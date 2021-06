Sport in tv oggi (domenica 13 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 13 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Giro di Svizzera, il tennis con la finale maschile del Roland Garros, il volley femminile con la Nations League, il basket con la NBA, la canoa slalom con la Coppa del Mondo, i motori con la Superbike ed il Motocross, il calcio con tre partite degli Europei, la MMA con il match di Marvin Vettori, il judo con il Preolimpico, il karate con il Preolimpico.

SPORT IN TV DOMENICA 13 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

00.00 Motori, 24 ore di Le Mans – Eurosport Player, dalle 07.00 Eurosport 2

02.30 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-Utah Jazz- Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 MMA, Mondiale pesi medi: quinto incontro, Marvin Vettori-Israel Adesanya – DAZN

09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo – canoeicf.com, dalle 11.30 Eurosport Player

09.00 Karate, Preolimpico: terza giornata, eliminatorie – Youtube WKF

09:00 Canottaggio, Campionati italiani Assoluti – RaiSportWeb1

09.00 Superbike, warm-up

09.00 Ginnastica ritmica, Europei: finali specialità, individuale – Eurovision Sports Live, RaiSport+HD, RaiPlay

10.00 Judo, Mondiali: ottava giornata, eliminatorie – Youtube IJF, Eurosport Player

11.00 Superbike, Superpole race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV

11.00 Motocross, GP Russia: Gara-1 MX2 – Eurosport Player

11.30 Motori, 8 ore di Portimao – Eurosport Player

12.00 Ginnastica ritmica, Europei: finali specialità, gruppi – Eurovision Sports Live, RaiSport+HD, RaiPlay

12.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda: finale Cilic-Auger-Aliassime – SuperTennisTV

12.00 Motocross, GP Russia: Gara-1 MXGP – Raisport, Eurosport Player, RaiSportWeb2

12.45 Ciclismo, Giro di Svizzera: ottava tappa – Eurosport Player, dalle 15.00 su Eurosport 2

13.00 Ciclismo, Giro di Slovenia: quinta tappa – Eurosport 2, Eurosport Player

13.00 Tennis, WTA 250 Nottingham: finale Konta-Zhang – SuperTennisTV

13.30 Ciclismo, Giro del Belgio: quinta tappa – Eurosport Player

13.30 Volley femminile, Nations League: Italia-Paesi Bassi – La7d, la7.it/la7d

14:00 Superbike, Gara 2 – TV8, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, Now TV

14.00 Motocross, GP Russia: Gara-2 MX2 – Raisport, RaiPlay ed Eurosport Player

15.00 Calcio, Europei: Inghilterra-Croazia – Rai1, SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, RaiPlay, SkyGo, NowTV

15.00 Motocross, GP Russia: Gara-2 MXGP – Eurosport Player, RaiPlay

15:00 Nuoto artistico, Preolimpico/World Series: programma libero di coppia – RaiSportWeb1

15.00 Tennis, Roland Garros: finale maschile Djokovic-Tsitsipas – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

17.00 Karate, Preolimpico: terza giornata, finali – Youtube WKF, Sky Sport Collection, Sky Go, Now TV

17.00 Judo, Mondiali: ottava giornata, finali – Youtube IJF, Eurosport Player, Sky Sport Arena, Sky Go e Now TV

18.00 Calcio, Europei: Austria-Macedonia del Nord – SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, SkyGo, NowTV

21.00 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

21.00 Calcio, Europei: Paesi Bassi-Ucraina – Rai1, SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, RaiPlay, SkyGo, NowTV

Foto: comunicato stampa FIJLKAM