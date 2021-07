Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L‘Italia conquista il secondo successo nel torneo di basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo, superando per 22-14 la Romania. Le azzurre erano obbligate a vincere per continuare a coltivare l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e si dovevano evitare passi falsi contro una formazione che con ogni probabilità chiuderà all’ultimo posto.

Raelin D’Alie è come sempre la trascinatrice dell’Italia, mettendo a referto 13 punti, con un eccezionale 5/5 da dietro l’arco. Cinque punti per Chiara Consolini, tre per Giulia Rulli ed uno per Marcella Filippi. Alla Romania non sono bastati, invece, i 6 punti di Gabriela Marginean.

Ottimo avvio della nazionale azzurra, che si è subito porta sul 5-0 e poi sul 9-2. Un vantaggio che l’Italia ha saputo aumentare, arrivando anche oltre la doppia cifra (17-6). Un match in totale controllo e anche i due canestri da due punti della Romania nel finale non hanno assolutamente preoccupato D’Alie e compagne, che hanno chiuso per 22-14.

L’Italia tornerà in campo quest’oggi (ore 7.25) in una sfida molto importante contro la Cina. Una vittoria avvicinerebbe le azzurre alla qualificazione.

Credit Ciamillo