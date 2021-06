Volley, Nations League 2021. L’Italia saluta Rimini con la settima vittoria: battuta la Germania 3-2

L’Italia chiude la sua avventura alla VNL con la settima vittoria al termine di quasi tre ore di battaglia con la Germania. Gli azzurri, con una prova a singhiozzo, hanno vinto 3-2 e salutano così la bolla di Rimini ma il loro rispetto alla VNL è più un arrivederci che un addio.

Inizio travolgente dell’Italia che in avvio schiera Sbertoli, Micheletto, Nelli, Cortesia, Bottolo, Mosca e Balaso. Gli azzurri scattano avanti 11-3 e non si fanno più riavvicinare dalla squadra tedesca che resta lontanissima e alza bandiera bianca con l’attacco vincente di Nelli per l’1-0 (25-12).

Nel secondo parziale si sveglia la formazione tedesca e si gioca punto a punto. Gli azzurri vanno sotto 10-13, riescono a rimontare e ad operare il sorpasso (18-16), poi il ritorno della Germania che pareggia il conto a 19. Grande equilibrio fino alla volata finale decisa ai vantaggi da un doppio ace di Schott per il 24-26 a favore della squadra teutonica che pareggia il conto (1-1).

Nel terzo set l’Italia non è più quella straripante del primo parziale ma soprattutto la Germania non è quella rinunciataria di mezz’ora prima. Ne esce un altro set tiratissimo con gli azzurri bravi a tenere il cambio palla e ad approfittare di qualche “regalo” dei rivali nel finale per il 25-21 che regala il 2-1 alla squadra di Valentini.

Nel quarto set partenza ad handicap della formazione azzurra che si trova in un baleno sotto 3-8 e non riesce più a rimontare, trovando qualche difficoltà nella fase punto con poche difese e pochi muri che lanciano la Germania verso il 25-21 che significa tie break.

Il quinto set sembra un monologo azzurro: la squadra di Valentini parte forte (6-3) e non dà scampo ad una Germania che sembra avere esaurito energie e soluzioni. L’Italia prende il largo e si porta sul 13-8 ma nel finale i tedeschi spingono sulla battuta e mettono in difficoltà gli azzurri avvicinandoli fino al 14-13 ma al terzo tentativo l’Italia chiude 15-13 e conquista la sua settima e ultima vittoria.

Foto Fivb