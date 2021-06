LIVE Germania-Ungheria 2-2, Europei 2021 in DIRETTA: pagelle e highlights. Goretzka salva la nazionale di Löw!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.05 Ecco le pagelle:

Germania (3-4-3): Neuer 5; Ginter 5.5 (82′ Volland 6), Hummels 6.5, Rudiger 5; Kimmich 5, Gundogan 5.5 (57′ Goretzka 8), Kroos 6.5, Gosens 5 (82′ Musiala 6); Gnabry 6 (68′ Werner 6), Havertz 7.5 (67′ Muller 6.5), Sané 6. All. Low 6.

Ungheria (3-5-2): Gulacsi 5; Botka 6, Orban 6, At. Szalai 6; Nego 6, Kleinheisler 6, Nagy 6, Schafer 7, Fiola 6; Ad. Szalai 7.5 (82′ Varga s.v.), Sallai 6.5 (75′ Schon 6). All. Rossi 7.

23.00 Germania che riesce a passare con il pareggio di Goretzka che salva la propria nazionale dalla sconfitta con la conseguente esclusione dalla competizione, Ungheria che esce a testa alta dopo una spettacolare partita giocata.

94′ Fine della partita, Germania-Ungheria 2-2.

92′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′ Germania che controlla la partita agevolmente.

88′ Goooooooooooooooooooooool, Goretzkaaaaaaaaaaaaa, Germania che riesce a pareggiare grazie alla botta da fuori del centrocampista del Bayern Monaco, Germania-Ungheria 2-2.

86′ Fuori Ginter e Gosens, dentro Volland e Musiala nella Germania.

84′ Dentro Varga e fuori Adam Szalai nell’Ungheria.

82′ Kross con l’esterno destro non trova il secondo palo.

80′ Fuori Sallai e dentro Schon per l’Ungheria.

78′ Fuori Gnabry e Havertz, dentro Muller e Werner nella Germania.

76′ Gooooooooooooooooooool, Schäferrrrrrrrrrrrrrrrrr, non dura nemmeno un giro d’orologio il pareggio tedesco, Adam Szalai lancia Schäfer davanti al portiere che non sbaglia, Germania-Ungheria 1-2.

74′ Gooooooooooooooool, Havertzzzzzzzzzzzzzz, uscita a vuoto del portiere ungherese che lascia a porta la rete del pareggio di Havertz, Germania-Ungheria 1-1.

72′ Giallo anche per Fiola, intervento in ritardo su Ginter.

70′ Giallo per Adam Szalai per fallo a centrocampo!

68′ Portogallo che pareggia con un rigore di Cristiano Ronaldo, Francia-Portogallo 2-2. In questo momento la Germania è fuori.

66′ Palo esterno di Sallai su punizione!

64′ Giallo per Sané per un fallo di mano.

62′ Fiola calcia male davanti al portiere.

60′ Dentro Goretzka e fuori Gundogan per la Germania.

58′ Si preparano i primi cambi per la Germania.

56′ Girata di Rudiger che non trova la porta.

54′ Ungheria in questo momento seconda in classifica.

52′ Francia che si porta avanti contro il Portogallo, doppietta di Benzema, Germania in questo momento qualificata come terza.

50′ Possesso palla prolungato della Germania.

48′ Nessuna sostituzione in questo inizio di secondo tempo.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.55 In questo momento la Germania è fuori da Euro2020, quarta posizione nel girone, la squadra tedesca va sotto grazie ad una rete dell’Ungherese Adam Szalai che gioca proprio in Bundesliga, Ungheria che spera di passare come migliore terza.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo Germania-Ungheria 0-1.

45′ Intanto la Francia pareggia su rigore grazie a Benzima, Portogallo-Francia 1-1.

43′ Havertz con il sinistro manda fuori da buona posizione.

41′ Sallai ci prova da fuori, pallone sulle mani di Neuer.

39′ Schäfer di piatto manda alto da fuori area.

37′ Intanto si abbatte un nubifragio che rende difficoltosa la circolazione del pallone..

35′ Riparte l’Ungheria ma sbaglia il passaggio decisivo Fiola.

33′ Intanto Cristiano Ronaldo porta avanti il Portogallo contro la Francia.

31′ Giallo per Gundogan per una trattenuta.

29′ Botka prende il giallo per un fallo a centrocampo.

27′ Altro colpo di testa di Hummels che finisce oltre la traversa.

25′ Cross di Ginter, Gnabry viene anticipato da Orban.

23′ Ginter prova il tiro, para il portiere ungherese.

21′ Traversa di Hummels che di testa trova quasi l’incrocio dei pali.

19′ Ungheria che viene in questo momento chiusa dentro l’area di rigore.

17′ Havertz serve Gnabry che viene murato dalla difesa dell’Ungheria.

15′ Germania che si riversa tutta in fase offensiva, difensori sulla linea di centrocampo.

13′ Germania che deve assolutamente recuperare la partita, in questo momento è ultima nel girone.

11′ Ungheria che ci crede, difesa e contropiede il canovaccio tattico preparato da Rossi.

9′ Goooooooooooooooooooooooool, Adam Szalaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cross perfetto di Nego che trova in tuffo il colpo di testa di Sallai, Germania-Ungheria 0-1.

7′ Ungheria che non vuole limitarsi a difendere, tentativi in contropiede per la squadra allenata da Rossi.

5′ Corner per l’Ungheria che Sallai in scivolata non trova il pallone.

3′ Possesso palla per la Germania che prova subito a salire di baricentro.

1′ Inizia la partita!

20.56 Entrano in campo le due squadre, inni nazionali in corso.

20.53 Germania e Ungheria si sono affrontate due volte tra Europei e Mondiali, entrambe nella Coppa del Mondo del 1954: successo dell’Ungheria per 8-3 nella fase a gironi e vittoria della Germania Ovest in finale per 3-2 (16 reti in totale). Il match perso 8-3 nella fase a gironi rimane la sconfitta più pesante della Germania nei due tornei.

20.50 tra dieci minuti l’inizio del match!

20.46 L’unico precedente tra Germania e Ungheria a Monaco di Baviera risale a 110 anni fa, in un’amichevole del dicembre 1911 al MTV-Platz stadium: gli ungheresi vinsero 4-1.

20.43 Con Joachim Löw, la Germania ha sempre vinto contro l’Ungheria – entrambe le volte in amichevole, con uno score complessivo di 5-0 (3-0 a Budapest, maggio 2010; 2-0 a Gelsenkirchen, giugno 2016).

20.40 L’Ungheria non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ai Campionati Europei (3N, 2P), l’ultimo successo nel torneo risale al 2-0 contro l’Austria nel 2016. Quella è stata anche l’unica volta che ha mantenuto la porta inviolata in 10 gare agli Europei.

20.36 Con i quattro gol realizzati contro il Portogallo, la Germania ha messo a segno 302 reti totali tra Europei e Mondiali; nessun’altra Nazionale europea ha ancora raggiunto 200 gol nei due tornei (la Francia è la seconda più alta con 184).

20.33 La Germania non ha superato la fase a gironi nella Coppa del Mondo di Russia 2018; non è mai stata eliminata nella fase a gironi in due tornei consecutivi tra Mondiali ed Europei.

20.28 L’Ungheria potrebbe vincere la terza e ultima partita della fase a gironi di un torneo tra Mondiali ed Europei per la prima volta dalla Coppa del Mondo del 1966, quando sconfisse la Bulgaria 3-1

20.25 Attila Fiola ha segnato due gol nelle ultime quattro presenze con l’Ungheria, dopo non essere riuscito a trovare la rete nelle prime 33 partite con la nazionale. Fiola (31 anni, 122 giorni) è il secondo giocatore più anziano a segnare con l’Ungheria agli Europei dopo Zoltan Gera (37 anni 61 giorni) contro il Portogallo a Euro 2016.

20.22 Contro il Portogallo, Kai Havertz è diventato il più giovane marcatore della Germania in un Campionato Europeo a 22 anni e 8 giorni. In più, potrebbe diventare il quarto giocatore più giovane a segnare in due presenze di fila tra Europei e Mondiali con la Germania, dopo Thomas Müller (20 anni nel 2010), Franz Beckenbauer (20 nel 1966) e Lukas Podolski (21 nel 2006).

20.18 Roland Sallai ha preso parte a tre gol nelle ultime quattro presenze con l’Ungheria (due reti e un assist), tante quante partecipazioni attive nelle sue prime 20 partite con la Nazionale (due gol, un assist).

20.15 Ecco le formazioni ufficiali:

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sané, Gnabry, Havertz. All. Löw

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. All. Rossi

20.10 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale Germania-Ungheria match di Euro2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Germania-Ungheria match di Euro2020, Germania che può puntare al primo posto nel girone se la Francia non vince.

Löw si affiderà al consueto 3-4-3 visto contro il Portogallo. Davanti ci sarà il tridente composto da Sané, Gnabry in posizione di falso nove, e il sempre presente Havertz. Fuori Muller per infortunio e panchina per Werner. A centrocampo Kimmich e Gosens (autore di una grande prestazione contro il Portogallo) agiranno sulle due fasce, con Kroos e Goretzka in mediana, con il centrocampista del Bayern Monaco al debutto da titolare nel torneo. Dietro, davanti al portiere titolare Neuer, ci saranno Ginter, Hummels (che recupera in tempo) e Rüdiger che formeranno la difesa a tre dei tedeschi.

Marco Rossi punterà invece sul 3-5-2. Fra i pali ci sarà Gulacsi. Davanti a lui Botka, Orban e Attila Szalai comporranno la solida linea a tre difensiva. Le due fasce saranno presidiate da Lovrencsics e da Fiola. In mediana Schäfer dovrebbe prevalere su Nego per affiancare il regista Nagy e Kleinherisler. Il tandem offensivo vedrà Nikolics far coppia dal primo minuto con Sallai. Attenzione: in caso di vittoria, l’Ungheria si qualificherebbe agli ottavi…

PROBABILI FORMAZIONI Germania-Ungheria

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Germania-Ungheria match di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

