono oramai certe dell’approdo ai quarti di finale come sesta forza del torneo, mentre la Russia è in lotta per accedere direttamente alla semifinale con il secondo posto. Un obiettivo, questo, che può raggiungere soltanto con una vittoria.

C’è una storia di lotta tra migliori marcatrici del torneo in questa gara: Rae Lin D’Alie, dopo cinque gare, è a quota 42 punti messi a segno, al pari di Kelsey Plum, la stella di Team USA. Per la Russa, però, ce ne sono due nelle prime cinque: Olga Frolkina e Yulia Kozik, rispettivamente a 38 e a 35, terza e quinta.

C’è un dolce ricordo per le azzurre: questa, infatti, fu la finale mondiale del 2018 nelle Filippine, quando le azzurre (allora c’era Giulia Ciavarella in luogo di Chiara Consolini) portarono a casa quello che a oggi è l’unico titolo mondiale ottenuto in tutta la storia della pallacanestro italiana, tra 3×3 e palla a spicchi palleggiata sui parquet.

Italia-Russia inizierà alle ore 10:25; subito dopo la conclusione della stessa sarà reso completamente noto il quadro dei quarti di finale. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

