LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per l’undicesima giornata della VNL femminile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. L’Italia che, vi ricordiamo, si presenta a questo appuntamento con una formazione molto giovane e vogliosa di fare esperienza, dopo una buona terza settimana di gara, vuole a tutti i costi tornare alla vittoria.

Le azzurre vengono da una brutta sconfitta contro la Repubblica Domenicana (3-1), ieri Bosio e compagne non sono riuscite ad esprimersi al proprio meglio, la vittoria era assolutamente alla loro portata. L’Italia al momento si trova in quattordicesima posizione con due vittorie e 8 punti a referto. L’Olanda sta facendo un ottimo torneo, viene da una sconfitta per tre a zero contro la Cina, la quale ha potuto contare sulla formazione titolare, ma nonostante ciò si trova in quinta posizione in classifica e si ta giocando l’accesso alle semifinali. Quello di stasera non sarà un match facile, ma le ragazze di Bregoli dovranno provarci, perchè ormai non c’è più nulla da perdere!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per l’undicesima giornata della VNL, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 13:00!

Foto: Fivb