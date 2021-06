LIVE Italia-Germania 3-2, Nations League volley in DIRETTA: gli azzurri chiudono in bellezza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-13 E VINCE L’ITALIA!

14-11 Esce la battuta di Hirsch, sono tre match-point per l’Italia!

13-11 Krick riporta i suoi a -2.

13-10 Si insacca il pallonetto di Reichert, bisogna reagire!

13-9 Questa volta il muro è di Crick su Bottolo.

13-8 Primo tempo di Krick.

13-7 Stampatonaaaaa di Mosca su Reichert!!!

12-7 Primo tempo di Mosca!

11-6 Muroneeeeeee di Micheletto su Hirsch!

10-6 Micheletto passa in parallela!

9-6 Schott sfonda sulle mani del muro.

9-5 In rete la battuta di Zimmermann.

8-5 Esce il servizio di Bottolo.

8-4 Pipe di Micheletto.

7-4 Non passa la battuta di Nelli.

7-3 Diagonale stretta assurda di Bottolo, voliamo a +4!

6-3 Scappa la battuta di Reichert.

5-3 Primo tempo profondissimo di Krick, fortunato il tedesco in questo caso.

5-2 Muro di Bottolo su Hirsch! Time-out discrezionale per la Germania.

4-2 Ancora una pipe, questa volta di Micheletto.

3-2 Mani-out di Reichert da posto quattro.

3-1 Errore in attacco di Reichert.

2-1 Pipe di Bottolo.

1-1 Invasione a rete di Micheletto.

1-0 Si riparte con una diagonale stretta di Micheletto pazzesca.

21-25 Si va al tie-break.

21-24 Muro di Cavuto su Hirsch.

20-24 Pinali annulla il primo.

19-24 Non passa la battuta di Micheletto, quattro set-point per la Germania.

19-23 Out la battuta di Zimmerman.

18-23 Non passa la battuta di Pinali.

18-22 Primo tempo di Vitelli.

17-21 Hirsch riporta i suoi a +4.

17-20 Muro di Pinali su Schoot.

16-20 Non passa la battuta dell’attaccante tedesco.

15-20 Pallonetto di Reichert.

15-19 Ace di Cavuto, torniamo a -4.

14-19 Primo tempo di Cortesia.

13-19 Muro di Krick su Pinali.

13-18 Primo tempo di Krick.

13-17 Hirsh non sbaglia un colpo in attacco.

13-16 Muro di Cortesia su Reichert, ma che bello scambio in difesa per l’Italia.

12-16 Hirsh sblocca la situazione per i suoi.

12-15 Difesa miracolosa di Micheletto, poi ci pensa ancora Cavuto.

11-15 Primo punto del match per Cavuto.

10-15 Muro di Mosca su Reichert.

9-15 Non passa il servizio di Micheletto.

9-14 Esce la battuta di Zimmermann.

8-14 Micheletto palleggia direttamente in rete…

8-13 Errore in attacco di Micheletto, in un attimo ci ritroviamo a -5, gli azzurri sono poco cattivi questa sera.

8-12 Questa volta arriva il muro di Schott su Pinali. I nostri registi stanno giocando veramente poco al centro.

8-11 Finisce qui la serie al servizio del nostro opposto.

8-10 Ace di Giulio Pinali!

7-10 Ancora Pinali da seconda linea, serviva una reazione!

6-10 Scappa l’attacco di Schott.

5-10 Parte bene in attacco Pinali.

4-10 Invasione aerea di Mosca. Cambio di diagonale per l’Italia.

4-9 Attacco vincente di Hirsch da seconda linea.

4-8 Micheletto passa in mezzo al muro da posto quattro.

3-8 In rete anche il servizio di Cavuto. Coach Valentini su tutte le furie durante il time-out tecnico.

3-7 Primo tempo di Cortesia.

2-7 Non passa la battuta di Nelli.

2-6 Scappa la battuta di Baxpohler.

1-6 Attacco profondo di Hirsch, non ci stiamo capendo più nulla.

1-5 Mani-out di Baxpohler dal centro.

1-4 Primo tempo dietro di Mosca.

0-4 Ace di Schott.

0-3 muro di Reichert su Nelli, atteggiamento degli azzurri da rivedere.

0-2 Muro di Hirsh su Bottolo.

0-1 Si riparte con un errore in attacco di Bottolo.

25-22 Il set si chiude con un errore dai nove metri di Schott!

24-22 Non passa la battuta di Vitelli.

24-21 Invasione di Reichelt, sono tre set-point per i nostri!

23-21 Fallo di palleggio di Schott, regalo importantissimo.

22-21 Primo tempo di Bohme.

22-20 Muroneeeeee di Mosca su Schott!

21-20 Difesa meravigliosa di Balaso, poi ci pensa Bottolo in attacco!

20-20 Ricambia il favore Sossenheimer.

19-20 Non passa la battuta di Pinali.

19-19 Pipe di Bottolo, restiamo a contatto.

18-19 Ace di Reichert, incredibile.

18-18 Muro di Krick su Micheletto, non ci voleva.

18-17 Diagonale profonda di Reichert.

18-16 Ancora un errore dell’opposto tedesco.

17-16 Scappa l’attacco di Hirsch, torniamo avanti!

16-16 Murone di Micheletto su Krick!

15-16 Ennesimo primo tempo di Krick.

15-15 Cambio di diagonale per l’Italia.

14-15 Bottolo non trova le mani del muro, occasione sprecata.

14-14 Si insacca l’attacco di Bottolo.

13-14 Balla sul nastro la battuta di Mosca.

13-13 Nelli passa da posto due.

12-13 Schott gioca contro il muro di Nelli.

12-12 Non passa la battuta di Krick.

11-12 Hirsch riporta avanti i suoi.

11-11 Si insacca l’attacco di Krick.

11-10 Nelli non sbaglia questa volta.

10-10 Muro di Krick su Nelli, pallaccia di Sbertoli.

10-9 Ancora un primo tempo di Krick.

10-8 Micheletto mette fine ad uno degli scambi più lunghi del match.

9-8 Primo tempo di Krick.

9-7 Ace di Bottolo!

8-7 Risponde da seconda linea Micheletto.

7-7 Si insacca la pipe di Schott.

7-6 Murone di Nelli su Reichert.

6-6 Fallo di trattenuta chiamato a Bottolo, arbitro veramente troppo rigido, siamo già alla terza chiamata di questo tipo.

6-5 Spallata di Schott da posto due.

6-4 Bottolo sfonda sulle mani alte del muro.

5-4 Ancora una pipe, questa volta di Reichert.

5-3 Ace di Micheletto!

4-3 Pallonetto millimetrico di Nelli.

3-3 Parallela di Hirsch.

3-2 Bellissima pipe di Bottolo, alzata stupenda di Sbertoli.

2-2 Mani-out di Nelli da seconda linea.

1-2 Pipe di Schott.

1-1 Diagonale stretta meravigliosa di Micheletto.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Bottolo.

24-26 Ancora un ace di Schott, peccato.

24-25 Ace di Schott, non ci meritiamo di perdere questo set.

24-24 Pipe vincente di Reichert.

24-23 Micheletto ci regala il primo set-point.

23-23 Diagonale indifendibile di Schott. Cambio di diagonale per l’Italia.

23-22 Mani-out di Bottolo, restiamo avanti.

22-22 Non passa la battuta di Nelli.

22-21 Bottolo gioca sul muro scomposto di Zimmermann.

21-21 Hirsch passa in mezzo al muro, tira un grido in faccia all’arbitro e si prende un cartellino giallo.

21-20 Fallo di trattenuta chiamato a Schott, arbitro molto fiscale.

20-20 Bellissimo primo tempo di Mosca.

19-20 Colpo profondo di Sossenheimer, i tedeschi tornano avanti.

19-19 La battuta di Micheletto danza sul nastro ma non passa.

19-18 Tedeschi fermi in ricostruzione, regalo per gli azzurri.

18-18 L’arbitro chiama un fallo di trattenuta a Micheletto, fischio che poteva essere tranquillamente evitato.

18-17 Non passa la battuta di Sbertoli.

18-16 AZIONE DA CIRCO! Sbertoli serve un primo tempo a Mosca in bagher! Time-out discrezionale per la Germania.

17-16 Non passa la battuta di Schott.

16-16 Hirsch questa volta sfonda sulle mani di Sbertoli.

16-15 Micheletto mette giù una palla a filo rete, passiamo in vantaggio.

15-15 Murone di Sbertoli su Hirsch, parità!

14-15 Abbiamo salvato di tutto in difesa, poi ci pensa ancora una volta Micheletto.

13-15 Hirsch stampa una parallela sulla linea.

13-14 Mani-out di Micheletto, torniamo a -1.

12-14 Invasione anche per Schott.

11-14 Invasione a rete di Sbertoli.

11-13 Scappa il servizio di Sossenheimer.

10-13 Pallonetto di seconda intenzione di Zimmermann, stiamo trovando battute poco incisive.

10-12 Diagonale profonda di Nelli.

9-12 Krick risponde presente.

9-11 Ancora un primo tempo di Mosca.

8-11 Errore dai nove metri di Sbertoli, azzurri molto fallosi in questo secondo set.

8-10 Si insacca l’attacco di Mosca.

7-10 Primo tempo appoggiato di Bohme.

7-9 Micheletto gioca sulle mani alte del muro.

6-9 Ricambia il favore Bottolo.

6-8 Non passa la battuta di Krick.

5-8 Scappa il servizio di Nelli.

5-7 Bottolo lavora un bel colpo dietro il muro.

4-7 Primo tempo di Krick.

4-6 Bottolo sblocca la situazione per l’Italia.

3-5 Hirsch passa anche in attacco, ingresso rognoso quello dell’opposto tedesco.

3-4 Ace di Hirsch.

3-3 Non passa la battuta di Alessandro.

3-2 Mani-out di Micheletto.

2-2 Muro di Hirsch su Nelli. Gabriele ingenuo in quest’occasione, c’era tanto spazio in diagonale.

2-1 Bhome vince un contrasto a rete con Mosca.

2-0 Mani-out di Nelli, ma ottime difese in precedenza di Sbertoli e Balaso.

1-0 Si riparte con un errore al servizio di Schott.

25-12 Mani-out di Nelli, primo set all’Italia.

24-12 Schott spinge sulle mani del muro di Bottolo.

24-11 Parallela piazzata di Nelli, sono 13 set-point per l’Italia!

23-11 Falloso dai nove metri anche Zimmermann.

22-11 Si insacca l’attacco di Bohme.

22-10 Esce il servizio di Krick.

21-10 Mani-out di Schott da posto quattro.

21-9 Si ferma sul nastro la battuta di Sossenheimer.

20-9 Krick continua a non sbagliare un colpo.

20-8 Muro pauroso di Micheletto su Weber! Secondo time-out discrezionale per la Germania.

19-8 Ottima gestione di Sbertoli, poi Micheletto ci regala il punto con uno dei suoi soliti pallonetti spinti.

18-8 Diagonale di Nelli da seconda linea.

17-8 Non trova il campo Bottolo dai nove metri.

17-7 Non passa però il servizio di Reichert.

16-7 Scappa la battuta di Nelli. Entra Reichert su Bohme.

16-6 Primo tempo di Cortesia e secondo time-out tecnico.

15-6 Bottolo mette giù il primo punto della sua partita.

14-6 Diagonale potente di Weber da posto due.

14-5 Brutto appoggio di Bottolo, Sbertoli è costretto a fare invasione aerea.

14-4 Scappa questa volta l’attacco di Bohme, voliamo a +10!

13-4 Mosca risponde colpo su colpo.

12-4 Primo tempo di Bohme, che prova a dare uno scossone ai suoi.

12-3 Muro pauroso di Mosca su Weber.

11-3 Ace do Micheletto, che partenza!

10-3 Pipe di Micheletto.

9-3 Primo tempo dietro di Mosca.

8-3 Risponde dal centro Mosca, Italia avanti di 5 al primo time-out tecnico.

7-3 Crick sblocca la situazione per i suoi.

7-2 Weber pesta la linea dei tre metri.

6-2 Muro ad uno di Nelli su Schott. Time-out discrezionale per la Germania.

5-2 Esce di poco la battuta di Sossenheimer.

4-2 Parallela di Weber da seconda linea.

4-1 Attacco di seconda intenzione per Sbertoli, bella partenza degli azzurri!

3-1 Invasione a rete di Sossenheimer.

2-1 Scappa la pipe di Schott.

1-1 Non passa la battuta di Weber.

0-1 Si parte con un primo tempo di Crick.

19:28 L’Italia risponde con: Sbertoli, Micheletto, Nelli, Cortesia, Bottolo, Mosca e Balaso.

19:25 Questo il sestetto titolare della Germania: Schott, Sossenheimer, Bohme, Zimmerman, Weber, Crick e Zenger.

19:22 La Germania viene invece da cinque sconfitte consecutive e si trova in tredicesima posizione con 4 vittorie.

19:19 Gli azzurri vengono da una sconfitta per 3-2 contro la Russia, dove si sono comunque viste grandi cose ed occupano l’undicesima posizione con sei vittorie e 17 punti, ma un eventuale successo stasera potrebbe permettergli di recuperare un paio di posizioni.

19:16 Gli azzurri sono tagliati fuori dalla lotta per le prime quattro posizioni, ma nonostante ciò hanno comunque giocato un ottimo torneo, a tratti sopra le aspettative.

19:13 Siamo giunti alle battute finali del round robin: Brasile, Polonia e Francia sono già sicure di accedere alle semifinali, l’ultimo posto se lo giocheranno questa sera Russia e Slovenia.

19:10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la quindicesima ed ultima giornata della fase preliminare della VNL 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la quindicesima ed ultima giornata della fase preliminare della VNL 2021, torneo che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Siamo giunti al termine del round robin, i giochi sono ormai fatti, prima dell’ultima giornata il Brasile e la Polonia sono già certi della semifinale, gli altri due posti se li giocheranno invece oggi Slovenia, Francia, Serbia e Russia.

Gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per le semifinali, ma obiettivamente era un risultato davvero irraggiungibile al netto dei roster delle altre squadre e dell’inesperienza della nostra giovane nazionale. Sbertoli e compagni si sono comunque comportati egregiamente durante tutto il torneo, forse sono andati anche oltre le aspettative, l’augurio è quello che i ragazzi di coach Valentini possano concludere con una vittoria, che gli permetterebbe di rientrare tra le prime 10 posizioni della classifica. La Germania di Giani, nostra avversaria di questa sera, ha invece un po’ faticato, come testimonia il tredicesimo posto, in particolare l’umore non è alle stelle, visto che Fromm e compagni vengono da cinque sconfitte consecutive.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la quindicesima giornata della VNL 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

