Vanessa Ferrari ha strabiliato ancora una volta alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Farfalla di Orzinuovi ha regalato un esercizio favoloso al corpo libero durante la Finale a squadre, dove l’Italia ha concluso al quarto posto a quattro decimi da un podio che sarebbe stato leggendario. La medaglia di bronzo è sfumato per un soffio, ma la nostra Nazionale si è distinta guidata dalla sua eterna capitana che in apertura di gara ha offerto una prestazione degna di nota al quadrato.

La bresciana ha commosso proprio come era riuscita a fare due giorni fa. Sulle note di “Con te partirò” ha convinto la giuria e ha ottenuto un rilevante 14.100 (5.8 il D Score), appena 66 millesimi in meno rispetto al turno di qualifica che ha chiuso in prima posizione. La 30enne si sta preparando per dare l’assalto alla medaglia in occasione della Finale di Specialità in programma lunedì 2 agosto. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Vanessa Ferrari al corpo libero durante la finale a squadre delle Olimpiadi.

VIDEO VANESSA FERRARI CORPO LIBERO FINALE SQUADRE OLIMPIADI

Foto: Lapresse