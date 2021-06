Superbike oggi, GP Misano 2021: orari warm-up, superpole race e gara-2, tv, programma, streaming Sky e TV8

Oggi, domenica 13 giugno, andranno in scena warm-up, superpole race gara-2 del GP di Misano, terzo round del Mondiale 2021 di Superbike. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il Circus delle derivate di serie è pronto a regalare un grande spettacolo.

Michael Ruben Rinaldi, vincitore di gara-1 ieri, è tra i più attesi. Il pilota italiano ha ottenuto nella giornata di sabato il primo successo con il team ufficiale della Rossa, il 2° centro in carriera ricordando quanto seppe fare l’anno passato ad Aragon. Un riscontro significativo dal momento che era dal 2017 che un centauro del Bel Paese non si imponeva in questo appuntamento: l’ultimo era stato Marco Melandri nel corso di gara-2.

La voglia, quindi, è quella di concedere il bis per mettere un po’ il bastone tra le ruote a Jonathan Rea (Kawasaki), giunto terzo nella prima run. Il nord-irlandese, campione del mondo in carica e leader del campionato è stato l’unico che ha cercato di tenere il passo di Rinaldi, pagandone il prezzo nel 9° giro: un errore che solo per le sue eccezionali qualità di guida non si è tramutato in una caduta.

Vorranno inserirsi nella lotta per il successo il turco della Yamaha Toprak Razgatlıoğlu 2° ieri in gara-1 e molto veloce in sella alla R1. Stesso discorso per il britannico della Ducati Scott Redding, non performante in questo fine-settimana come il compagno di squadra (Rinaldi) finora e desideroso di riscatto.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP MISANO

Domenica 13 giugno

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 12.30, Supersport, Gara 2, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta

PROGRAMMA GP MISANO IN TV

La copertura televisiva del GP di Misano di Superbike sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky). Solo il warm-up domenicale del campionato delle derivate di serie non sarà trasmesso dell’emittente. Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt), la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione della differita della Superpole Race e della diretta di gara-2. Come nel caso precedente, non ci sarà la trasmissione del warm-up. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata di Superbike.

IL PROGRAMMA TV8

Domenica 13 giugno

ore 12.55, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Foto: Otto Moretti / LPS