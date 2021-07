L’Italia è andata a un passo dalla conquista della medaglia di bronzo nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre si sono fermate a quattro decimi dal terzo gradino del podio, venendo beffate nel finale dalla Gran Bretagna. Martina Maggio è stata eccellente protagonista e al termine della gara ha analizzato la prova: “Per essere la nostra prima olimpiade siamo davvero soddisfatte. Per noi era già tanto entrare in finale tra le migliori otto squadre del mondo, quindi siamo davvero tanto contente. Certo, arrivare poi a così poco dal podio dà fastidio, ma sappiamo di aver dato il massimo. Abbiamo condotto la gara nel modo più pulito possibile e lo si è visto, perché non c’è stato neanche un errore. Sicuramente, dopo il mondiale di Stoccarda, non abbiamo avuto un anno molto tranquillo, anzi, tra il Covid e gli infortuni ne abbiamo passate di tutti i colori”.

La brianzola ha proseguito: “Non pensavamo di arrivare così vicino alla medaglia, quindi dobbiamo essere, in primis, orgogliose di noi stesse. Salire alla trave come ultimo attrezzo è di per sé già molto difficile, perché, si sa, è l’attrezzo più rischioso. Ma noi siamo rimaste concentrate sull’obiettivo. Magari potevamo guadagnare qualche decimo in più, però va bene così, davvero. Sappiamo di aver ottenuto il piazzamento migliore dal 1928 ad oggi. Però, se devo dirla tutta, da questo punto di vista è meglio un quinto posto che un quarto a quattro decimi dal bronzo. La Biles? Non so cosa le sia successo. Si è persa al volteggio. Doveva fare, penso, due avvitamenti e mezzo e ne ha fatto uno solo. Forse la tensione le ha giocato qualche brutto scherzo ma sono cose che succedono in gara. Se ha preferito tirarsi indietro avrà avuto le sue buone ragioni, d’accordo con l’allenatore che le avrà detto, di sicuro, che era meglio così. Queste sono scelte interne”.

Foto: Lapresse