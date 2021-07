CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA: L’ITALIA SFIORA IL BRONZO, RUSSIA BATTE USA

COS’È SUCCESSO A SIMONE BILES? PERCHÈ SI È RITIRATA? PROBLEMA FISICO, DUBBIO SULLE FINALI

Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio di gara con un’avvincente Finale a squadre femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Rimanete con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti, analisi, video. Appuntamento a domani per la finale all-around maschile, le donne torneranno giovedì con la finale all-around.

14.55 La Russia fa crollare il dominio degli USA che durava da dieci anni, primo titolo dai tempi dell’Unione Sovietica. Brava la Gran Bretagna a prendersi il bronzo, crollata la Cina, Francia deludente. L’Italia stava mettendo in piedi il castello della magia come ai Mondiali 2019. Più di così era difficile.

14.53 Onore al merito a una maiuscola Italia che contro ogni pronostico è rimasta in lotta per la medaglia fino all’ultimo esercizio, vedendosi beffata dalla Gran Bretagna proprio all’ultima curva. La Nazionale ha incantato ed è andata a un passo dall’impossibile: bravissime.

14.51 La Russia vince la medaglia d’oro! 169.528 per Melnikova e compagne, trionfano per la prima volta, finisce il dominio degli USA dopo dieci anni (166.096). Bronzo al collo della Gran Bretagna (164.096), l’Italia è quarta con 163.638 a un niente da un sogno che sembrava clamoroso. Giappone quinto (163.280), Francia sesta (163.264), Cina settima (161.196), Belgio ottavo (159.695).

14.49 Alice D’Amato è stata brava, ma non è bastato: 13.133. L’Italia chiude al quarto posto, la medaglia di bronzo è sfumata per quattro decimi… Che peccato.

14.47 ALICE D’AMATO SALE SULLA TRAVE. Per l’impossibile, per un sogno magico, per qualcosa di difficilissimo: 13.591 per prendersi il bronzo. Deve fare l’esercizio della vita…

14.45 ALICE D’AMATO DEVE TIRARE FUORI TUTTO. A costo di cadere, quarte o quinte poco cambia. Tentiamo l’assalto al podio. Servirebbe davvero l’esercizio della vita…

14.44 La medaglia per l’Italia appare oggettivamente improbabile. Alice D’Amato dovrebbe fare 13.591 alla trave, è forse troppo per il suo potenziale. Ma ci proviamo! Serviranno sette decimi in meno per superare la Francia e chiudere al quarto posto.

14.43 La Gran Bretagna vola a quota 164.096.

14.42 Amelie Morgan e Alice Kinsella sono mortifere alle parallele: 14.033 e 14.166.

14.42 SIIIIIIIIIIIIIII! 13.075! SOGNIAMOOOOO!

14.41 Stiamo aspettando il punteggio di Martina Maggio…

14.40 Kinsella 14.166 alle parallele. Chiles 11.700 al corpo libero, la RUSSIA HA VINTO!

14.38 Enjambè tenuo, pennellata la ribaltata senza. Tiene su l’enjambè cambio. Bene la parte coreografica, ok la parte a terra. Uno e mezzo in uscita. RESTIAMO SU, PORTIAMO A CASA L’ESERCIZIO!

14.37 MARTINA MAGGIO SALE SULLA TRAVE… E ci batte tanto il cuore. Dai Blondie…

14.36 Jordan Chiles è caduta al corpo libero! Gli USA stanno per andare a picco…

14.35 La Francia chiude la sua gara con 163.264. L’Italia per superarla deve fare 25.834 con due esercizi alla trave: 12.917 di media, si può fare… La Cina chiude con 161.196, non è un fattore per il podio…

14.36 NOOOOOOO! Aline Friess 14.900 per la Francia. E’ una sassata…

14.35 Urazova 13.366, la Russia perde 0.134 dagli USA.

14.34 CINA FUORI DAI GIOCHI! 12.700 per Ou, addio podio! E ora davvero è bagarre tra Italia, Francia e Gran Bretagna per il bronzo!

14.33 Grace McCallum 13.500, Urazova deve replicare.

14.32 ASIA D’AMATO 12.900. Speravamo di superare il muro dei 13 punti, ma cerchiamo di tenere botta…

14.32 LA CINA AFFONDA: 12.600 di Tang al volteggio! Ma De Jesus stampa 14.500… Gadirova 13.566 alle parallele.

14.30 BISOGNA RESTARE SU, ASIA LO HA FATTO!

14.29 Entrata con sbilanciamento, flick-salto piantato. Bene i due enjambè, buona la combinazione artistica. Enjambè cambio con sbilanciamento. Tiene su il costale. Sbilanciamento sul movimento in avanti, bene la parte sul legno. Uscita in doppio carpio. BRAVA ASIAAA!

14.28 Brava Hatakeda con 13.333 alla trave, Heduit 14.200 al volteggio. ORA ASIA D’AMATO…

14.27 La Francia con Heduit, De Jesus, Friess al volteggio. Fanno paura e tanta. La Cina con Tang, Ou, Zhang alla tavola: altrettanta paura. E poi la Gran Bretagna con Gadirova, Kinsella, Morgan alle parallele…

14.26 McCallum, Chiles, Lee per gli USA al corpo libero. Ricordiamo che Biles si è ritirata per problemi fisici. Urazova, Listunova, Melnikova per la Russia.

14.25 L’Italia non ha in questo attrezzo il suo punto di forza, anzi. Arriviamo a giocarci una medaglia olimpica sui 10 cm dove l’errore è sempre dietro l’angolo. Oggi, però, l’Italia è su di giri e vuole l’impresa.

14.24 L’Italia si gioca il tutto per tutto con Asia D’Amato, Martina Maggio, Alice D’Amato. Servono tre esercizi pulitissimi per sognare l’impresa delle imprese. POTETE FARCELA!

14.23 Ultima rotazione: Italia e Giappone al corpo libero, Gran Bretagna alle parallele, Cina e Francia al volteggio. USA e Russia per l’oro al corpo libero.

14.22 CLASSIFICA PRIMA DELL’ULTIMA ROTAZIONE. Russia 128.030, USA 127.230, Italia 124.530, Giappone 122.548, Gran Bretagna 122.331, Cina 121.830, Francia 119.664, Belgio 118.063.

14.22 Russia in testa con 128.030, USA a 127.230: otto decimi di differenza prima dell’ultima rotazione, saranno entrambe al corpo libero. Si giocano l’oro. Dietro una sfida a cinque per il bronzo.

14.21 Ora il DT Enrico Casella ha un compito immenso: calmare le ragazze e fare credere loro che ci possono e ci devono credere. Il tecnico bresciano ha lavorato una vita intera per arrivare alle Olimpiadi e giocarsi questa chance: ci è riuscito, con una squadra non ideale rispetto alle intenzioni. Manca un ultimo sforzo: servono tre esercizi alla trave impeccabili…

14.20 Arriviamo più o meno nella stessa situazione dei Mondiali 2019. Anche in quel caso ultima rotazione alla trave, anche in quel caso contro Francia e Cina di rincorsa. Quella volta però la Cina era al corpo libero…

14.19 Serve una magia cosmica alla trave, l’attrezzo a noi sfavorevole. Anche il Giappone è sui 10 cm, Gran Bretagna alle parallele, Cina e Francia andranno al favorevole volteggio e possono indubbiamente recuperare tantissimo…

14.18 ITALIA A QUOTA 124.530! Azzurre terze prima dell’ultima rotazione! Abbiamo 2 punti di vantaggio sul Giappone, 2.2 sulla Gran Bretagna, 2.7 sulla Cina, 4.9 sulla Francia. POSSIAMO E DOBBIAMO CREDERCI!

14.15 Melanie De Jesus fa ovviamente il suo al corpo libero: 13.700!

14.15 Listunova risponde presentissima! 14.333, la Campionessa d’Europa tiene a galla la sua Russia e la continua a fare sognare. Ora tocca alla statunitense Chiles.

14.14 C’è De Jesus al corpo libero. La Francia si gioca tantissimo e l’Italia guarda interessata. Siamo in lotta per qualcosa di incredibile e che sembrava impossibile…

14.13 Infatti Yufei Lu non va oltre a 13.166 al corpo libero.

14.13 Il corpo libero di Yufei Lu è tutt’altro che incantevole…

14.12 Sunisa Lee porta a casa 14.133. Ora il botta e risposta tra Listunova e Chiles alla trave.

14.12 SIMONE BILES SI RITIRA DALLA GARA! PROBLEMA FISICO DA VALUTARE. Sta succedendo di tutto a Tokyo, è una finale folle e imprevedibile.

14.11 DICIAMOLO: CI GIOCHIAMO LA MEDAGLIA!

14.10 SIIIIIIIIIIIIII! ASIA D’AMATOOOOOOOO! Resta sugli staggi! 13.900 (5.7 il D Score).

14.09 Marine Boyer 13.000 al corpo libero per la Francia. Sono i punteggi dell’Italia…

14.09 Sunisa Lee impeccabile e a questo punto gli USA possono passare davanti alla Russia, suicidatasi sportivamente alla trave.

14.09 ORA ASIA D’AMATO ALLE PARALLELE. Momento davvero cruciale per la nostra gara. Sale dopo il 12.700 di Murakami.

14.07 SIMONE BILES CON LA TUTA! NON SALIRA’ NEMMENO ALLA TRAVE! Resta in campo Chiles. Cosa sta succedendo al fenomeno? Problemi fisici? L’errore al volteggio l’ha destabilizzata.

14.06 ANGELINA MELNIKOVA E’ CADUTA! 12.566. La Russia sta buttando via tutto!

14.05 Infatti Zhang non va oltre a 13.133. Doppio 14.433 al volteggio per le gemelle Gadirova, hanno guadagnato sull’Italia in questo attrezzo.

14.04 SIIIIIIIIIIII! 14.166 per Alice D’Amato. Parte da 6.0 di D Score, alzando il livello. L’Italia ci crede se alza i coefficienti. Peccato per quel saltello in uscita, sarebbe stato un 14.4-14.5. CI SIAMOOO. Anche perché la Cina è troppo statica al corpo libero.

14.03 Stalder-Tkatchev carpio ottimo, bello lo Shapo, cubitali un po’ imprecise. Salto in avanti visibili sull’uscita. Peccato perché scappano via dei decimi importanti…

14.02 Gli USA recuperano un punto secco alla Russia: 13.666 per McCallum.

14.01 L’Italia guadagna un decimo sul Giappone (13.333 per Sugihara). ORA TUTTI CON ALICE D’AMATO.

14.00 Heduit fa lo stesso punteggio di Alice D’Amato al corpo libero… 13.100.

13.59 La Gran Bretagna apre col 14.266 di Kinsella al volteggio.

13.58 Martina Maggio non è perfettissima partendo da 5.7, ottiene 13.433. Speravamo in qualche decimo in più, ma restiamo in corsa.

13.57 Urazova non va oltre 12.633, ora gli USA possono recuperare. Palla in mano a McCallum.

13.57 Tang soffre al corpo libero… 12.866 per la cinese.

13.56 Martina Maggio sale alle parallele. Rompe il ghiaccio dopo metà gara a riposo, incrociamo le dita.

13.55 Urazova è caduta dalla serie acrobatica dietro. La Russia riapre la porta agli USA…

13.53 La Gran Bretagna ha la rotazione favorevole al volteggio: Kinsella, Jessica Gadirova, Jennifer Gadirova.

13.52 La Cina si cimenta con la non troppo digerita rotazione al corpo libero: Tang, Zhang, Lu. La Francia avrà la stoccata di De Jesus dopo le prove di Heduit e Boyer.

13.51 La Russia ora non deve tremare alla trave se vuole conquistare l’oro: Urazova, Melnikova, Listunova. Gli USA rispondono con McCallum, Lee, Biles. Simone deve smuoversi dopo l’errore al volteggio e il riposo alle parallele.

13.50 Tra poco la terza rotazione. Italia alle parallele asimmetriche: debutta Martina Maggio, che aprirà proprio la rotazione; a seguire Alice D’Amato e Asia D’Amato. Se riuscissero a essere perfette…

13.49. Lo dobbiamo dire: l’Italia ha già girato al volteggio, è l’attrezzo che concede di più in termini di punteggio. Siamo terze a metà gara, ma…

13.48 ITALIA TERZA A META’ GARA. 83.031 per le azzurre che sono alle spalle soltanto di Russia (88.498) e USA (85.998). Le azzurre hanno un vantaggio minimo su Cina (82.665) e Giappone (82.415), la Francia (79.864) e la Gran Bretagna (79.199) sono più attardate.

13.47 Yufei Lu tiene botta alla trave: 13.966, anche se la Cina non va mai oltre al 14.000 sui 10 cm… Non benissimo.

13.46 Listunova porta a casa un superlativo 14.900. La Russia allunga in testa alla classifica, spacca la gara e ora crede nella magia. Gli USA sono chiamati a una rimonta di 2,5 punti: mai successo in dieci anni.

13.45 Ricordiamo che l’Italia ha preso 42.665 al volteggio, addirittura solo un decimo in meno degli USA. A metà gara le azzurre girano a 83.031.

13.43 Sembrava che la trave di De Jesus valesse di più di 13.566 alla trave. Stupendo il corpo libero di Jessica Gadirova (13.833).

13.43 Listunova da favola: esce in Tsukahara avvitato, Jaeger pazzeschi, collegamenti sontuosi. Qui può fare volare la Russia.

13.41 Sunisa Lee nel momento del bisogno! 15.400 (6.8 il D Score) timbrato in faccia a Melnikova, USA ancora vivi nonostante tutto. Ora Listunova… Mentre De Jesus non crolla ed è abilissima alla trave, rimedia alla caduta della specialista Boyer.

13.38 La Cina è tutt’altro che brillante, anche Xijing Tang non spacca la trave (13.733, 5.8). De Jesus ora deve salvare la Francia dopo la caduta di Boyer.

13.37 Sunisa Lee in grandissimo spolvero, bellissimi i collegamenti. La migliore risposta per gli USA, ma la Russia ha ancora Viktoriia Listunova.

13.37 Jin Zhang regala ossigeno alla Cina: 13.900 alla trave.

13.36 MELNIKOVA 14.933. La Russia vola. Serve la migliore Sunisa Lee alle parallele per placare un’emorragia che potrebbe diventare letale. USA in allarme per la prima volta in dieci anni.

13.35 Doppio avvitamento di Alice D’Amato non impeccabile ma tanto basta per andare oltre il muro dei quattordici punti: 14.166. L’Italia porta a casa una rotazione alla tavola di rilievo, restiamo in corsa…

13.33 Caduta di Marine Boyer alla trave! 12.066. Francia in affanno. La Gran Bretagna si salva col 13.700 di Gadirova dopo 12.800 di Kinsella al quadrato.

13.33 Melnikova non sbaglia e quando esce dall’attrezzo esulta! Ha capito che la gara può svoltare!

13.32 Heduit sbaglia tanto alla trave (12.833), Chiles non può fare meglio di 14.166 e ora Angelina Melnikova ha nelle mani l’occasione per tramortire gli USA.

13.31 ANDIAMO! Anche Vanessa Ferrari esegue un buon doppio avvitamento, prende 14.233. Si potrebbero prendere dei punteggi più elevati col dty, ma oggi davvero conta la sostanza. L’Italia sta rispondendo presente.

13.30 ORA IL VOLTEGGIO DI VANESSA FERRARI.

13.29 Maestosa spallata di Urazova! 14.866 alle parallele. Qui gli USA iniziano a tremare e il peso è tutto su Jordan Chiles…

13.28 Benissimo! Portiamo a casa 14.266. Poteva andare meglio per Asia D’Amato, ma non si butta niente.

13.27 OTTIMO DOPPIO AVVITAMENTO DI ASIA D’AMATO. Bene la fase di volo, uscita stoppata anche se un filo storta. L’Italia prosegue sulla retta via.

13.26 McCallum poco fluida sugli staggi, 13.700 non può soddisfarla. Attenzione perché qui la Russia può allungare! ORA ASIA D’AMATO!

13.25 Incomincia la seconda rotazione.

13.24 La Gran Bretagna prova a risollevarsi al corpo libero con le gemelle Jennifer e Jessica Gadirova, precedute da Alice Kinsella. Il Belgio spera nel picco di Nina Derwael. Giappone alla tavola con Hiraiwa, Sugihara, Murakami.

13.23 Francia alla trave con Heduit, Boyer, De Jesus. La Cina replica con Zhang, Tang, Lu.

13.22 USA alle parallele con Grace McCallum, Jordan Chiles, Sunisa Lee. La Russia risponde con Vladislava Urazova, Angelina Melnikova, Viktoriia Listunova.

13.21 ATTENZIONE. Simone Biles non farà le parallele! Scelta tecnica, è in evidente difficoltà. Subentra la riserva Jordan Chiles, una scelta di ripiego: USA mai così in crisi nell’ultimo decennio.

13.20 Tra poco la seconda rotazione. Italia al volteggio: puntiamo sui doppi avvitamenti di Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato.

13.18 L’Italia ha fatto il suo al corpo libero trascinata da una maestosa Vanessa Ferrari (14.100) ed è ampiamente in corsa per un risultato di spessore. Simone Biles ha clamorosamente sbagliato il suo salto al volteggio e gli USA sono attardati di un punto dalla Russia! La Cina paga una caduta e un pessimo esercizio alle parallele, suo attrezzo di punta. Fa benissimo la Francia sugli staggi, Gran Bretagna e Belgio fanno i conti con delle cadute.

13.17 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. Russia al comando con 43.799, USA all’inseguimento a un punto di distanza (42.732), poi a seguire la Francia (41.399) e la Cina (41.066). Italia sesta con 40.366, ma sull’attrezzo meno generoso in termini di punteggio. Giappone sesto (40.066). Gran Bretagna settima (38.866) e Belgio (36.999).

13.16 Mai Murakami fa meglio di Vanessa Ferrari al corpo libero: 14.066 con 5.8 di D Score, 66 millesimi meglio dell’azzurra. Sarà un osso duro nella Finale di Specialità.

13.15 De Jesus timbra un sublime 14.200, oggi ha iniziato benissimo a differenza di domenica.

13.14 Gadirova porta a casa un positivissimo 13.300. De Jesus è stata molto pulita, ma aveva in mente altro perché è sconfortante in uscita. Avrà mancato alcuni collegamenti che aveva previsto di eseguire.

13.13 CADUTA DI LU YUFEI! 13.333 alle parallele. La Cina esce con le ossa rotte dal suo attrezzo prediletto. Sembra di vedere un film già visto, almeno per ora…

13.12 Caduta di Brassart alla trave, mentre Jennifer Gadirova non ha sbagliato quasi nulla.

13.10 BENISSIMO PER ASIA D’AMATO. 13.166 con 5.2 di D Score, peccato per l’imprecisione in ultima diagonale.

13.08 Che bella acrobatica di Asia D’Amato. Pianta a terra la seconda diagonale con enorme smalto. Eccellente anche lo Tsukahara in terza. Chiude con un doppio raccolto un po’ scarso, arrivo sulle punte. Niente male, l’Italia chiude una rotazione di valore.

13.07 Sugihara pulita (13.200), ora tocca ad ASIA D’AMATO.

13.06 Cade Amelie Morgan alla trave (12.233), Kinsella risolleva la Gran Bretagna (13.333). Sta succedendo di tutto in una gara folle.

13.05 La Cina risolleva le sue sorti col 14.500 di Xijing Tang, mentre Aline Friess contribuisce con 13.733 alla causa della Francia.

13.04 Il punteggio più basso della carriera di Simone Biles! Nel momento meno opportuno: 13.766 modestissimo con l’Amanar, che infatti non le viene riconosciuto ma è un 5.0 da avvitamento e mezzo! USA in affanno per colpa del loro fenomeno.

13.02 VANESSA FERRARIIIIIIIIIIIIIII! Magicaaaaaaaaa! Toglie qualcosina rispetto a due giorni fa, parte da un D Score di 5.8, “Con te partirò” illumina ancora e le diagonali sono eccezionali. 14.100 signori, 66 millesimi in meno rispetto a domenica. BRAVISSIMAAAAA! Si sogna davvero per la Finale di Specialità.

13.01 PAZZESCOOOOO! Simone Biles ha sbagliato totalmente l’Amanar! Atterraggio pessimo dopo essersi fermata in aria, arriva scarsissima, si accascia e fa passi in avanti. Sarà sensibilmente penalizzata. Non è lei a queste Olimpiadi.

13.00 Vanessa Ferrari sale al quadrato, ci aspettiamo una magia notevole dopo quello che abbiamo visto due giorni fa. Akhaimova ha replicato a Chiles con un buon 14.733, Simone Biles dovrà piazzare la sua stoccata.

12.59 Hitomi Hatakeda si salva da una banale uscita di pedana, ma il movimento con cui è rimasta in pedana la penalizza sensibilmente: 12.800. ORA TUTTI CON VANESSA FERRARI, mentre Jordan Chiles timbra 14.666 e mette pressionead Akhaimova.

12.58 Attenzione perché la Cina non apre stupendamente sugli staggi: 13.233 di Ou, è il loro attrezzo di punta.

12.57 La Russia non stecca col 14.466 di Vladislava Urazova, migliore il suo doppio avvitamento rispetto all’americana.

12.56 Grace McCallum imprecisa sul dty: esce dalle linee di riferimento, in volo è tutt’altro che plastica e non va oltre a 14.466.

12.56 Apertura di spessore per Nina Derwael: 13.866 alla trave. Questi sono punteggi che fanno la differenza, soprattutto sull’attrezzo più ostico.

12.55 Pulitissimo esercizio di Alice D’Amato, che non esagera in termini di D Score (5.0) ma è relativamente pulita e apre bene una gara tutt’altro che semplice. Esordio da 13.100, in linea con quanto visto in qualifica.

12.54 Doppio avvitamento da manuale per Angelina Melnikova, timbra 14.600.

12.53 Bella trave di sostanza di Nina Derwael, mentre Alice D’Amato si esibisce al corpo libero.

12.51 INIZIA LA GARA.

12.50 L’Italia ha i suoi punti di forza al volteggio con i doppi avvitamenti e alle parallele dove le Fate eccellono. E poi ovviamente lo show di Vanessa al quadrato.

12.48 Via ai minuti di riscaldamento. Ricordiamo che si gareggia a porte chiuse all’Ariake Gymnastics Centre. Il fattore non-pubblico farà sicuramente la differenza.

12.46 Le italiane si sono presentate col body blu intenso. Alzano adesso il braccio alla giuria. La gara si infiammerà subito, c’è enorme attesa per Vanessa Ferrari.

12.44 Le ginnaste si stanno presentando alle giurie. Poi i minuti di riscaldamento.

12.43 Belgio alla trave con Nina Derwael, Jutta Verkest, Maellyse Brassart. Gran Bretagna con Amelie Morgan, Alice Kinsella, Jennifer Gadirova.

12.42 La Cina vuole emergere alle parallele con Yushan Ou, Xijing Tang, Yufei Lu. La Francia replica con Aline Friess, Carolann Heduit, Melanie De Jesus Dos Santos.

12.41 USA al volteggio con Grace McCallum, Jordan Chiles e poi la bordata di Simone Biles. La Russia replica con Angelina Melnikova, Vladislava Urazova e la specialista Liliia Akhaimova.

12.40 L’Italia apre con Alice D’Amato, poi Vanessa Ferrari e infine Asia D’Amato. A fare da cuscinetto tra le azzurre saranno le giapponesi Hitomi Hatakeda e Aiko Sugihara, poi la chiusura della capitana Mai Murakami.

12.38 L’Italia disputerà la seconda finale a squadre della sua storia alle Olimpiadi, a Londra 2012 fu settima. Ricordiamo l’argento di Amsterdam 1928, ma al tempo si trattava di gara secca e non sul doppio turno. Gli USA sono imbattuti dal 2010 in questo contesto, hanno vinto gli ultimi due titoli olimpici.

12.36 Nella prima rotazione: USA e Russia al volteggio, Cina e Francia alle parallele, Belgio e Gran Bretagna alla trave, Italia e Giappone al corpo libero.

12.34 La Cina è sulla carta la favorita per il bronzo, ma tra parallele e trave gli errori possono stravolgere gli equilibri. Anche la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos se la gioca, da seguire anche il Belgio di Nina Derwael (quinto) e la Gran Bretagna delle sorelle Gadirova (sesta in qualifica con 66 millesimi in più dell’Italia).

12.32 Attenzione al sistema dell’alternanza, le ginnaste si esibiranno a incastro sui vari attrezzi. Ad esempio: Alice D’Amato aprirà la gara al corpo libero, subito dopo di lei non ci sarà un’altra italiana come accadeva fino a un paio di stagioni fa, ma la giapponese Hitomi Hatakeda. Poi Vanessa Ferrari, un’altra nipponica e via dicendo.

12.30 Ricordiamo che si adotta il format 4-3-3: ogni squadra schiera 4 ginnaste, 3 salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale. Non sono dunque previsti gli scarti, ogni singolo errore si paga a caro prezzo. Ed è proprio per questo motivo che la gara può assumere pieghe impreviste.

12.28 Si preannuncia una battaglia stellare per la medaglia d’oro. Gli USA dovevano essere superfavoriti, ma in qualifica hanno commesso troppi errori e hanno chiuso in seconda posizione a un punto di distacco dalla Russia. Sarà un duello palpitante, Simone Biles è chiamata a invertire la rotta e a trascinare Sunisa Lee, Jordan Chiles e Grace McCallum. La Russia si affida alla capitane Angelina Melnikova, alle giovani Viktoriia Listunova e Vladislava Urazova, al volteggio di Liliia Akhaimova.

12.26 Vanessa Ferrari si esibirà anche al volteggio, poi verrà sostituita da Martina Maggio per parallele e trave. Asia D’Amato e Alice D’Amato saranno invece impegnate su tutti gli attrezzi.

12.24 L’Italia incomincerà la sua avventura al corpo libero. Ad aprire la gara sarà Alice D’Amato, poi toccherà a Vanessa Ferrari: la Farfalla di Orzinuovi è pronta a incantare dopo lo show visto in qualifica, due giorni fa concluse al primo posto anche davanti a Simone Biles. Per la bresciana sarà un test importante in vista della finale di specialità dove inseguirà la medaglia.

12.22 La Cina infarcita di giovani talentuose e la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos potrebbero anche commettare errori, a quel punto la battaglia per la medaglia di bronzo si potrebbe aprire a tantissimi scenari. Va detto che l’Italia è diversa rispetto a quella di due anni fa, la pandemia ha cambiato l’assetto e non c’è Giorgia Villa, oltre a Desiree Carofiglio ed Elisa Iorio. Questa formazione, però, ha tutte le carte in regola per ben figurare.

12.20 La nostra Nazionale è però ben consapevole che la gara potrebbe anche prendere pieghe imprevedibili. Se qualche formazione sulla carta più quotata dovesse sbagliare allora bisognerà farsi trovare pronti per tentare l’assalto. Come era successo ai Mondiali 2019, quando si conquistò una storica medaglia di bronzo.

12.18 L’Italia scenderà in pedana senza particolari pressioni e con l’obiettivo di ben figurare, cercando di portare a casa il miglior risultato possibile. Le azzurre si sono qualificate col settimo punteggio, ad appena mezzo punto dalla quinta piazza. La top-5 è l’obiettivo più concreto per questa gara.

12.16 La gara inizierà alle ore 12.45 italiane (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). Si preannuncia grande spettacolo all’Ariake Gymnastics Centre. Si assegnano le prime medaglie di questa edizione dei Giochi per quanto riguarda le donne.

12.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La formazione dell’Italia – Gli ordini di rotazione – Dove può arrivare l’Italia? – USA vs Russia, Simone Biles può perdere?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo. All’Ariake Gymnastics Centre si preannuncia grandissimo spettacolo a partire dalle ore 12.45, le migliori otto formazioni del pianeta sono pronte a fronteggiare per andare a caccia delle tanto ambite medaglie. Questa gara misura la validità e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese, è una lotta tra scuole e tutti vogliono fare bella figura. Il risultato finale, quantomeno per il primo posto, doveva essere uno dei più scontati di tutti i Giochi e invece le qualificazioni ci hanno fatto capire che potrebbe esserci una lotta a due per la conquista della medaglia d’oro.

Gli USA erano certi del trionfo in partenza e invece dovranno stare molto attenti alla Russia, capace di imporsi con un punto di margine nel turno preliminare. La corazzata a stelle e strisce ha dominato l’ultimo decennio, insegue il terzo titolo a cinque cerchi consecutivo, ma la missione non sarà semplice: servirà la migliore Simone Biles per essere sicuri di salire sul gradino più alto del podio. La Reginetta della Polvere di Magnesio vuole riscattarsi dopo la poco soddisfacente prestazione di due giorni fa (per i suoi standard) e sarà affiancata nell’occasione dalla tonica Sunisa Lee oltre che da Grace McCallum e Jordan Chiles. Dall’altra parte ci sarà un quartetto di spessore capitanato da Angelina Melnikova, supportata da giovani micidiali come Vladislava Urazova e Viktoriia Listunova.

L’Italia vuole ben figurare e ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di rilievo. Le ragazze di Enrico Casella sono riuscite a qualificarsi alla finale con grandissima personalità, ora se la giocheranno senza pressioni e chissà che questa leggerezza non possa fare bene. Ripetere lo storico bronzo conquistato ai Mondiali 2019 appare improbabile, viste che sono cambiate tante carte in tavola, ma le azzurre proveranno a farsi trovare pronte nel caso in cui emergesse qualche spiraglio. Vanessa Ferrari offrirà nuovamente il suo stellare esercizio al corpo libero ma anche il doppio avvitamento al volteggio, mentre su trave e parallele sarà sostituita da Martina Maggio. Asia D’Amato e Alice D’Amato saranno impegnate nell’all-around.

L’Italia incomincia la sua avventura al corpo libero, girando insieme al Giappone. Sulla carta la nostra Nazionale può puntare alla top-5 giocandosela con Belgio, Gran Bretagna, Giappone. Ma se la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos e la Cina delle giovani dovessero iniziare a steccare, allora non bisognerà esitare per buttarsi nella mischia e brillare nella gara che nascerà alle spalle di USA e Russia. Si gareggia col format 4-3-3, che non permette scarti e obbliga le square a non sbaglia: ogni formazione ha a disposizione 4 atlete, 3 ginnaste salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.45 e si andrà avanti fino alle 14.45 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Federginnastica