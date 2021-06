Motocross oggi, GP Russia MXGP 2021: orari, tv, programma, streaming. In gara Tony Cairoli

Tutto pronto a Orlyonok per il round inaugurale del Mondiale Motocross 2021, che scatterà ufficialmente quest’oggi con il Gran Premio di Russia. Prime due manche dell’anno e primi 50 punti in palio per la classifica generale di un campionato che prevede attualmente 19 tappe complessive per le classi MXGP e MX2.

L’Italia punta tutto su Tony Cairoli, che si lancia in una nuova sfida a 35 anni con il sogno di conquistare il decimo titolo iridato di una carriera leggendaria. I grandi favoriti saranno però altri, in primis il campione in carica Tim Gajser ed il fenomenale olandese Jeffrey Herlings, ma attenzione anche al giovane predestinato spagnolo Jorge Prado.

Tutte le manche odierne del GP di Russia 2021 del Mondiale Motocross saranno disponibili in diretta streaming su Eurosport Player, mentre sarà possibile seguire gara-1 della MXGP anche in diretta tv su Rai Sport ed in streaming su Rai Play (gara-2 sarà trasmessa in differita alle ore 22). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della prima tappa stagionale della MXGP.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP di Russia 2021 per il Mondiale Motocross:

PROGRAMMA GP RUSSIA 2021 – MOTOCROSS

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 11.15 Gara-1 MX2 (diretta streaming su Eurosport Player)

ore 12.15 Gara-1 MXGP (diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e Eurosport Player)

ore 14.10 Gara-2 MX2 (diretta streaming su Eurosport Player)

ore 15.10 Gara-2 MXGP (diretta tv su Raisport e diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay)

Credit: Infront