Ginnastica ritmica oggi, Europei 2021: orari, tv, programma, streaming, italiane in gara 13 giugno

Oggi domenica 13 giugno si concludono gli Europei 2021 di ginnastica ritmica. A Varna (Bulgaria) cala il sipario su questa rassegna continentale, vanno in scena le Finali di Specialità. Ricordiamo che queste gare non sono previste alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove andranno in scena soltanto gli all-around, dunque è inevitabile che avranno un’importanza decisamente inferiore quando manca poco più di un mese all’inizio dei Giochi.

L’Italia vuole essere protagonista con le Farfalle, impegnate in entrambe le prove e desiderose di conquistare le medaglia. Alessia Maurelli e compagne hanno tutte le carte in regola per provarci dopo il doppio successo nell’ultima tappa della Coppa del Mondo andata in scena a Pesaro, ovviamente si rinnova la sfida a Russia, Bulgaria, Bielorussia, Israele, Azerbaijan. Sofia Raffaeli tenterà il colpaccio alle clavette, dopo potrebbe giocarsi il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming e le italiane in gara oggi (domenica 13 giugno) agli Europei 2021 di ginnastica ritmica. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 13 GIUGNO:

09.00-10.05 Finali di Specialità individuali, cerchio/palla

10.10-11.15 Finali di Specialità individuali, clavette/nastro

12.00-12.40 Finali di Specialità gruppi, 5 palle

12.45-13.25 Finali di Specialità gruppi, 3 cerchi e 4 clavette

EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurovision Sport TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EUROPEI GINNASTICA RITMICA: ITALIANE IN GARA OGGI

GRUPPO: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean)

INDIVIDUALISTE: Sofia Raffaeli

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli