L’Italia si appresta a disputare la Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre si sono qualificate in settima posizione (ad appena mezzo punto dalla quinta piazza) e sperano di essere grandi protagoniste nell’atto conclusivo in programma martedì 27 luglio (ore 12.45) all’Ariake Gymnastics Centre. Le nostre portacolori cercheranno di lottare per la top-5, al momento appare arduo poter sperare di inserirsi in una battaglia per salire sul podio. Due anni fa si conquistò una storica medaglia di bronzo ai Mondiali, ma nel frattempo ci sono state diverse vicissitudini e la formazione è diversa rispetto a quella di Stoccarda.

Il DT Enrico Casella ha fornito la formazione per la finale, scegliendo i terzetti da schierare su ogni attrezzo. Si adotterà infatti il format 4-3-3: quattro ginnaste per ogni squadra, ne salgono tre su ciascun attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale. Non ci sono grossisime sorprese rispetto a quanto si poteva pensare alla vigilia. La nostra Nazionale inizierà la propria avventura al corpo libero con Alice D’Amato, successivamente Vanessa Ferrari (test verso la sua finale di specialità, si presenta col miglior punteggio di qualifica), a chiudere Asia D’Amato. Al volteggio ci si affida ai doppi avvitamenti delle gemelle D’Amato, intervallati da quello di Vanessa.

A quel punto si chiuderà la gara di Ferrari e inizierà quella di Martina Maggio, che avrà il compito di rompere il ghiaccio alle parallele, aprendo la strada ad Alice e Asia. Ultima durissima rotazione alla trave con Asia, Martina e Alice. Di seguito i terzetti e la formazione dell’Italia per la Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

FORMAZIONE ITALIANA FINALE A SQUADRE OLIMPIADI GINNASTICA

CORPO LIBERO: Alice D’Amato, Vanessa Ferrari, Asia D’Amato

VOLTEGGIO: Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato

PARALLELE ASIMMETRICHE: Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato

TRAVE: Asia D’Amato, Martina Maggio, Alice D’Amato

Foto: Lapresse